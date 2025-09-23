Szijjártó Péter szerint fontos gazdasági kapcsolat alakul Kubával

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azt írta: „Mivel nyitott, exportorientált gazdaság vagyunk és mindig keressük az együttműködési lehetőségeket, ennek eredménye, hogy újabb exportnövekedést regisztrálhatunk Kubával, ugyanis a bábolnai csirkére egyre jelentősebb a kereslet a karibi országban.”