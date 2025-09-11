Charlie KirkkampuszUtah Valley EgyetemgyilkosFBI

Charlie Kirk meggyilkolása: megtalálták a merénylethez használt fegyvert

Charlie Kirk gyilkosa még mindig szabadlábon van, de az FBI közölte, hogy találtak egy nagy teljesítményű puskát, és nyomon követték a feltételezett lövöldöző mozgását.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 15:59
Emlékhely a Utah Valley Egyetemnél a politikai aktivista, Charlie Kirk tiszteletére 2025. szeptember 11-én Fotó: MICHAEL CIAGLO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Charlie Kirk gyilkosa még mindig szabadlábon van, de az FBI közölte, hogy találtak egy nagy teljesítményű puskát, és nyomon követték a feltételezett lövöldöző mozgását – írja a BBC.

Charlie Kirk
Emlékhely a Utah Valley Egyetemnél a politikai aktivista, Charlie Kirk tiszteletére 2025. szeptember 11-én Fotó: MICHAEL CIAGLO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump szövetségesét egy utahi egyetemen lőtték le, a hatóságok szerint a gyanúsított „főiskolai korúnak tűnik”. Az FBI azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy nyomon követték a fegyveres férfit, aki a campusra érkezett, majd a lépcsőn felment a tetőre.

A gyanúsított ezt követően egy olyan környékre menekült, amelyet – állításuk szerint – átkutatnak. A lap szerint a hatóságoknak van egy jó videófelvételük a lövöldözőről, akit még nem azonosítottak. A felvételt egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.

Korábban két, a rendőrség által kihallgatott személyt szabadon engedtek. Kirk, aki 18 évesen alapította a Turning Point USA konzervatív csoportot, közel állt az elnökhöz és családjához.

Borítókép: Emlékhely a Utah Valley Egyetemnél a politikai aktivista, Charlie Kirk tiszteletére 2025. szeptember 11-én (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.