Donald Tusk rossz időt választott a titkolózásra

A Lengyelországba berepülő drónok esete komoly kérdéseket vetett fel, a körülmények pedig még mindig tisztázatlanok. Ráadásul Donald Tusk kormányának hivatalos narratívájával szemben nemrég kiderült, hogy az egyik ház egy lengyel rakétától sérülhetett meg. Az eset körülményeiről és belpolitikai következményekről lapunk Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdezte.

Brém-Nagy Márton
2025. 09. 18. 17:44
Nemrég bejárta a világsajtót, hogy orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe. A légtérsértés komolyságát jól jelzi, hogy a lengyel hadsereg akcióba lendült, és ugyan semlegesítették a drónokat, eközben egy ház is megsérült, amiről Tusk kormánya elfelejtette megemlíteni, mi  találta el. 

Tusk és kormány hibát vétett
Tusk és kormánya hibázott 
Donald Tusk lengyel miniszterelnök és kormánya egyértelműen a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna kapcsán. Tusk és csapata lelkesen támogatja Ukrajna háborúját pénzzel és ha kell fegyverrel is, annak ellenére, hogy földrajzi értelemben igencsak közel helyezkedik el az ország a konfliktushoz. Alig egy héttel ezelőtt azonban több orosz drón is berepült Lengyelország légterébe. 

Ennek okán katonai akció is kezdődött az országban, ami később nem várt politikai vihart okozott. 

Néhány napja ugyanis arról írtak a lengyel lapok, hogy az egyik megrongálódott épület nem a drónok törmelékei miatt, hanem egy fel nem robbant rakéta miatt sérült meg, amit egy lengyel F–16-os gép lőtt ki. 

Lapunk az eset kapcsán megkereste Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet munkatársát. Arra voltunk kíváncsiak, hogy pontosan mi is történt szeptember 10-én hajnalban. 

Siklósi Péter szerint egyre valószínűbb, hogy a sajtó beszámolói igazak, ugyanis a szakértői értékelések azt mondják, a fent említett házba egy AIM–120 AMRAAM rakéta csapódott bele. Ez egy viszonylag nagy hatótávolságú, levegő–levegő rakéta, amely légi célok elhárítására szolgál – foglalta össze a szakértő, és hozzátette: ez a rakéta – jelen tudásunk szerint – úgy fest, nem találta el a célját, majd pedig becsapódott. 

Ezek a fajta rakéták úgy vannak megkonstruálva, hogy a földre zuhanva ne robbanjanak föl. Ugyanakkor ez egy elég nagydarab »vas«, és pusztán a becsapódás kinetikus energiája is elég ahhoz, hogy komoly károkat okozzon

– emelte ki a szakértő. 

Siklósi szerint a légvédelem a berepülő nagyjából húsz drónnak egy részét sikeresen lelőtte, míg néhányból kifogyott az üzemanyag és a földre esett. Ebben a légvédelmi műveletben sérült meg a fent említett ház is. 

A lengyel kormány kezdetben a hivatalos kommunikációban azt állította, hogy errea házra egy orosz drón esett, azonban később kiderült, hogy a fent említett sérülést egy AMRAAM rakéta okozta. Ebből azonban politikai feszültség keletkezett – emlékeztetett a szakértő. 

Felidézte, hogy nem sokkal a tények sajtóban való megjelenése után Karol Nawrocki lengyel elnök lényegében megrótta Donald Tuskot és kormányát, amiért egy ilyen érzékeny helyzetben valótlanságokat kommunikál. 

A másik, amiért pedig megrótta a miniszterelnököt Nawrocki, az az, hogy neki mint köztársasági elnöknek az újságból kellett értesülnie arról, hogy mégsem drón volt, hanem rakéta, ami megrongálta a házat – tette hozzá a szakértő. 

Tusk nincs a helyzet magaslatán 

Az orosz drónok berepülése kapcsán számos értelmezés született. Oroszország hivatalosan nem ismerte el, hogy drónokat küldött Lengyelország felé, érvelésében pedig arra hivatkozott, hogy hatótávolság szempontjából is irreális célpont lett volna az ország. A nyugati országok narratívája szerint Oroszország a NATO-t kívánta tesztelni ezzel a megmozdulással, megint mások szerint pedig Ukrajna próbálja a lengyeleket a háborúba belevonni. Annyi azonban bizonyos, hogy a meglepetés ereje nem maradt el. 

Siklósi Péter a fegyverválasztás kapcsán úgy fogalmazott: AMRAAM rakétával támadni egy drónra olyan, mint ágyúval verébre lőni. A szakértő szerint ugyanis ez a rakéta közel sem arra lett kitalálva, hogy egy ilyen méretű drónra lőjenek vele. 

Lehet, hogy nem volt más választásuk, ilyenkor előfordul, de ez a rakéta alapvetően vadászgépek ellen van kitalálva, és sokkal drágább, mint a drón, amit célba vettek vele

– emelte ki a szakértő. Hozzátette, egy katonai helyzetben nem számolgatnak, hogy mennyibe kerül a rakéta, azonban ez a tényen nem változtat, hogy a lengyelek ágyúval lőttek verébre. 

Úgy fest tehát, hogy Donald Tusk és kormánya nem volt teljesen felkészülve egy ilyen jellegű incidensre, a titkolózás pedig csak tovább rontott a helyzeten. 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

