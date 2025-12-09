téli olimpia 2026orosz sportolókorosz-ukrán háborúműkorcsolya

Az ukránok akciója: nem elég nekik, amivel sújtja a NOB az oroszokat

Az ukrajnai háború miatt Oroszország a 2024-es nyári játékok után a 2026-os téli olimpián sem vehet részt, néhány orosz sportoló viszont megkapja a lehetőséget, hogy semleges színekben induljon Milánóban. Műkorcsolyában Pjotr Gumennik és Adelija Petroszjan éremesélyes lehet, ám az ukránok megakadályoznák, hogy a két orosz versenyző jégre léphessen a téli olimpián.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 11:24
Adelija Petroszjan műkorcsolyázó a kevés orosz sportoló egyike, akik kvótát szereztek a 2026-os téli olimpiára Fotó: Anadolu via AFP/Sefa Karacan
Ukrajnában a legutóbbi téli olimpia záróünnepsége után néhány nappal tört ki a háború, amely azóta is tart. Az oroszokkal szembeni szankciók egyike, hogy azóta a sportversenyekről szinte teljesen eltűntek az orosz zászlók, és sok sportágban az orosz sportolók is. A 2026-os, milánó–cortinai téli olimpián is hasonló lesz a helyzet, bár a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) közelmúltbeli néhány, oroszoknak kedvező döntése után legalább a tízet meghaladhatja a semleges színekben induló orosz sportolók száma. Műkorcsolyában Pjotr Gumennik és Adelija Petroszjan még éremre is esélyes lehet, ám ellenük most támadást indítottak az ukránok, akik szerint egyikük sem felel meg a semleges színekben való indulás feltételeinek.

Petr Gumennik ősszel megnyerte a pekingi kvalifikációs versenyt, az ukránok azonban megakadályoznák, hogy az orosz sportoló indulhasson a 2026-os téli olimpián
Pjotr Gumennik ősszel megnyerte a pekingi kvalifikációs versenyt, az ukránok azonban megakadályoznák, hogy az orosz sportoló indulhasson a 2026-os téli olimpián (Fotó: AFP/Pedro Pardo)

A műkorcsolya hagyományos orosz sikersportágnak számít, amelyben az 1960-as téli olimpián fordult elő legutóbb, hogy egyetlen szovjet/orosz sportoló sem nyert érmet.

Milyen feltételekkel indulhatnak orosz sportolók a 2026-os téli olimpián?

Gumennik és Petroszjan, akik mindketten megnyerték számukat a műkorcsolyázók őszi, pekingi kvalifikációs versenyén, ezt a sorozatot folytatnák, még ha nem is orosz, hanem semleges színekben.

Ez a lehetőség sem bármelyik orosz sportolónak adott, több feltételnek is meg kell felelni, hogy a semleges státust megkaphassák az ország versenyzői:

  • nem állhatnak semmilyen kapcsolatban az orosz hadsereggel
  • nem lehetnek az ukrajnai háború nyílt támogatói
  • meg kell felelniük a doppingellenes szabályoknak

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU) úgy ítélte meg, hogy Gumennik és Petroszjan megfelel a feltételeknek.

Téli olimpia: az ukránok elvennék az oroszok maradék éremesélyeit

Az ukránok viszont másként látják. Az ukrán olimpiai bizottság Telegram-bejegyzésben hívta fel a figyelmet, hogy Petroszjan részt vett egy nyári eseményen, amelyen az orosz hadseregnek gyűjtöttek pénzt.

Gumennikkel szemben az az ukrán vád, hogy Ilja Averbuh műsoraiban lépett fel, amelyek „propagandisztikus természetükről” ismertek, a műkorcsolyázó családját pedig háborús propagandát terjesztő szervezetekhez kötik.

Az ISU és a NOB elvileg elveheti Adelija Petroszjan és Pjotr Gumennik indulási jogát, de valószínűtlennek tűnik, hogy ezt a múltból előásott indokok alapján megtegyék, miután egyszer már megadták a lehetőséget a szereplésre a két műkorcsolyázónak.

 

