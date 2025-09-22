Világ-csúcstalálkozót szerveznek a palesztin állam érdekében

Izraellel szemben Franciaország és Szaúd-Arábia több tucatnyi világvezetőt hív össze New Yorkba, hogy a kétállami megoldás mellett sorakoztassák fel a nemzetközi közösséget. Több ország a találkozón várhatóan hivatalosan is elismeri a palesztin államot – a lépés komoly feszültséget okozhat Jeruzsálemben és Washingtonban, írja az Origo.

A képernyőn Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete látható, amint beszédet mond az ENSZ Közgyűlésének ülésén (Fotó: AFP/Angela Weiss)

Izrael és az Egyesült Államok bojkottálja a csúcstalálkozót. Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete a Reutersnek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Nem gondoljuk, hogy ez hasznos. Szerintünk ez valójában a terrorizmust jutalmazza.

Izraeli források szerint válaszul felmerült Ciszjordánia egy részének annektálása, illetve kétoldalú szankciók bevezetése Franciaországgal szemben. Az amerikai adminisztráció szintén figyelmeztetett: következményei lehetnek annak, ha egyes országok Izrael ellen lépnek fel – ez a fenyegetés Párizst is érinti, hiszen Emmanuel Macron elnök a találkozó házigazdája.

Növekvő nyomás a háború árnyékában

A rendezvényt az ENSZ Közgyűlése hetének kezdetére időzítették, miközben Izrael nagyszabású szárazföldi offenzívát indított Gáza városában. Két évvel a Hamász véres támadása után, amely a mai napig tartó háborút robbantott ki, nincs reális kilátás a tűzszünetre.

A gázai hadműveletek és a ciszjordániai telepesek elleni erőszakos akciók miatt egyre több szereplő érzi úgy, hogy a kétállami megoldás lehetősége végleg elveszhet, ha most nem történik előrelépés.

A Közgyűlés szeptemberben elfogadott egy hétoldalas nyilatkozatot, amely „kézzelfogható, határidőhöz kötött és visszafordíthatatlan lépéseket” sürgetett a kétállami rendezés érdekében, miközben a Hamászt fegyverletételre szólította fel. Izrael és az Egyesült Államok ezt „ártó és puszta PR-akciónak” minősítette.