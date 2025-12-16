Amerikalabdarúgó-világbajnokságESTA

Joggal rettegnek a labdarúgó vb-re utazó drukkerek, senki sem tudja, mi vár rájuk

Sokakat megdöbbentett az a tervezet, amely a minap került nyilvánosságra az Egyesült Államokban. A hatóságok mindent tudni akarnak és mindent látni szeretnének, ám az oda utazók ezzel nincsenek kibékülve. Amerika most tényleg elmérte ezt? Komolyan kell aggódniuk a vb-re készülő drukkereknek?

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 5:25
Nehéz percek várhatnak az amerikai labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolókra Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
Az egész világon nagy felhördülést váltott ki az a tervezet, amely a minap került nyilvánosságra. Amerika nem viccel. Olyan rendeletet alkottak, amely az országba utazó turistáktól elképesztő dolgokat követel meg. A legnagyobb vitát minden bizonnyal az váltja majd ki, hogy minden utazónak öt évre visszamenőleg meg kell adnia az összes, ebben az időszakban használt e-mail címét, telefonszámát. Ha ez nem lenne elég, a hatóságok az utazók valamennyi közösségi médiában fellelhető oldalát látni szeretnék azoknak, akik Amerikát választják úticélnak.

Amerika
Amerika: életkép a bostoni nemzetközi repülőtéren
(Fotó: AFP/Joseph Prezioso)

Amerika most tényleg mellé lőtt?

Mindez természetesen hatással lehet a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra is hatással lehet. Most annyit lehet tudni, hogy a benyújtott törvényjavaslat 2026. február 8-án léphet hatályba. Kivétel? Az nincs. Tehát azoknak az országoknak az állampolgárai is kénytelenek lesznek alávetni magukat a vegzatúrának, akik amúgy vízummentesen (azaz az ESTA-belépővel) utazhattak be eddig az Államokba. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok Utazási Szövetsége is megijedt, legalábbis erre utal egy hétfőn kiadott közlemény. Ebben azt írták, hogy a tervezett intézkedések csökkenthetik az Amerikába utazók számát, s mindez komoly gondokat okozhat. 

Az Egyesült Államoknak az elmúlt öt évben használt összes e-mail címre, valamint a szülők, testvérek, gyermekek és házastársak nevére, születési dátumára, lakóhelyére és születési helyére is szükségük lenne – áll a közleményben.

 Miután az utazók alávetették magukat az adatszolgáltatási kötelezettségnek, az amerikai hatóságoknak 60 nap áll a rendelkezésükre, hogy nyomozzanak, gondolkodjanak, elbírálják a kérelmet.

Mi lesz így a labdarúgó-világbajnokságon?

Mondanunk sem kell, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra is több millió turista, szurkoló készül, így jogos a kérdés, hogy a tervezet intézkedéssorozat milyen hatással lesz az utazási kedvre és arra, hogy a drukkerek egyáltalán nekiinduljanak. Nem elég, hogy a FIFA az égbe lökte a belépőjegyek árait, nem elég, hogy a hoteltulajdonosoknak is elgurult a gyógyszerük, amikor megállapították a világbajnokság ideje alatt az új, speciális szobaárakat, most még itt van ez is.

A hatóságok szerint az intézkedés célja a nemzetbiztonság erősítése és a kockázatos utazók, a nem kívánatos személyek kiszűrése. Ugyanakkor az adatvédelmi szakértők és az utazási szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a lépés elrettentő hatású lehet, különösen azok számára, akik tömegrendezvényekre – például a 2026‑os labdarúgó‑világbajnokságra – terveznek utazni. A brit és európai szurkolók körében is egyre nő az aggodalom, mivel sokan attól tartanak, hogy politikai véleményük, régi bejegyzéseik vagy félreérthető posztjaik problémát okozhatnak a beléptetés során. 

Az emberi jogi szervezetek szerint nem világos, pontosan milyen tartalmak vezethetnek elutasításhoz, ami jogbizonytalanságot teremt. 

Az utazási iparág szereplői arra figyelmeztetnek, hogy a szigorúbb ellenőrzés csökkentheti a vb‑re érkező külföldi szurkolók számát, különösen azokét, akik rövid látogatásra vagy spontán utazásra készülnének. Ez gazdasági szempontból is érzékenyen érintheti a rendező városokat.

firo, 06/21/1994 archive picture, archive photo, archive, archive photos football, soccer, WORLD CUP 1994 USA, 94 group phase, group C Germany - Spain 1:1 fans, depositor, from, Germany, German, trude Hackenberg, Fritz Hackenberg (Photo by Jürgen Fromme / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
A boldog békeidők: német drukkerek az 1994-es labdarúgó-világbajnokságon Amerikában
Fotó: Firo Sportphoto/Jurgen Fromme

Egyelőre nem tudni, hogy lesznek‑e kivételek a nagy nemzetközi sportesemények idején. 

A FIFA és a szervezők hivatalosan még nem kommentálták, milyen egyeztetések zajlanak az amerikai kormánnyal a világbajnokság zavartalan lebonyolítása érdekében.

Az azonban már most látható, hogy a digitális megfigyelés és az utazási szabadság kérdése a 2026‑os futball‑vb egyik kevésbé látványos, ám annál fontosabb vitatémájává válhat.

Senki sem tudja, mi fog történni

A viták természetesen már most elkezdődtek. A FIFA arra számít, hogy a világbajnokság 30,5 milliárd dolláros bevételt hozhat, miközben 185 ezer új munkahelyet teremt az Egyesült Államokban a következő évben . Ez a becslés azonban azon a feltételezésen alapul, hogy a tornára nagyjából 2.6 millió külföldi szurkoló érkezik. 

Ez az álom.

A valóság ezzel szemben az, hogy a mostani felmérések szerint 1.25 milló külföldi látogatónál több nem fog a világbajnokságra elutazni. Ez pedig jóval kevesebb, mint amivel az amerikaiak számolnak. Az biztos, hogy ezek az intézkedések sok embert gondolkodtatnak majd el, hogy egyáltalán elinduljanak-e az amerikai futball-világbajnokságra.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

