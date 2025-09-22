A palesztinok fontos támogatót kapnak az ENSZ Közgyűlésén

Recep Tayyip Erdogan hosszú ideje következetesen kiáll a palesztinok mellett – derül ki az Anadolu török hírügynökség írásából, írja az Origo.

Izrael számára elfogadhatatlan az Erdogan által támogatott kétállami megoldás (Fotó: AFP)

Az ENSZ Közgyűlésében elmondott beszédeiben már miniszterelnöksége alatt is rendre előkerült a téma. Erdogan szerint az 1967-es határok mentén kellene kialakítani egy egységes és független palesztin államot, amelynek a fővárosa Kelet-Jeruzsálem lenne. Ez a megoldás azonban Izrael szempontjából elfogadhatatlan.

A palesztin konfliktus az egyik legfontosabb destabilizáló tényező a régióban, amelyknek Törökország is része – hívta fel a figyelmet Erdogan már 2007-ben. Véleménye szerint a palesztin kérdés megoldása más ügyeket is előmozdítana a térségben.

Készen állunk minden támogatást megadni a feleknek a békefolyamat újraindításához

– emelte ki. Erdogan több alkalommal is bírálatot fogalmazott meg az ENSZ-szel szemben, amely szerinte tehetetlennek bizonyult a palesztin helyzettel kapcsolatban.

Nincsenek szankciók Izrael ellen, amely készségesen használ foszforbombákat, Izrael ellen, amely atomfegyverekkel rendelkezik

– mondta 2011-es felszólalásában, feltéve a kérdést, hogy ez vajon igazságos-e. Törökország feltétel nélkül támogatja a palesztin államiságot – szögezte le több alkalommal is a török államfő. Azt is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem az izraeli néppel, csupán a kormány „agresszív politikájával” van gondja.

Erdogan az elmúlt évek során több alkalommal sürgette a kétállami megoldás mielőbbi megvalósítását, valamint a Gázai övezetet sújtó blokád azonnali feloldását.

Egyúttal az ENSZ döntéshozatali struktúráját is kifogásolta, amikor úgy fogalmazott, hogy „a világ nagyobb, mint öt ország”. Ezzel arra utalt Erdogan, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja vétójoguk révén megbénítja a testület működését, így reformra lenne szükség. Tavaly Erdogan elégedetten konstatálta, hogy immár Palesztina képviselője is részt vehet az ENSZ Közgyűlésén, egyúttal kérte az országokat a palesztin állam mielőbbi elismerésére. Idén ebben a kérdésben komoly fordulatot hozhat az ENSZ-közgyűlés, ugyanis mintegy tíz ország, köztük Belgium és Nagy-Britannia is bejelentette, hogy hajlandók a palesztin állam elismerésére.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök válaszul „gyenge vezetőnek” nevezte Bart De Wever belga miniszterelnököt.

Idén szeptember 23-án szólal fel a török elnök az ENSZ-ben. Beszédében várhatóan idén is komoly hangsúlyt kap a gázai „népirtás” és az Izraellel szembeni nemzetközi fellépés kérdése.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: Anadolu via AFP)