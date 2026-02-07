olimpiai bajnokgyorskorcsolyatéli olimpia 2026francesca lollobrigida

Lollobrigida a fiával ünnepelt, megőrülnek az olaszok + videó

Francesca Lollobrigida nyerte a házigazda Olaszország első aranyérmet a milánói–cortinai téli olimpián. A gyorskorcsolyázó olimpiai csúccsal győzött 3000 méteren, azon a távon, amelyen négy éve, Pekingben második lett. Lollobrigida a 2022-es olimpia után szülés miatt szüneteltette pályafutását, most majdnem hároméves fiával, Tommasóval együtt ünnepelhette Olaszország legelső ötkarikás aranyérmet női hosszú pályás gyorskorcsolyában.

Koczó Dávid
2026. 02. 07. 18:57
Francesca Lollobrigida és két megvalósult álma: a gyorskorcsolyázó fia, Tommaso és a hazai pályán, a milánói–cortinai téli olimpián nyert aranyérem Fotó: AFP/Gabriel Bouys
A több olaszországi helyszínen zajló téli olimpia első milánói érmei a gyorskorcsolyázók női 3000 méteres versenyszámában találtak gazdára. A hazai szurkolók a pekingi ezüstérmes Francesca Lollobrigida sikerében bíztak, de az idény korábbi versenyei alapján a világbajnoki címvédő holland Joy Beune és az Európa-bajnok norvég Ragne Wiklund is esélyesebb volt nála. A lelátón ott volt Lollobrigida majdnem hároméves fia, Tommaso is.

Francesca Lollobrigida Olaszország első 2026-os téli olimpiai aranyt nyerte édesanyaként, mellette a norvég Wiklund és a kanadai Maltais
Francesca Lollobrigida Olaszország első 2026-os téli olimpiai aranyt nyerte, édesanyaként, mellette a norvég Wiklund és a kanadai Maltais Fotó: AFP/Gabriel Bouys

Francesca Lollobrigida a tízből a nyolcadik párban versenyzett, s amikor új olimpiai csúccsal átvette a vezetést, már lehetett sejteni, hogy újabb olasz érem születik a milánói–cortinai játékokon.

Téli olimpia: Francesca Lollobrigida nyerte az első olasz aranyat

A két fő esélyes futama azonban még hátravolt. Wiklund jó időt korcsolyázott, de csak a második helyre tudott feljönni. Lollobrigida már ekkor is ünnepelt, az érme biztossá vált.

Az olimpiai csúcsánál az idényben csak Beune ért el jobb idő eredményét, de ő messze elmaradt az idei legjobbjától. A gyorskorcsolya első számú nagyhatalmának számító Hollandia érem nélkül maradt a versenyszámban, Olaszország viszont legelső női gyorskorcsolya aranyát ünnepelhette Francesca Lollobrigida révén, aki átmenetileg az éremtáblázat tetejére is repítette a rendező országot.

Lollobrigida édesanyaként lett olimpiai bajnok

Lollobrigida négy éve Pekingben egy-egy ezüstöt és bronzot nyert, majd szüneteltette pályafutását.

A 2022-es pekingi olimpia után két lehetőség állt előttem: édesanya leszek vagy részt veszek a hazai olimpiámon Milánóban. Egyiket sem akartam feladni

mondta Lollobrigida, s kiderült: tényleg nem kellett egyik álmáról sem lemondania. 2023 tavaszán megszületett Tommaso, aki végül valahol a lelátó és a küzdőtér között félúton találkozott össze immár olimpiai bajnok édesanyjával.

Lehet ennél szebb pillanat? Mindez Francesca Lollobrigida születésnapján történt.

A Lollobrigida család híres tagjai

Az immár olimpiai bajnok Francesca Lollobrigida nagymamája a híres színésznő, Gina Lollobrigida testvére volt, de a két híresség között sosem volt személyes kapcsolat. Közelebbi rokona, az unokatestvére Francescának Olaszország mezőgazdasági minisztere, Francesco Lollobrigida.

Téli olimpia 2026, gyorskorcsolya, női 3000 méter

  1. Francesca Lollobrigida (olasz) 3:54,28 perc (új olimpiai csúcs)
  2. Ragne Wiklund (norvég) + 2,26 másodperc
  3. Valérie Maltais (kanadai) + 2,65 mp

