Magyar sportolóknak is fájhatott a botrányos füttykoncert az olimpia megnyitóján

„Lehet, hogy otthon nem hallottad a fújolást, de a téli olimpia megnyitóján dühkitörések voltak” – írja a Sky News a milánói–cortinai téli olimpia péntek esti ünnepségéről, amelyet a San Siro Stadionban rendeztek. A lap cikkéből kiderül, hogy a helyszínen dübörgő hangos zene sem tudta elnyomni a füttykoncertet, amely az izraeli sportolók bevonulásakor volt hallható a stadionban. A három magyar, akik Izraelt képviselik a téli olimpián, nem voltak jelen, de követték az eseményeket.

Izrael sportolóit fütty fogadta a téli olimpián, de az ország színeiben induló magyarok nem voltak jelen (Fotó: Yomiuri)

A Sky News szerint a téli olimpia megnyitója alapvetően nyugodt és elegáns volt, de amikor Izrael felvonult, sokan figyelmen kívül hagyták a NOB elnöke, Kirsty Coventry tiszteletre intő kérését, és füttyszóval reagáltak.

Izrael magyar sportolói távol maradtak a botrányos fogadtatástól

Kilencfős Izrael csapata a téli olimpián, de mindössze négyen vonultak fel a zászlóvívő műkorcsolyázó, Mariia Seniuk vezetésével. Távol maradt a téli olimpia megnyitójától az izraeliek mindhárom magyar származású sportolója, így nekik nem kellett átélniük a helyszínen az ellenszenves fogadtatást.

Az alpesi síző Szőllős testvérek, Noa és Barnabás Budapesten születtek, gyerekkorukat Magyarországon töltötték, de már a 2022-es téli olimpián is Izraelt képviselték. Szőllős Barnabás akkor történelmi hatodik helyezést ért el.

Most bár nem vonultak fel a megnyitón, Szőllős Noa az Instagram-oldalán megosztott egy bejegyzést, jelezve, hogy tévén keresztül követte az ünnepséget, és lélekben a többiekkel volt.

Szőllős Noa posztja Izrael bevonulásáról a téli olimpián (Forrás: Instagram)

A harmadik izraeli magyar sífutásban Kertész Attila Mihály, aki szintén Magyarországon született – a képek alapján ő sem volt jelen a megnyitón.

A Sky News emlékeztetett, hogy a NOB-ra nyomás nehezedett, hogy tiltsa ki Izraelt a téli olimpiáról a gázai háborúban meghalt több ezer ember miatt, ám a szervezet elutasította ezeket a felhívásokat.

A lap szerint több tiltakozás is zajlott emiatt a megnyitó ünnepség idején, de például az olasz hegyi üdülőhelyen, Cortina d’Ampezzóban taps fogadta az izraelieket.