Százszázalékos maradt a magyar válogatott a világbajnokságon

A Cseh Sándor szövetségi kapitány által felkészített női együttes nem engedett ki. A magyar válogatott tagjai kedden biztos csoportelsőként ugorhattak medencébe a horvátok ellen, és igazolva az előzetes várakozásokat, magabiztosan nyertek.

A kép csalóka, Leimeter Dóra (jobbra) és a magyar válogatott nem kényszerült komoly küzdelemre Horvátország ellen (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

Erőt demonstrált a magyar válogatott

A két csapat közti komoly különbség miatt a tréner a meccsnap délelőttjén még edzést vezényelt a korábban a görög és a japán csapatot is legyőző együttesnek, amely az első negyed után a keretből kedden pihentetése miatt kimaradt Rybanska Natasa távollétében is 9-2-re vezetett Horvátország ellen. A folytatásban némileg visszafogottabb volt támadásban a magyar csapat, de a nagyszünetben így is tíz góllal vezetett (14-4). A szünet után további nyolc gólt rámoltak be a lányok, a magyar mezőnyjátékosok közül csak Faragó Kamilla és Tiba Panna nem talált be, végül pedig 22-6-ra nyert Magyarország.

Tökéletes volt a meccs a mi részünkre és az ellenfélnek is. Az első negyed megmutatta, hogy ha az lett volna a cél, hogy földbe döngöljük a riválist, akkor milyen taktikával kellene játszani, de itt most nem ez volt a lényeg

– nyilatkozta a horvátok elleni találkozót követően a vegyes zónában Cseh Sándor, aki az MTI érdeklődésére kifejtette, hogy ha végig szoros emberfogással játszottak volna, akkor a jóval rutinosabb játékosok egy az egyben megoldják a dolgukat, helyette viszont inkább egy mélyebb zónát erőltettek, ami miatt többet támadhattak a horvátok, és így sokat lehetett gyakorolni a blokkolást.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Cseh Sándor elégedett lehet csapata keddi teljesítményével (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

Kétkapus edzéssel folytatja a csapat

A válogatott a négyes megnyerésének köszönhetően a nyolcaddöntőt kihagyva automatikusan a legjobb nyolc közé került, és legközelebb szombaton ugrik medencébe – az elődöntőért az olasz–kínai párharc győztesével vívhat. A szövetségi kapitány a további programmal kapcsolatban elárulta, hogy szerdára pihenőnapot kapnak a játékosok, csütörtökön viszont egy erős ellenféllel szembeni kétkapus edzés következik.

Azt szeretném, hogy a játékosaim egyelőre még ne is a negyeddöntőre figyeljenek, hanem arra a kétkapura, csak ezt követően kezdünk el készülni a folytatásra

– fogalmazott Cseh Sándor, aki az ellenfelet egyelőre nem árulta el.