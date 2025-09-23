Zelenszkij elárulta, hogy indul-e a választásokon

A képviselők eredetileg enyhébb hangvételre számítottak – különösen annak fényében, hogy a nyár folyamán Zelenszkij megpróbálta gyengíteni Ukrajna két kulcsfontosságú, független korrupcióellenes intézményét. Ez a lépés váltotta ki az első országos utcai tüntetéseket Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta.

Ám az elnök ezúttal a háborús helyzetre összpontosított, és világossá tette, hogy a háború lezárultát követően indulni kíván a választásokon – a várt engedékenyebb hangnem tehát elmaradt. Úgy tűnik, immár nem csupán Zelenszkij politikai ellenfelei aggódnak a hatalom egyre erőteljesebb központosítása miatt.