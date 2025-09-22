oroszTuskensz btprovokációorosz-ukrán háborúÉsztországlégtér

Orosz támadástól tart Európa keleti fele

Összeül az ENSZ BT. Tallinn szerint Moszkva tagad, de „megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok” vannak az orosz légtérsértésre.

Szabó István
Forrás: The Guardian2025. 09. 22. 19:42
Donald Tusk lengyel miniszterelnök nem habozna lelőni a behatolót, de szerinte nem szabad elhamarkodott döntést hozni Fotó: Wojtek Radwanski Forrás: AFP
Az orosz provokáció kapcsán az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülésezik, hogy megvitassa az orosz vadászgépek pénteki, észtországi légtérbe történő behatolását, amelyet széles körben elítéltek, írja a The Guardian.

Orosz provokáció
Egy orosz MIG–31-es vadászgép látható, amely a Balti-tenger felett repül, miután megsértette az észt légteret (Fotó: AFP/Forsvarsmakten)

Múlt pénteken egyszerre három orosz MiG–31-es vadászgép repült be engedély nélkül Észtország légterébe pénteken, ahol 12 percig tartózkodtak – jelentette be Margus Tsakhna külügyminiszter. A légtérsértés a Finn-öböl felett, Vaindloo szigetének térségében történt.

Észtország múlt heti légtérsértését Tallinn nem elszigetelt incidensként, hanem egy veszélyes mintázat részeként értékeli. Jonatan Vseviov, Észtország vezető diplomatája figyelmeztetett: az utóbbi hetekben sorra érkeztek a jelentések orosz drónokról és repülőgépekről a térségben.

ANKARA, TURKIYE - JUNE 13 : Secretary General of the Estonian Ministry of Foreign Affairs, Jonatan Vseviov speaks during an exclusive interview in Ankara, Turkiye on June 13, 2022 ahead of the NATO Summit in Spain's Madrid. Ali Balikci / Anadolu Agency (Photo by Ali Balikci / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Jonatan Vseviov, az észt külügyminisztérium diplomatája (Fotó: Anadolu/AFP/Ali Balikci)

Ha a határokat elmosódni látjuk, újra kell húznunk őket – világosan és közösen

– hangsúlyozta Vseviov, aki szerint Európának keményen kell válaszolnia.

Tallinn hétfőn aktiválta a NATO 4. cikkelyét, amely sürgős egyeztetéseket tesz lehetővé. A szövetség nagykövetei kedden rendkívüli ülésen tárgyalják a válaszlépéseket. Vseviov szerint „elég kellemetlen következményeket” kell kilátásba helyezni Moszkva számára, hogy legközelebb ne merjen megsérteni NATO-légteret.

Orosz provokáció: Moszkva tagad

A Kreml tagadja a légtérsértést, sőt Tallinnra hárítja a felelősséget. Dmitrij Peszkov szóvivő „üres és megalapozatlan” vádakról beszélt, amely szerinte csak az észt kormány feszültségkeltő politikáját tükrözi.

Az orosz pilóták „mindig a nemzetközi jog szerint járnak el” – állította.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends Russia's President Vladimir Putin's annual end-of-year press conference in Moscow on December 19, 2024. (Photo by Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov)

Tallinn azonban határozottan visszautasította ezt: Vseviov szerint „megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok” vannak a légtérsértésre, amelyet Észtország szövetségesei is ismernek. 

A NATO-tagország légterének megsértése egy dolog, de az, hogy Oroszország nyíltan hazudik az egész világnak, már egy másik szint

– nyilatkozta a diplomata.

Lengyelország figyelmeztet

A balti incidens közben Varsó is kemény figyelmeztetést küldött. Donald Tusk lengyel kormányfő kijelentette: bármilyen repülő tárgyat, amely belép Lengyelország területére, azonnal megsemmisítenek. Ugyanakkor óvatosságra intett a határeseteknél.

Nem szabad elhamarkodott döntést hozni, amely súlyos konfliktust robbanthat ki – figyelmeztetett Tusk, aki hangsúlyozta: 

Varsó csak akkor cselekedhet határozottan, ha biztos abban, hogy szövetségesei egységesen kiállnak mellette.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök nem habozna lelőni a behatolót, de szerinte nem szabad elhamarkodott döntést hozni (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski) 

