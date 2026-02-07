Bekezdtek otthon az olaszok, de nem övék az olimpia első aranyérme + videó

A téli olimpia péntek esti megnyitója utáni szombaton már érmeket osztanak a milánói–cortinai játékokon. Elsőként az alpesi síben ikonikusnak számító bormiói lejtőn rendezték meg a férfiak lesiklását az elmúlt napok edzései után. Előzetesen svájci–olasz csatára lehetett számítani az aranyért, a két legerősebb csapatból előbbiek legnagyobb esélyese az összetett világkupát évek óta uraló Marco Odermatt, utóbbiaké az olimpiai lejtő specialistájának számító Dominik Paris volt, de végül nem ők lettek a főszereplők.

Az olasz Dominik Paris a bormiói lejtő specialistája, de a téli olimpia idei pályáján aratott hat korábbi győzelméhez a hetediket nem tudta hozzátenni, bronzérmes lett (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Téli olimpia: Svájc, de nem Odermatt nyerte az első aranyat

Amikor Odermatt 7-es rajtszámmal megérkezett a célba, átvette a vezetést honfitársától, Alexis Monney-tól, de csupán öt századmásodperccel, így lehetett sejteni, hogy a négy éve Pekingben óriás-műlesiklásban aranyérmes Odermatt nem tudja győzelemmel kezdeni az olimpiát.

A lesiklás 2023-as világbajnoka, Odermatt után következett honfitársa, a tavalyi vb-győztes, Franjo von Allmen, s hét tizedmásodperccel ugrott az élre, feladva a leckét a további esélyeseknek.

A hazaiak közül elsőként Giovanni Franzoni teljesítette a pályát, a második helyre jött be, s utána jött a hatszoros bormiói győztes Dominik Paris. A 36 éves klasszis a harmadik helyre ért be, ha az aranyra nem is, karrierje első olimpiai érmére még maradt esélye.

Két olasz érem az első milánói–cortinai versenyszámban

Az meg is lett Parisnak – és így az egyaránt első olimpiáján szereplő Von Allmennek és Franzoninak is –, a folytatásban már senki nem tudott a dobogó közelébe kerülni, így az első aranyérmet Svájc, az első ezüstöt és bronzot Olaszország nyerte az idei téli olimpián. Az előzetesen várt svájci–olasz párharc megvalósult, az első ötöt a fent már említett Odermatt és Monney egészítette ki.