Elkezdődött a téli olimpia megnyitó ünnepsége

Pénteken este 20 órakor a San Siro Stadionban vette kezdetét a 2026-os téli olimpia megnyitó ünnepsége. Az olasz szervezők - a szokásoknak megfelelően - grandiózus showműsorral készültek. A sportolók bevonulása előtt az olasz zene, művészet és kultúra jeles képviselőire emlékeztek.

Óiási show Milánóban, a téli olimpia megnyitó ünnepségén / Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Óriási show a téli olimpia megnyitója

A műsor elején bemutatott szépséges betétek után az Mariah Carey énekelt. Ő a Volaré (Nel Blu, dipinto di Blu) című dalt adta elő. Az amerikai énekesnőt hatalmas taps fogadta. Nem sokkal később bemutatták a díszpáholyban ülő hírességeket.

Mariah Carey énekel Milánóban / Fotó: WANG ZHAO / AFP

A stadionba megérkezett az olasz zászló, majd felcsendült az olasz himnusz.

Egy órán át tartott a sportolók bevonulása

40 perccel a kezdés után a görög csapat bevonulásával kezdődött meg a 92 ország felvonulása a San Siro Stadionban. Magyarország a sor végén a 86. bevonuló nemzetként jön majd be az eseményre. A szervezők a bevonulást amúgy nem csak Milánóban, hanem az olimpia többi helyszínén, Cortinában, Predazzóban és Livignóban is megszervezték.

A kínai olimpiai csapat 125 fős, köztük ott van az a Liu Shaoang, aki 2022-ben még magyar színekben lett olimpiai bajnok.

Testvére, Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai keretbe, így ő nem versenyez majd a téli olimpián.

Cikkünk folyamatosan frissül.