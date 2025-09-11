charlie kirkhalálos lövésAmerikai Egyesült ÁllamokDonald Trumpkampányrendezvény

Gúny tárgyává tette Charlie Kirk halálát a liberális közösség

A politikai erőszak normalizálódása egyre nyilvánvalóbb: egyre többen, főként liberálisok ünneplik a közszereplők elleni támadásokat, ellenállási cselekményként ábrázolva azt. Charlie Kirk már áprilisban figyelmeztetett a „gyilkossági kultúra” veszélyeire, a halála után pedig máris vírusként terjednek a TikTokon azok a felvételek, amelyeken őt gyalázzák. A liberálisok semmibe veszik az apa és férj halálát, nevetnek a tragédián.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 20:40
Donald Trump és Charlie Kirk Fotó: JOSH EDELSON Forrás: AFP
Ahogy lapunk beszámolt róla, Charlie Kirk, a jobboldali politikai aktivista, kórházba szállítását követően életét vesztette, miután rálőttek az Oremben, a Provo városától északra fekvő Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen. Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásosnak számított. 

Charlie Kirk, a jobboldali politikai aktivista, kórházba szállítását követően életét vesztette, miután rálőttek
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Kirk már áprilisban figyelmeztetett

Idén áprilisban már figyelmeztetett az általa „gyilkossági kultúrának” nevezett jelenségre a baloldalon. Akkor hivatkozott a Network Contagion Research Institute (NCRI) közvélemény-kutatására, amely szerint a magukat liberálisnak valló emberek egy része bizonyos mértékben indokoltnak tartja a közszereplők elleni erőszakot, többek között olyan személyekkel szemben, mint Donald Trump vagy Elon Musk.

Kirk bírálta a demokratikus vezetőket, amiért szerinte hallgatnak, miközben a szélsőséges retorika egyre fokozódik a közösségi médiában és az egyetemek campusain.

@jeffery.mead @MyNameIsBubbles ♬ original sound - Jeffery Mead

Kirk halála tükrözi a kutatásukban felvázolt figyelmeztető jeleket

A tragédia után Alex Goldenberg, az NCRI vezető tanácsadója a Newsweeknek nyilatkozva elmondta: Kirk halála tükrözi a kutatásukban felvázolt figyelmeztető jeleket. 

Bár még nem tudunk mindent a motivációról, az online ünneplés, amit látunk, összhangban van a politikai erőszak iránti növekvő vággyal

– utalt Goldenberg a TikTokon terjedő, Kirk halálát kísérő bejegyzésekre, ahol egyes baloldali liberálisok tánccal, mások énekkel fejezték ki örömüket.

Az NCRI online viselkedéselemzése szerint egyre többen ünneplik a politikai személyiségek elleni erőszakot, ellenállási cselekményként ábrázolva azt. A mostani események előtt is akadtak hasonló fenyegetések, például 2024 júliusában a Trump ellen szervezett merénylet.

A gyilkosságot követően az online reakciók egyes fórumokon megdöbbentő ünneplést váltottak ki, a liberálisok egyértelműen semmibe veszik az apa és férj halálát.

@nmitok Wicked and evil for saying what you said rest in peace #chrliekirk #greenscreenvideo ♬ original sound - NMI

A politikai vezetők egyhangúlag elítélték a támadást

Az ideológiai megosztottság ellenére a politikai vezetők egyhangúlag elítélték a támadást. Donald Trump és Mike Johnson, a képviselőház elnöke, Kamala Harris volt alelnök, Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, valamint mindkét oldal vezető politikusai gyors nyilatkozatokban ítélték el az erőszakot, és a feszültség mérséklésére szólítottak fel. 

Elon Musk az X-en közölt bejegyzésében a „baloldal a gyilkosság pártja” kifejezést használta, ami heves reakciókat váltott ki a demokraták és média szereplői között.

Lakshya Jain politikai adatelemző a lövöldözést borzalmasnak nevezte, és elítélte azokat, akik bagatellizálni próbálták az esetet. 

Ha valakit jobboldali nézetei miatt lelőhetnek, ugyanígy történhetne baloldali nézetei miatt is. Az erőszak normalizálása senkinek sem segít

– fogalmazott Jain. Rámutatott a rendszerbeli hiányosságokra is: „Túl könnyen férnek hozzá fegyverekhez a mentálisan instabil személyek. Sürgős reformokra van szükség az egészségügyi és fegyverügyi rendszerben.” A drámai pillanatokról nyilvánosságra került videón látható, hogy Kirköt a szabadtéri rendezvény sátorában találta el a lövés, a résztvevők menekültek, miközben a lövések dördültek.

A tragédiára Donald Trump is reagált közösségi oldalán

Az Egyesült Államok elnöke azt írta:

A nagyszerű, sőt legendás Charlie Kirk meghalt. Senki sem értette jobban az amerikai fiatalok szívét, mint Charlie. Mindenki szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs velünk. Melania és én őszinte részvétünket fejezzük ki gyönyörű feleségének, Erikának és családjának. Charlie, szeretünk téged!

Borítókép: Donald Trump és Charlie Kirk (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

