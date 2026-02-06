Elkezdődött a téli olimpia megnyitó ünnepsége

Pénteken este 20 órakor a San Siro Stadionban vette kezdetét a 2026-os téli olimpia megnyitó ünnepsége. Az olasz szervezők - a szokásoknak megfelelően - grandiózus showműsorral készültek. A sportolók bevonulása előtt az olasz zene, művészet és kultúra jeles képviselőire emlékeztek.
Óriási show a téli olimpia megnyitója
A műsor elején bemutatott szépséges betétek után az Mariah Carey énekelt. Ő a Volaré (Nel Blu, dipinto di Blu) című dalt adta elő. Az amerikai énekesnőt hatalmas taps fogadta. Nem sokkal később bemutatták a díszpáholyban ülő hírességeket.
A stadionba megérkezett az olasz zászló, majd felcsendült az olasz himnusz.
Egy órán át tartott a sportolók bevonulása
40 perccel a kezdés után a görög csapat bevonulásával kezdődött meg a 92 ország felvonulása a San Siro Stadionban. Magyarország a sor végén a 86. bevonuló nemzetként jön majd be az eseményre. A szervezők a bevonulást amúgy nem csak Milánóban, hanem az olimpia többi helyszínén, Cortinában, Predazzóban és Livignóban is megszervezték.
A kínai olimpiai csapat 125 fős, köztük ott van az a Liu Shaoang, aki 2022-ben még magyar színekben lett olimpiai bajnok.
Testvére, Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai keretbe, így ő nem versenyez majd a téli olimpián.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!