Orbán Viktor: Soha többé háborút! – kövesse nálunk élőben a szombathelyi DPK-nagygyűlést

Magyar sportolóknak is fájhatott a botrányos füttykoncert az olimpia megnyitóján

Komoly kritikák érik a milánói–cortinai téli olimpia péntek esti megnyitóünnepségét a nemzetközi sajtó visszhangjaiban. Mint írják, a tévéközvetítésben talán nem volt hallható, de a helyszínen a hangos zene sem tudta elnyomni a füttykoncertet, amely Izrael felvonulóit fogadta a San Siro Stadionban. A téli olimpián izraeli színekben induló három magyar sportoló nem volt jelen, de nekik is fájhatott a füttyszó.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 11:54
Nem múlt el botrány nélkül a téli olimpia megnyitója: Izrael bevonulását fütty fogadta, de a három magyar kimaradt belőle Fotó: KANAME MUTO Forrás: Yomiuri
„Lehet, hogy otthon nem hallottad a fújolást, de a téli olimpia megnyitóján dühkitörések voltak” – írja a Sky News a milánói–cortinai téli olimpia péntek esti ünnepségéről, amelyet a San Siro Stadionban rendeztek. A lap cikkéből kiderül, hogy a helyszínen dübörgő hangos zene sem tudta elnyomni a füttykoncertet, amely az izraeli sportolók bevonulásakor volt hallható a stadionban. A három magyar, akik Izraelt képviselik a téli olimpián, nem voltak jelen, de követték az eseményeket.

Izrael sportolóit fütty fogadta a téli olimpián, de az ország színeiben induló magyarok nem voltak jelen
Izrael sportolóit fütty fogadta a téli olimpián, de az ország színeiben induló magyarok nem voltak jelen (Fotó: Yomiuri)

A Sky News szerint a téli olimpia megnyitója alapvetően nyugodt és elegáns volt, de amikor Izrael felvonult, sokan figyelmen kívül hagyták a NOB elnöke, Kirsty Coventry tiszteletre intő kérését, és füttyszóval reagáltak.

Izrael magyar sportolói távol maradtak a botrányos fogadtatástól

Kilencfős Izrael csapata a téli olimpián, de mindössze négyen vonultak fel a zászlóvívő műkorcsolyázó, Mariia Seniuk vezetésével. Távol maradt a téli olimpia megnyitójától az izraeliek mindhárom magyar származású sportolója, így nekik nem kellett átélniük a helyszínen az ellenszenves fogadtatást.

Az alpesi síző Szőllős testvérek, Noa és Barnabás Budapesten születtek, gyerekkorukat Magyarországon töltötték, de már a 2022-es téli olimpián is Izraelt képviselték. Szőllős Barnabás akkor történelmi hatodik helyezést ért el.

Most bár nem vonultak fel a megnyitón, Szőllős Noa az Instagram-oldalán megosztott egy bejegyzést, jelezve, hogy tévén keresztül követte az ünnepséget, és lélekben a többiekkel volt.

Szőllős Noa posztja Izrael bevonulásáról a téli olimpián
Szőllős Noa posztja Izrael bevonulásáról a téli olimpián (Forrás: Instagram)

A harmadik izraeli magyar sífutásban Kertész Attila Mihály, aki szintén Magyarországon született – a képek alapján ő sem volt jelen a megnyitón.

A Sky News emlékeztetett, hogy a NOB-ra nyomás nehezedett, hogy tiltsa ki Izraelt a téli olimpiáról a gázai háborúban meghalt több ezer ember miatt, ám a szervezet elutasította ezeket a felhívásokat. 

A lap szerint több tiltakozás is zajlott emiatt a megnyitó ünnepség idején, de például az olasz hegyi üdülőhelyen, Cortina d’Ampezzóban taps fogadta az izraelieket.

„A fújolás azt mutatta, hogy a közönség egy részében erős ellenszenv él a zsidó állammal szemben: a konfliktusok és a geopolitikai feszültségek elleni ellenséges hangulatot nehéz volt kikerülni a ceremónia során” – írja a Sky News.

Mariah Carey is éles kritikák kereszttüzében

A téli olimpia megnyitójának egyik fénypontja a popsztár Mariah Carey fellépése volt, aki a Volaré (Nel Blu, dipinto di Blu) című dalt adta elő. Az amerikai énekesnő rengeteg kritikát kapott, miután a gyanú szerint nem élőben énekelt, csak tátogott a zenére.

A Daily Mail összegyűjtötte a kritikákat, ezek közül néhány:

  • „Évek óta nem láttam ennél rosszabb playback előadást.”
  • „Mariah Carey tátogása szörnyen furcsán nézett ki.”
  • „A legrosszabb az egészben, hogy Mariah Carey meg sem próbálja leplezni, hogy playbacket használ.”

