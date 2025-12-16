Nem nyugszik az osztrák atomellenesség, tovább támadhatják a magyarországi bővítést

– A Paks II Atomerőmű beruházást folyamatosan több irányból támadó Ausztriában a Zöld Párt követeli, hogy vezessék ki az atomenergiát Európából és a világból, és nemet mond az import atomenergiára. Ez utóbbival kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy a villamos energiát nem lehet felcímkézni úgy, hogy látható legyen: ez az áram megújuló forrásból származik, ez pedig atomenergiából – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Szavaiból kiderül, az import forrását ilyenformán lehetetlen meghatározni vagy kizárni. A fizika alapvető törvényei szerint sem lehet azt mondani az áramnak, hogy tartsa tiszteletben az országhatárokat és ne lépjen be az atomerőműben termelt áram egy atomellenes ország villamosenergia-rendszerébe. – Triviálisan hangzik, de ez a valóság – mutatott rá.

A nyíltan atomellenes Ausztria nem csupán a paksi bővítést támadja, az egész európai energiamixből száműzné az atomenergiát, ám a konnektorban lévő áram eredetét lehetetlen megállapítani

Látványterv: Paks II.

Ausztriában tehát atomerőmű nincs, de a konnektorokban atomáram is van és marad is. Ugyanakkor az atomellenes lobbi nem véletlen, Ausztria a hegyek és hegyi vízfolyások országa. Kiváló föld- és vízrajzi adottságainak köszönhetően több mint háromezer kisebb-nagyobb vízenergiát hasznosító erőmű termel Ausztriában a nemzeti hálózatra. Jelenleg az osztrák villamosenergia-rendszer mintegy 30 100 megawatt beépített kapacitásából a vízerőművek 8400, a szivattyús-tározós erőművek 3500, a gázerőművek 4200 MW, a szélerőművek 4000 MW, a naperőművek pedig már 8200 MW teljesítményt képviselnek.

Ez tükröződik a 2024-es villamosenergia-termelési adatokban is. A teljes, mintegy hatvan TWh-s termelésből hatvan százalékot a víz- és szivattyús-tározós erőművek biztosítottak, a napenergia 9,6, a szél 15,4, a gáz tíz százalékot adott és az export-import szaldó +4,7 TWh volt. Mindez azt is jelenti, hogy Ausztria 2009-óta villamosenergia-exportőr országgá vált, és ezt a pozícióját félti is: 243 napnyi időszakban exportált áramot külföldre.

Emellett az osztrák rendszer folyamatosan nagy kihívásokkal is szembesül, hiszen a sokszor felesleges nap- és szélenergiát a nyugati szivattyús-tározós erőművekbe kell szállítani, a hálózati kapacitások korlátozottak, ezért egyre gyakrabban kell a megújuló energiatermelést korlátozni.

Mindezek mellett Ausztriában is egyre nagyobb problémát okoznak a sötétszélcsendes időszakok, azaz az olyan időjárási viszonyok, amikor a napsugárzás és a szél hiánya miatt, illetve a vízerőművi termelés elégtelensége miatt az ország masszívan támaszkodik a gázerőművekre – ezért nem is kívánják feladni a gázerőművi tartalékokat – , illetve az import villamos energiára is. Hozzátéve azt is, hogy az időjárás/éghajlatváltozás hatással van a vízerőművek termelésére is, hiszen az idei évben, december elejéig kevesebb volt a termelésük, amit gázerőművekkel és importtal lehet kompenzálni.