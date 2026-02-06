Rendkívüli

Elkezdődött a téli olimpia megnyitó ünnepsége

téli olimpiaMilánómegnyitóünnepség

Pénteken este Milánóban ünnepélyes külsőségek közepette vette kezdetét a téli olimpia megnyitó ünnepsége. Cikkünk folyamatosam frissül, követjük a magyar csapat bevonulását, a beszédeket és a láng fellobbanását is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 20:22
Nagy showt csináltak az olaszok Milánóban Fotó: KANAME MUTO Forrás: Yomiuri
Pénteken este 20 órakor a San Siro Stadionban vette kezdetét a 2026-os téli olimpia megnyitó ünnepsége. Az olasz szervezők - a szokásoknak megfelelően - grandiózus showműsorral készültek. A sportolók bevonulása előtt az olasz zene, művészet és kultúra jeles képviselőire emlékeztek.

téli olimpia
Óiási show Milánóban, a téli olimpia megnyitó ünnepségén / Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Óriási show a téli olimpia megnyitója

A műsor elején bemutatott szépséges betétek után az Mariah Carey énekelt.  Ő  a Volaré (Nel Blu, dipinto di Blu) című dalt adta elő. Az amerikai énekesnőt hatalmas taps fogadta. Nem sokkal később bemutatták a díszpáholyban ülő hírességeket. 

US singer Mariah Carey performs during the opening ceremony of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 6, 2026. (Photo by WANG Zhao / AFP)
Mariah Carey énekel Milánóban / Fotó: WANG ZHAO / AFP

A stadionba megérkezett az olasz zászló, majd felcsendült az olasz himnusz. 

Egy órán át tartott a sportolók bevonulása

40 perccel a kezdés után a görög csapat bevonulásával kezdődött meg a 92 ország felvonulása a San Siro Stadionban. Magyarország a sor végén a 86. bevonuló nemzetként jön majd be az eseményre. A szervezők a bevonulást amúgy nem csak Milánóban, hanem az olimpia többi helyszínén, Cortinában, Predazzóban és Livignóban is megszervezték.

A kínai olimpiai csapat 125 fős, köztük ott van az a Liu Shaoang, aki 2022-ben még magyar színekben lett olimpiai bajnok. 

Testvére, Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai keretbe, így ő nem versenyez majd a téli olimpián.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

