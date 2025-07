Kubatov: Azahriah egy réten ezt nem tudta volna összehozni

Egy jelenségnek gondolom, meg egy jelenségnek is tartom. Meg egy gyereknek is egy komoly srác, mert aki ilyen sikereket ér el, nyilván ott tehetségnek kell lenni – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Kubatov Gábor Azahriah-val kapcsolatban. A politikus kiemelte, szerinte Azahriah is tudja, hogy az MVM Dome, ahol fellépni készül,

hozzánk tartozik, azt a kormány kritizálja, aki megépítette azokat a stadionokat, meg azokat az intézményeket, ahol ő föllép, és hál' Istennek, de nagyon sok pénzt keres.

Kubatov kiemelte, véleménye szerint ezek nélkül a stadionok nélkül, egy réten nem biztos, hogy össze tudta volna hozni ezt Azahriah.