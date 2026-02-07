Beszólt a kihagyott Liu-fivér, miközben Liu Shaoang Kínával bevonult az olimpiára

A legutóbbi, 2022-es téli olimpián Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor még a magyar válogatottat erősítette, ám a péntek este megnyitott milánói-cortinai játékokon már édesapjuk hazáját, Kínát képviselik, illetve képviselték volna. Liu Shaoang ugyanis bekerült a kínai rövidpályás gyorskorcsalyázók csapatába, Liu Shaolin Sándor azonban nem. Így ő otthonról nézhette a megnyitó ünnepséget is, miközben először tett elégedetlen megjegyzést a kihagyása miatt.

A téli olimpia péntek esti megnyitóján a magyar csapat bevonulása mellett elsősorban Kínára figyelhettünk Liu Shaoang miatt. A hazánkban Ádó néven ismert kétszeres olimpiai bajnok magyar klasszis először vesz részt kínai színekben az olimpián, és ott volt a megnyitóünnepségen is. Erről Liu Shaoang több képet is megosztott a közösségi oldalán a 24 óráig látható történetek között.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor együtt az olimpián? Majdnem…

Liu Shaoang azt üzente az egyik képéhez írva és kínai zászlóval ellátva, hogy:

Mi készen állunk!

Mindeközben a 2018-ban magyarként olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor otthonról figyelhette a kínai csapat bevonulását, amelynek az öccse miatt nyilvánvalóan szurkol. Ő sem maradt csendben, az Instagram-oldalán szintén több 24 óráig látható bejegyzést tett közzé, többek között egy szívecskével ellátott kínai csapatfotót is.

Ezek között volt egy kritikus, de legalábbis fájdalmas megjegyzése is. Az alább látható fotót osztotta meg Liu Shaolin Sándor, amelyet vélhetően a Milánóban tartózkodó Liu Shaoangtól kapott előtt az olimpiáról, háttérben az öt karikával. Egy speciális, a játékokra készült üdítőital-doboz látható a kezében, amely a két Liu-testvér közös képével és a Shaoang, Shaolin nevekkel van ellátva.

Liu Shaolin Sándor fájdalmas megjegyzést fűzött a fotóhoz:

Majdnem ott…

A rövidpályás gyorskorcsolyázók programja jövő kedden kezdődik a milánói-cortinai téli olimpián.