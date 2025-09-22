IzraelENSZFranciaországcsúcstalálkozókétállami megoldás

Világ-csúcstalálkozót szerveznek a palesztin állam érdekében

Egyre több ország ismeri el Palesztinát, Izrael és az Egyesült Államok viszont bojkottálja a rendezvényt. Izrael szerint ez nem hasznos.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 22. 14:38
Az Eiffel-torony amelyen a palesztin (balra) és az izraeli (jobbra) zászlók, valamint egy olajágat tartó galamb látható, Párizsban, 2025. szeptember 21-én Fotó: Laurent Caron Forrás: Hans Lucas/AFP
Izraellel szemben Franciaország és Szaúd-Arábia több tucatnyi világvezetőt hív össze New Yorkba, hogy a kétállami megoldás mellett sorakoztassák fel a nemzetközi közösséget. Több ország a találkozón várhatóan hivatalosan is elismeri a palesztin államot – a lépés komoly feszültséget okozhat Jeruzsálemben és Washingtonban, írja az Origo.

Izrael
A képernyőn Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete látható, amint beszédet mond az ENSZ Közgyűlésének ülésén (Fotó: AFP/Angela Weiss)

Izrael és az Egyesült Államok bojkottálja a csúcstalálkozót. Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete a Reutersnek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Nem gondoljuk, hogy ez hasznos. Szerintünk ez valójában a terrorizmust jutalmazza.

Izraeli források szerint válaszul felmerült Ciszjordánia egy részének annektálása, illetve kétoldalú szankciók bevezetése Franciaországgal szemben. Az amerikai adminisztráció szintén figyelmeztetett: következményei lehetnek annak, ha egyes országok Izrael ellen lépnek fel – ez a fenyegetés Párizst is érinti, hiszen Emmanuel Macron elnök a találkozó házigazdája.

Növekvő nyomás a háború árnyékában

A rendezvényt az ENSZ Közgyűlése hetének kezdetére időzítették, miközben Izrael nagyszabású szárazföldi offenzívát indított Gáza városában. Két évvel a Hamász véres támadása után, amely a mai napig tartó háborút robbantott ki, nincs reális kilátás a tűzszünetre.

A gázai hadműveletek és a ciszjordániai telepesek elleni erőszakos akciók miatt egyre több szereplő érzi úgy, hogy a kétállami megoldás lehetősége végleg elveszhet, ha most nem történik előrelépés.

A Közgyűlés szeptemberben elfogadott egy hétoldalas nyilatkozatot, amely „kézzelfogható, határidőhöz kötött és visszafordíthatatlan lépéseket” sürgetett a kétállami rendezés érdekében, miközben a Hamászt fegyverletételre szólította fel. Izrael és az Egyesült Államok ezt „ártó és puszta PR-akciónak” minősítette.

Francia diplomáciai offenzíva

Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter a New York-i nyilatkozatról azt mondta:

Ez nem a jövő homályos ígérete, hanem egy konkrét menetrend, amely a legfontosabbakkal kezdődik: tűzszünet, a túszok szabadon engedése és a humanitárius segély akadálytalan bejutása Gázába.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 4: French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noel Barrot arrives prior to the Coalition of the Willing Summit at the Elysee Presidential Palace in Paris, France on September 4, 2025. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP/Mustafa Yalcin)

Párizs diplomáciai offenzívája Macron júliusi bejelentésére épül, amikor a francia elnök kilátásba helyezte Palesztina elismerését. Vasárnap Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Portugália már hivatalosan is megtették ezt a lépést, hétfőn pedig Franciaország és további öt állam csatlakozhat hozzájuk.

Az elismerés egyes országokban feltételekhez kötött, másutt fokozatos normalizációról beszélnek, amely a Palesztin Hatóság reformlépéseitől függ.

Izrael: bizalmatlanság és távolmaradás

Izrael határozottan ellenzi a palesztin állam elismerését, és nem bízik abban, hogy a 89 éves Mahmúd Abbász képes lesz végrehajtani azokat a reformokat, amelyeket Macronnak írt levelében ígért meg.

Abbász és a palesztin vezetés személyesen nem vesz részt a csúcson, mivel az Egyesült Államok nem adott vízumot számukra – így videón keresztül kapcsolódnak majd be. A társházigazda Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös sem utazik el, de a közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta, hogy hétfőn online szólalhasson fel.

Varsen Aghabekian Shahin palesztin külügyminiszter szerint: A világ most hangosan kimondja: Palesztinának léteznie kell. Most már meg kell mutatniuk, mik ezek a konkrét lépések.

Borítókép: Az Eiffel-torony amelyen a palesztin (balra) és az izraeli (jobbra) zászlók, valamint egy olajágat tartó galamb látható, Párizsban, 2025. szeptember 21-én (Fotó: Hans Lucas/AFP/Laurent Caron)

