Orosz támadástól tart Európa keleti fele

Az orosz provokáció kapcsán az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülésezik, hogy megvitassa az orosz vadászgépek pénteki, észtországi légtérbe történő behatolását, amelyet széles körben elítéltek, írja a The Guardian.
Múlt pénteken egyszerre három orosz MiG–31-es vadászgép repült be engedély nélkül Észtország légterébe pénteken, ahol 12 percig tartózkodtak – jelentette be Margus Tsakhna külügyminiszter. A légtérsértés a Finn-öböl felett, Vaindloo szigetének térségében történt.
Észtország múlt heti légtérsértését Tallinn nem elszigetelt incidensként, hanem egy veszélyes mintázat részeként értékeli. Jonatan Vseviov, Észtország vezető diplomatája figyelmeztetett: az utóbbi hetekben sorra érkeztek a jelentések orosz drónokról és repülőgépekről a térségben.
Ha a határokat elmosódni látjuk, újra kell húznunk őket – világosan és közösen
– hangsúlyozta Vseviov, aki szerint Európának keményen kell válaszolnia.
Tallinn hétfőn aktiválta a NATO 4. cikkelyét, amely sürgős egyeztetéseket tesz lehetővé. A szövetség nagykövetei kedden rendkívüli ülésen tárgyalják a válaszlépéseket. Vseviov szerint „elég kellemetlen következményeket” kell kilátásba helyezni Moszkva számára, hogy legközelebb ne merjen megsérteni NATO-légteret.
Orosz provokáció: Moszkva tagad
A Kreml tagadja a légtérsértést, sőt Tallinnra hárítja a felelősséget. Dmitrij Peszkov szóvivő „üres és megalapozatlan” vádakról beszélt, amely szerinte csak az észt kormány feszültségkeltő politikáját tükrözi.
Az orosz pilóták „mindig a nemzetközi jog szerint járnak el” – állította.
Tallinn azonban határozottan visszautasította ezt: Vseviov szerint „megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok” vannak a légtérsértésre, amelyet Észtország szövetségesei is ismernek.
A NATO-tagország légterének megsértése egy dolog, de az, hogy Oroszország nyíltan hazudik az egész világnak, már egy másik szint
– nyilatkozta a diplomata.