Durva fordulatot hozott a woke ebben a sportágban

Azonos nemű jégtáncpáros versenyzését engedélyezte a finn korcsolyázószövetség. Finnország versenyein ezentúl férfi és nő helyett A és B korcsolyázónak hívják a versenyzőket – számol be róla az Origo.

2025. 11. 01. 19:06
Illusztráció (Forrás: Xinhua via AFP)
A sportágat alapjaiban felforgató döntést hozott a finn korcsolyázószövetség. A szabályzatot úgy módosították, hogy lehetővé vált azonos nemű jégtánckettősök indulása az országos versenyeken. Ennek megfelelően a versenyzőket ezentúl nem férfinak és nőnek, hanem A és B korcsolyázónak hívják – írja az Origo.

A jégtánc korábbi nagyágyúi, Madison Hubbell és Gabriella Papadakis egy bemutató előadás erejéig álltak össze
Az elsők, akik kihasználják ezt a lehetőséget, a 19 éves finn Emma Aalto (19) és a 20 éves angol Millie Colling lettek.

Most már indulhatunk országos versenyeken Finnországban... Mi vagyunk az első és egyetlen junior szintű csapat, amely ezt megteheti

– idézte Colling nyilatkozatát a Reuters hírügynökség.

A döntés előzménye a Skate Canada 2022-es lépése, amely eltörölte a nemekre vonatkozó követelményeket a nemzeti szintű jégtánckettősöknél. Aalto és Colling remélik, hogy a nemzetközi korcsolyázóközösség is követi majd ezt a példát.

Reméljük, hogy talán fokozatosan bekövetkezik a változás

– mondta Colling.

Vannak álmaink

– tette hozzá Aalto.

Jelenleg azonban nincs tervben nemzetközi szintű szabályváltoztatás. Kaitlyn Weaver háromszoros világbajnok, a Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU) jégtánc technikai bizottságának tagja elmondta, hogy bár tárgyaltak a kérdésről, hivatalos javaslat még nem született.

Úgy kell kezelnünk ezt a kérdést, hogy legyen benne oktatási elem, megértés, ahelyett, hogy előterjesztenénk és aztán elutasítanák

– magyarázta Weaver.

Aalto és Colling két évvel ezelőtt találkoztak, amikor még mindketten egyéni versenyzők voltak. Gyorsan közeli barátokká váltak. Amikor Madison Hubbell és Gabriella Papadakis (utóbbi a 2022-es pekingi olimpia bajnoka volt Guillaume Cizeronnal) összefogtak egy gálaelőadás erejéig, hogy támogassák az azonos nemű partnerek elfogadását a versenyszerű műkorcsolyázásban, Aalto és Colling úgy gondolták, ők is terjeszthetik ezt az üzenetet.

Aalto, aki ötéves korában kezdett korcsolyázni, korábban férfi partnerekkel versenyzett, de nehezen talált új partnert, mielőtt Collinggal összeállt volna.

Egy férfira körülbelül háromszáz nő jut, aki vele szeretne korcsolyázni. És van ez a hatalmi egyensúlytalanság

– magyarázta, utalva a férfi korcsolyázók hiányára.

Mivel a jégtánc a zene interpretációjára és a precíz lábmunkára összpontosít, nem pedig az akrobatikus elemekre, mint az ugrások, dobások és emelések, amelyek a páros korcsolyázás fő jellemzői, sokan úgy vélik, hogy ez a szakág kifejezetten alkalmas az azonos nemű kettősök versenyzésére.

Nincs jelentős fizikai előnye annak, ha valaki férfi

– jegyezte meg Colling.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Xinhua via AFP)

