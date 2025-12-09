Az ukránok akciója: nem elég nekik, amivel sújtja a NOB az oroszokat

Ukrajnában a legutóbbi téli olimpia záróünnepsége után néhány nappal tört ki a háború, amely azóta is tart. Az oroszokkal szembeni szankciók egyike, hogy azóta a sportversenyekről szinte teljesen eltűntek az orosz zászlók, és sok sportágban az orosz sportolók is. A 2026-os, milánó–cortinai téli olimpián is hasonló lesz a helyzet, bár a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) közelmúltbeli néhány, oroszoknak kedvező döntése után legalább a tízet meghaladhatja a semleges színekben induló orosz sportolók száma. Műkorcsolyában Pjotr Gumennik és Adelija Petroszjan még éremre is esélyes lehet, ám ellenük most támadást indítottak az ukránok, akik szerint egyikük sem felel meg a semleges színekben való indulás feltételeinek.
A műkorcsolya hagyományos orosz sikersportágnak számít, amelyben az 1960-as téli olimpián fordult elő legutóbb, hogy egyetlen szovjet/orosz sportoló sem nyert érmet.
Milyen feltételekkel indulhatnak orosz sportolók a 2026-os téli olimpián?
Gumennik és Petroszjan, akik mindketten megnyerték számukat a műkorcsolyázók őszi, pekingi kvalifikációs versenyén, ezt a sorozatot folytatnák, még ha nem is orosz, hanem semleges színekben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!