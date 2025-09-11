Gúny tárgyává tette Charlie Kirk halálát a liberális közösség

Ahogy lapunk beszámolt róla, Charlie Kirk, a jobboldali politikai aktivista, kórházba szállítását követően életét vesztette, miután rálőttek az Oremben, a Provo városától északra fekvő Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen. Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásosnak számított.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Kirk már áprilisban figyelmeztetett

Idén áprilisban már figyelmeztetett az általa „gyilkossági kultúrának” nevezett jelenségre a baloldalon. Akkor hivatkozott a Network Contagion Research Institute (NCRI) közvélemény-kutatására, amely szerint a magukat liberálisnak valló emberek egy része bizonyos mértékben indokoltnak tartja a közszereplők elleni erőszakot, többek között olyan személyekkel szemben, mint Donald Trump vagy Elon Musk.

Kirk bírálta a demokratikus vezetőket, amiért szerinte hallgatnak, miközben a szélsőséges retorika egyre fokozódik a közösségi médiában és az egyetemek campusain.

Kirk halála tükrözi a kutatásukban felvázolt figyelmeztető jeleket

A tragédia után Alex Goldenberg, az NCRI vezető tanácsadója a Newsweeknek nyilatkozva elmondta: Kirk halála tükrözi a kutatásukban felvázolt figyelmeztető jeleket.

Bár még nem tudunk mindent a motivációról, az online ünneplés, amit látunk, összhangban van a politikai erőszak iránti növekvő vággyal

– utalt Goldenberg a TikTokon terjedő, Kirk halálát kísérő bejegyzésekre, ahol egyes baloldali liberálisok tánccal, mások énekkel fejezték ki örömüket.