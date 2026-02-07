Lollobrigida a fiával ünnepelt, megőrülnek az olaszok + videó

A több olaszországi helyszínen zajló téli olimpia első milánói érmei a gyorskorcsolyázók női 3000 méteres versenyszámában találtak gazdára. A hazai szurkolók a pekingi ezüstérmes Francesca Lollobrigida sikerében bíztak, de az idény korábbi versenyei alapján a világbajnoki címvédő holland Joy Beune és az Európa-bajnok norvég Ragne Wiklund is esélyesebb volt nála. A lelátón ott volt Lollobrigida majdnem hároméves fia, Tommaso is.

Francesca Lollobrigida Olaszország első 2026-os téli olimpiai aranyt nyerte, édesanyaként, mellette a norvég Wiklund és a kanadai Maltais Fotó: AFP/Gabriel Bouys

Francesca Lollobrigida a tízből a nyolcadik párban versenyzett, s amikor új olimpiai csúccsal átvette a vezetést, már lehetett sejteni, hogy újabb olasz érem születik a milánói–cortinai játékokon.

Téli olimpia: Francesca Lollobrigida nyerte az első olasz aranyat

A két fő esélyes futama azonban még hátravolt. Wiklund jó időt korcsolyázott, de csak a második helyre tudott feljönni. Lollobrigida már ekkor is ünnepelt, az érme biztossá vált.