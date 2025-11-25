Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

A diverzifikáció kulcsfontosságú, nem dőlt el, hol és ki építi „Paks 3”-at

Nem kérdés a további atomerőművi kapacitások szükségessége Magyarországon, „Paks 3-ra” is szükség lesz. A lapunknak nyilatkozó szakértő felhívta a figyelmet, a diverzifikáció több gyártó számára is lehetőséget ad, a lehetséges telephelyek esetén az áramigény és a társadalmi elfogadottság is számít. A biztonság pedig mindenek előtt álló szempont.

Washington biztosítja a paksi atomerőmű befejezését, az erőmű épül, de már most látszik, hogy újabb kapacitásokra lesz szükség
Magyarország a megújuló energiaforrások jelentős fejlesztése mellett az atomerőművi kapacitás fenntartását és jelentős bővítését tervezi. Az már eldöntöttnek tekinthető, hogy Magyarország növekvő energiaigényét kielégítendő a paksi bővítésen túl újabb (atomerőművi) kapacitások szükségesek. Középtávon újabb telephelyen vagy telephelyeken kis moduláris egységek (SMR) építése a cél. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a téma kapcsán, a washingtoni megállapodásra visszautalva elmondta: az SMR-technológia hazai bevezetéséhez az Országgyűlés előzetes elvi hozzájárulása mellett a szabályozáshoz az atomtörvény módosítására is szükség van. A magyar kormány az atomtörvény módosítási javaslatát, illetve az elvi hozzájárulás megadásáról szóló határozati javaslatot november 11-én nyújtotta be az Országgyűlésnek. Ezt a két javaslatot az Országgyűlés gazdasági bizottsága november 25-én tárgyalja és december elején várható a záró szavazás. 

A kis méretű moduláris reaktorok teljesítménye legfeljebb 300MW, Paks 3 is ilyenekből áll majd, és bár több is épülhet belőlük egy helyen, adott esetben viszont gazdaságosabb lehet a megszokott, nagy méretű reaktorok építése
A kis méretű moduláris reaktorok teljesítménye legfeljebb 300MW, Paks 3 is ilyenekből áll majd, és bár több is épülhet belőlük egy helyen, adott esetben viszont gazdaságosabb lehet a megszokott, nagy méretű reaktorok építése 
Fotó: Wang Jian/VCG / X07940

Hárfás Zsolt elmondta, az amerikai–magyar megállapodás az SMR-technológiák tekintetében még nem jelent konkrét beruházási döntést. Diverzifikációt viszont igen. Jelenleg több nyugati SMR-technológia versenyez egymással, tehát a jövőben részletesen meg kell vizsgálni, hogy mely kis moduláris reaktor felel meg a szigorú magyar és az európai nukleáris biztonsági követelményeknek, illetve illeszthető be a hazai rendszerbe. Maga a szóhasználat is („akár 10 SMR”) inkább célt jelöl meg, de nem jelent automatikus kizárást más ország gyártói számára.

Ahogyan arról Hárfás Zsolt korábban már beszélt, a jövőbeni „Paks 3” helyszíne nem Paks lesz, ám a további lehetséges telephely vagy telephelyek kiválasztása igen összetett folyamat. Az első lépcsőben az atomerőmű építésére elképzelt régió (egy ország egész területe vagy azon belül egy adott térség) vizsgálatára kerül sor, és a biztonsági szempontokból kiindulva a telepítésre alkalmatlan területek kizárásával határozzák meg a telepítésre potenciálisan alkalmas térségeket. A kiválasztási folyamat további szakaszában – más szempontokat is figyelembe véve – tovább szűkítik a térségek potenciálisan alkalmas telephelyeinek számát, a kiválasztási folyamat végső lépcsőjében eljutva a javasolható telephelyekhez. Természetesen egy potenciális telephely kiválasztásánál fontos szempont az új atomerőművi egység társadalmi elfogadottsága is. 

Kulcsfontosságú annak a vizsgálata emellett, hogy az adott térségben/telephelyen milyen villamosenergia-, illetve hőigények kiszolgálására lenne szükség. Ez dönti el azt is, hogy hány kis moduláris egység is épülhet az adott típusból az adott helyszínen. Egy másik telephelyen pedig akár egy másik SMR-típus is épülhet az igényeknek és a helyi adottságoknak megfelelve. 

További fontos háttér, hogy jelenleg az USA-ban csak 5-6 ígéretes SMR-koncepció létezik, amelyek fejlesztés alatt állnak, azaz biztonságosan, már kereskedelmi üzemben lévő ilyen technológia még nem áll rendelkezésre. Mindezektől függetlenül tény az is, hogy a Paks II. Atomerőművet is építő Oroszországban a fejlesztések mellett már üzemelő SMR-technológiák állnak rendelkezésre. Ugyanis az orosz exportképes SMR már sorozatban gyártható, miután eredetileg az új generációs orosz atomjégtörők számára készült RITM–200 típusú reaktor továbbfejlesztett változata. De más orosz típus is épül, a diverzifikáció pedig egyetlen gyártót sem zár ki.

Hárfás Zsolt szerint a biztonság, megbízhatóság, gazdaságosság, referencia egyaránt elsődleges szempontok.

