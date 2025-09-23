Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azt írta: „Mivel nyitott, exportorientált gazdaság vagyunk és mindig keressük az együttműködési lehetőségeket, ennek eredménye, hogy újabb exportnövekedést regisztrálhatunk Kubával, ugyanis a bábolnai csirkére egyre jelentősebb a kereslet a karibi országban.”
Szijjártó Péter szerint fontos gazdasági kapcsolat alakul Kubával
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkból jelentette be, hogy Magyarország kész kölcsönösen előnyös együttműködést kialakítani Kubával.
Van mire alapozni a további együttműködést Bruno Rodríguez Parrilla külügyminiszterrel
– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak?
A közelmúlt eseményei rettegésben tartják Európát.
Ismét megúszta: az EP bizottsága döntött Ilaria Salis mentelmi jogával kapcsolatban
A szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnek nem kell egyelőre bíróság elé állnia Magyarországon. Brüsszel megvédte a bűnöző olasz képviselőt.
Itt a brüsszeli döntés Magyar Péterről
Politikai paktum Brüsszelben.
Tényleg itt a háború: már drónfalat épít a Nyugat
Ukrajnát bevonnák.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak?
A közelmúlt eseményei rettegésben tartják Európát.
Ismét megúszta: az EP bizottsága döntött Ilaria Salis mentelmi jogával kapcsolatban
A szélsőbaloldali európai parlamenti képviselőnek nem kell egyelőre bíróság elé állnia Magyarországon. Brüsszel megvédte a bűnöző olasz képviselőt.
Itt a brüsszeli döntés Magyar Péterről
Politikai paktum Brüsszelben.
Tényleg itt a háború: már drónfalat épít a Nyugat
Ukrajnát bevonnák.