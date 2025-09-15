Ilaria SalisóriásplakátLiga

Ilaria Salis lett a lakásfoglalók arca Olaszországban

A kormánypárti Liga újabb óriásplakátokat helyeztetett ki Olaszország nagyvárosaiban. Ezeken Ilaria Salis, a Budapesten súlyos testi sértéssel vádolt szélsőbaloldali aktivista lett az ingatlanfoglalók reklámarca. A Matteo Salvini vezette párt provokatív kampánnyal kíván rávilágítani a baloldali politikusok ellentmondásaira.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 15. 21:09
Ilaria Salis lett a lakásfoglalók arca a Liga óriásplakátjain Forrás: Facebook
Újabb plakátkampányba kezdett a jobboldali Liga Olaszország nagyvárosaiban. A kifüggesztett óriásplakátok között megjelent Ilaria Salis szélsőbaloldali EP-képviselő fotója is, akit a párt a lakásfoglalások jelképének állított. A kampány azt szemlélteti, miként igyekszik a kormány helyreállítani a megromlott közbiztonságot: a közelmúltban elfogadott biztonsági csomagnak köszönhetően például 24 órán belül kilakoltatják az illegális ingatlanfoglalókat, és gyorsan, hatékonyan tartóztatják le a zsebtolvajokat.

A Liga óriásplakátjain Ilaria Salis lett a lakásfoglalók jelképe. A kormánypárt kampánya a közbiztonság megerősítését és a törvények betartatását célozza.
Forrás: Facebook

A plakátkampány valójában júliusban kezdődött, de akkor mesterséges intelligenciával készített képeket használtak. Egészen pontosan rablásokat és lakásfoglalásokat elkövető migránsokat ábrázoltak. 

A kifüggesztést követően baloldali aktivisták vörös festékkel öntötték le őket, majd a római baloldali városvezetés úgy döntött, hogy kivétel nélkül eltávolítja őket. 

Arra hivatkoztak, hogy rasszista előítéleteket ábrázolnak, és etikátlan mesterséges intelligenciával készített képeket használni. Matteo Salvini, a Liga főtitkára felháborodását fejezte ki a súlyos cenzúra miatt. Egy rövid videóben szemléltette a vörös festékkel megrondított plakátokat.

A lakásfoglalás szimbólumává vált Ilaria Salis

Szeptember elején a Liga újabb óriásplakátokat indított útjára, ez esetben azonban valós személyek képeit használták. Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő fotóját, akit a budapesti börtönből juttattak az Európai Parlamentbe. Salis több alkalommal jelentette ki a nyilvánosság előtt, hogy az ingatlanfoglalás nem bűncselekmény. Így ő lett az ingatlanfoglalók reklámarca az óriásplakátokon.

Valójában ő maga is éveken keresztül lakott illegálisan egy milánói lakásban. A milánói ügyészség kivizsgálást is indított az antifa múltjának átvilágítására. A zsebtolvajok bemutatására egy 11 gyerekes horvátországi származású cigány nőt választottak, aki 150 lopást követett el, de egyetlen alkalommal sem került börtönbe, mert mindig terhes volt.

A Liga a plakátokon jelezte: a jobbközép kormány megköveteli a törvények betartását. A bűnözőknek a börtönben a helyük.

Borítókép: Ilaria Salis lett a lakásfoglalók arca a Liga óriásplakátjain (Forrás: Facebook)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

