Nemrég bejárta a világsajtót, hogy orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe. A légtérsértés komolyságát jól jelzi, hogy a lengyel hadsereg akcióba lendült, és ugyan semlegesítették a drónokat, eközben egy ház is megsérült, amiről Tusk kormánya elfelejtette megemlíteni, mi találta el.

Tusk és kormánya hibázott

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Donald Tusk lengyel miniszterelnök és kormánya egyértelműen a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna kapcsán. Tusk és csapata lelkesen támogatja Ukrajna háborúját pénzzel és ha kell fegyverrel is, annak ellenére, hogy földrajzi értelemben igencsak közel helyezkedik el az ország a konfliktushoz. Alig egy héttel ezelőtt azonban több orosz drón is berepült Lengyelország légterébe.

Ennek okán katonai akció is kezdődött az országban, ami később nem várt politikai vihart okozott.

Néhány napja ugyanis arról írtak a lengyel lapok, hogy az egyik megrongálódott épület nem a drónok törmelékei miatt, hanem egy fel nem robbant rakéta miatt sérült meg, amit egy lengyel F–16-os gép lőtt ki.

Lapunk az eset kapcsán megkereste Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet munkatársát. Arra voltunk kíváncsiak, hogy pontosan mi is történt szeptember 10-én hajnalban.

Siklósi Péter szerint egyre valószínűbb, hogy a sajtó beszámolói igazak, ugyanis a szakértői értékelések azt mondják, a fent említett házba egy AIM–120 AMRAAM rakéta csapódott bele. Ez egy viszonylag nagy hatótávolságú, levegő–levegő rakéta, amely légi célok elhárítására szolgál – foglalta össze a szakértő, és hozzátette: ez a rakéta – jelen tudásunk szerint – úgy fest, nem találta el a célját, majd pedig becsapódott.

Ezek a fajta rakéták úgy vannak megkonstruálva, hogy a földre zuhanva ne robbanjanak föl. Ugyanakkor ez egy elég nagydarab »vas«, és pusztán a becsapódás kinetikus energiája is elég ahhoz, hogy komoly károkat okozzon

– emelte ki a szakértő.

Siklósi szerint a légvédelem a berepülő nagyjából húsz drónnak egy részét sikeresen lelőtte, míg néhányból kifogyott az üzemanyag és a földre esett. Ebben a légvédelmi műveletben sérült meg a fent említett ház is.