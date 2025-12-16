Joggal rettegnek a labdarúgó vb-re utazó drukkerek, senki sem tudja, mi vár rájuk

Az egész világon nagy felhördülést váltott ki az a tervezet, amely a minap került nyilvánosságra. Amerika nem viccel. Olyan rendeletet alkottak, amely az országba utazó turistáktól elképesztő dolgokat követel meg. A legnagyobb vitát minden bizonnyal az váltja majd ki, hogy minden utazónak öt évre visszamenőleg meg kell adnia az összes, ebben az időszakban használt e-mail címét, telefonszámát. Ha ez nem lenne elég, a hatóságok az utazók valamennyi közösségi médiában fellelhető oldalát látni szeretnék azoknak, akik Amerikát választják úticélnak.

Amerika: életkép a bostoni nemzetközi repülőtéren

Amerika most tényleg mellé lőtt?

Mindez természetesen hatással lehet a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra is hatással lehet. Most annyit lehet tudni, hogy a benyújtott törvényjavaslat 2026. február 8-án léphet hatályba. Kivétel? Az nincs. Tehát azoknak az országoknak az állampolgárai is kénytelenek lesznek alávetni magukat a vegzatúrának, akik amúgy vízummentesen (azaz az ESTA-belépővel) utazhattak be eddig az Államokba. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok Utazási Szövetsége is megijedt, legalábbis erre utal egy hétfőn kiadott közlemény. Ebben azt írták, hogy a tervezett intézkedések csökkenthetik az Amerikába utazók számát, s mindez komoly gondokat okozhat.

Az Egyesült Államoknak az elmúlt öt évben használt összes e-mail címre, valamint a szülők, testvérek, gyermekek és házastársak nevére, születési dátumára, lakóhelyére és születési helyére is szükségük lenne – áll a közleményben.

Miután az utazók alávetették magukat az adatszolgáltatási kötelezettségnek, az amerikai hatóságoknak 60 nap áll a rendelkezésükre, hogy nyomozzanak, gondolkodjanak, elbírálják a kérelmet.

Mi lesz így a labdarúgó-világbajnokságon?

Mondanunk sem kell, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra is több millió turista, szurkoló készül, így jogos a kérdés, hogy a tervezet intézkedéssorozat milyen hatással lesz az utazási kedvre és arra, hogy a drukkerek egyáltalán nekiinduljanak. Nem elég, hogy a FIFA az égbe lökte a belépőjegyek árait, nem elég, hogy a hoteltulajdonosoknak is elgurult a gyógyszerük, amikor megállapították a világbajnokság ideje alatt az új, speciális szobaárakat, most még itt van ez is.