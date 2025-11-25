A diverzifikáció kulcsfontosságú, nem dőlt el, hol és ki építi „Paks 3”-at

Magyarország a megújuló energiaforrások jelentős fejlesztése mellett az atomerőművi kapacitás fenntartását és jelentős bővítését tervezi. Az már eldöntöttnek tekinthető, hogy Magyarország növekvő energiaigényét kielégítendő a paksi bővítésen túl újabb (atomerőművi) kapacitások szükségesek. Középtávon újabb telephelyen vagy telephelyeken kis moduláris egységek (SMR) építése a cél. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a téma kapcsán, a washingtoni megállapodásra visszautalva elmondta: az SMR-technológia hazai bevezetéséhez az Országgyűlés előzetes elvi hozzájárulása mellett a szabályozáshoz az atomtörvény módosítására is szükség van. A magyar kormány az atomtörvény módosítási javaslatát, illetve az elvi hozzájárulás megadásáról szóló határozati javaslatot november 11-én nyújtotta be az Országgyűlésnek. Ezt a két javaslatot az Országgyűlés gazdasági bizottsága november 25-én tárgyalja és december elején várható a záró szavazás.

A kis méretű moduláris reaktorok teljesítménye legfeljebb 300MW, Paks 3 is ilyenekből áll majd, és bár több is épülhet belőlük egy helyen, adott esetben viszont gazdaságosabb lehet a megszokott, nagy méretű reaktorok építése

Fotó: Wang Jian/VCG / X07940

Hárfás Zsolt elmondta, az amerikai–magyar megállapodás az SMR-technológiák tekintetében még nem jelent konkrét beruházási döntést. Diverzifikációt viszont igen. Jelenleg több nyugati SMR-technológia versenyez egymással, tehát a jövőben részletesen meg kell vizsgálni, hogy mely kis moduláris reaktor felel meg a szigorú magyar és az európai nukleáris biztonsági követelményeknek, illetve illeszthető be a hazai rendszerbe. Maga a szóhasználat is („akár 10 SMR”) inkább célt jelöl meg, de nem jelent automatikus kizárást más ország gyártói számára.

Ahogyan arról Hárfás Zsolt korábban már beszélt, a jövőbeni „Paks 3” helyszíne nem Paks lesz, ám a további lehetséges telephely vagy telephelyek kiválasztása igen összetett folyamat. Az első lépcsőben az atomerőmű építésére elképzelt régió (egy ország egész területe vagy azon belül egy adott térség) vizsgálatára kerül sor, és a biztonsági szempontokból kiindulva a telepítésre alkalmatlan területek kizárásával határozzák meg a telepítésre potenciálisan alkalmas térségeket. A kiválasztási folyamat további szakaszában – más szempontokat is figyelembe véve – tovább szűkítik a térségek potenciálisan alkalmas telephelyeinek számát, a kiválasztási folyamat végső lépcsőjében eljutva a javasolható telephelyekhez. Természetesen egy potenciális telephely kiválasztásánál fontos szempont az új atomerőművi egység társadalmi elfogadottsága is.