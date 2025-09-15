Ilaria Salis lett a lakásfoglalók arca Olaszországban

A lakásfoglalás szimbólumává vált Ilaria Salis

Szeptember elején a Liga újabb óriásplakátokat indított útjára, ez esetben azonban valós személyek képeit használták. Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő fotóját, akit a budapesti börtönből juttattak az Európai Parlamentbe. Salis több alkalommal jelentette ki a nyilvánosság előtt, hogy az ingatlanfoglalás nem bűncselekmény. Így ő lett az ingatlanfoglalók reklámarca az óriásplakátokon.

Valójában ő maga is éveken keresztül lakott illegálisan egy milánói lakásban. A milánói ügyészség kivizsgálást is indított az antifa múltjának átvilágítására. A zsebtolvajok bemutatására egy 11 gyerekes horvátországi származású cigány nőt választottak, aki 150 lopást követett el, de egyetlen alkalommal sem került börtönbe, mert mindig terhes volt.

A Liga a plakátokon jelezte: a jobbközép kormány megköveteli a törvények betartását. A bűnözőknek a börtönben a helyük.