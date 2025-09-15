Újabb plakátkampányba kezdett a jobboldali Liga Olaszország nagyvárosaiban. A kifüggesztett óriásplakátok között megjelent Ilaria Salis szélsőbaloldali EP-képviselő fotója is, akit a párt a lakásfoglalások jelképének állított. A kampány azt szemlélteti, miként igyekszik a kormány helyreállítani a megromlott közbiztonságot: a közelmúltban elfogadott biztonsági csomagnak köszönhetően például 24 órán belül kilakoltatják az illegális ingatlanfoglalókat, és gyorsan, hatékonyan tartóztatják le a zsebtolvajokat.
Ilaria Salis lett a lakásfoglalók arca Olaszországban
A kormánypárti Liga újabb óriásplakátokat helyeztetett ki Olaszország nagyvárosaiban. Ezeken Ilaria Salis, a Budapesten súlyos testi sértéssel vádolt szélsőbaloldali aktivista lett az ingatlanfoglalók reklámarca. A Matteo Salvini vezette párt provokatív kampánnyal kíván rávilágítani a baloldali politikusok ellentmondásaira.
A plakátkampány valójában júliusban kezdődött, de akkor mesterséges intelligenciával készített képeket használtak. Egészen pontosan rablásokat és lakásfoglalásokat elkövető migránsokat ábrázoltak.
A kifüggesztést követően baloldali aktivisták vörös festékkel öntötték le őket, majd a római baloldali városvezetés úgy döntött, hogy kivétel nélkül eltávolítja őket.
Arra hivatkoztak, hogy rasszista előítéleteket ábrázolnak, és etikátlan mesterséges intelligenciával készített képeket használni. Matteo Salvini, a Liga főtitkára felháborodását fejezte ki a súlyos cenzúra miatt. Egy rövid videóben szemléltette a vörös festékkel megrondított plakátokat.
A lakásfoglalás szimbólumává vált Ilaria Salis
Szeptember elején a Liga újabb óriásplakátokat indított útjára, ez esetben azonban valós személyek képeit használták. Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő fotóját, akit a budapesti börtönből juttattak az Európai Parlamentbe. Salis több alkalommal jelentette ki a nyilvánosság előtt, hogy az ingatlanfoglalás nem bűncselekmény. Így ő lett az ingatlanfoglalók reklámarca az óriásplakátokon.
Valójában ő maga is éveken keresztül lakott illegálisan egy milánói lakásban. A milánói ügyészség kivizsgálást is indított az antifa múltjának átvilágítására. A zsebtolvajok bemutatására egy 11 gyerekes horvátországi származású cigány nőt választottak, aki 150 lopást követett el, de egyetlen alkalommal sem került börtönbe, mert mindig terhes volt.
A Liga a plakátokon jelezte: a jobbközép kormány megköveteli a törvények betartását. A bűnözőknek a börtönben a helyük.
Borítókép: Ilaria Salis lett a lakásfoglalók arca a Liga óriásplakátjain (Forrás: Facebook)
