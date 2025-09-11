Charlie Kirk meggyilkolása: megtalálták a merénylethez használt fegyvert

Charlie Kirk gyilkosa még mindig szabadlábon van, de az FBI közölte, hogy találtak egy nagy teljesítményű puskát, és nyomon követték a feltételezett lövöldöző mozgását – írja a BBC.

Emlékhely a Utah Valley Egyetemnél a politikai aktivista, Charlie Kirk tiszteletére 2025. szeptember 11-én Fotó: MICHAEL CIAGLO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump szövetségesét egy utahi egyetemen lőtték le, a hatóságok szerint a gyanúsított „főiskolai korúnak tűnik”. Az FBI azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy nyomon követték a fegyveres férfit, aki a campusra érkezett, majd a lépcsőn felment a tetőre.

A gyanúsított ezt követően egy olyan környékre menekült, amelyet – állításuk szerint – átkutatnak. A lap szerint a hatóságoknak van egy jó videófelvételük a lövöldözőről, akit még nem azonosítottak. A felvételt egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.

Korábban két, a rendőrség által kihallgatott személyt szabadon engedtek. Kirk, aki 18 évesen alapította a Turning Point USA konzervatív csoportot, közel állt az elnökhöz és családjához.

Borítókép: Emlékhely a Utah Valley Egyetemnél a politikai aktivista, Charlie Kirk tiszteletére 2025. szeptember 11-én (Fotó: AFP)