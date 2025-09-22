ErdoganENSZIzraelpalesztin

A palesztinok fontos támogatót kapnak az ENSZ Közgyűlésén

Fontos szószólót kaptak a palesztinok az ENSZ-ben. Recep Tayyip Erdogan évek óta szót emel a palesztin ügy mellett, és várhatóan idén sem lesz ez másként.

Munkatársunktól
2025. 09. 22. 10:49
Recep Tayyip Erdogan török elnök Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Recep Tayyip Erdogan hosszú ideje következetesen kiáll a palesztinok mellett – derül ki az Anadolu török hírügynökség írásából, írja az Origo.

Izrael számára elfogadhatatlan az Erdogan által támogatott kétállami megoldás
Izrael számára elfogadhatatlan az Erdogan által támogatott kétállami megoldás (Fotó: AFP)

Az ENSZ Közgyűlésében elmondott beszédeiben már miniszterelnöksége alatt is rendre előkerült a téma. Erdogan szerint az 1967-es határok mentén kellene kialakítani egy egységes és független palesztin államot, amelynek a fővárosa Kelet-Jeruzsálem lenne. Ez a megoldás azonban Izrael szempontjából elfogadhatatlan.

A palesztin konfliktus az egyik legfontosabb destabilizáló tényező a régióban, amelyknek Törökország is része – hívta fel a figyelmet Erdogan már 2007-ben. Véleménye szerint a palesztin kérdés megoldása más ügyeket is előmozdítana a térségben.

Készen állunk minden támogatást megadni a feleknek a békefolyamat újraindításához

– emelte ki. Erdogan több alkalommal is bírálatot fogalmazott meg az ENSZ-szel szemben, amely szerinte tehetetlennek bizonyult a palesztin helyzettel kapcsolatban.

Nincsenek szankciók Izrael ellen, amely készségesen használ foszforbombákat, Izrael ellen, amely atomfegyverekkel rendelkezik

– mondta 2011-es felszólalásában, feltéve a kérdést, hogy ez vajon igazságos-e. Törökország feltétel nélkül támogatja a palesztin államiságot – szögezte le több alkalommal is a török államfő. Azt is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem az izraeli néppel, csupán a kormány „agresszív politikájával” van gondja.

Erdogan az elmúlt évek során több alkalommal sürgette a kétállami megoldás mielőbbi megvalósítását, valamint a Gázai övezetet sújtó blokád azonnali feloldását.

Egyúttal az ENSZ döntéshozatali struktúráját is kifogásolta, amikor úgy fogalmazott, hogy „a világ nagyobb, mint öt ország”. Ezzel arra utalt Erdogan, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja vétójoguk révén megbénítja a testület működését, így reformra lenne szükség. Tavaly Erdogan elégedetten konstatálta, hogy immár Palesztina képviselője is részt vehet az ENSZ Közgyűlésén, egyúttal kérte az országokat a palesztin állam mielőbbi elismerésére. Idén ebben a kérdésben komoly fordulatot hozhat az ENSZ-közgyűlés, ugyanis mintegy tíz ország, köztük Belgium és Nagy-Britannia is bejelentette, hogy hajlandók a palesztin állam elismerésére.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök válaszul „gyenge vezetőnek” nevezte Bart De Wever belga miniszterelnököt.

Idén szeptember 23-án szólal fel a török elnök az ENSZ-ben. Beszédében várhatóan idén is komoly hangsúlyt kap a gázai „népirtás” és az Izraellel szembeni nemzetközi fellépés kérdése.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.