Merz a napokban üzletemberek előtt úgy fogalmazott: „Botot kell tennünk a brüsszeli gépezet küllői közé.” A mondat egyértelmű üzenet: Berlin nem hajlandó tétlenül nézni, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök folyamatosan bővítse hatáskörét a tagállamok rovására, írja a Világgazdaság.
Merz: Vissza kell venni a hatalmat Brüsszeltől
Friedrich Merz német kancellár egyre határozottabban lép fel az Európai Bizottság központosító törekvései ellen, és világossá tette: Németország ismét vezető szerepet kíván játszani a kontinens legfontosabb döntéseiben.
Von der Leyen az elmúlt években igyekezett minden fontos válságkezelést Brüsszelbe vonni, s ezzel egy föderális Európa felé tolta a közösséget. Merz ezzel szemben a nemzeti kormányok döntési jogait hangsúlyozza, legyen szó kereskedelemről, költségvetésről, zöldpolitikáról vagy éppen a védelemről.
A kancellár már a hivatalba lépése utáni hetekben szembement Von der Leyen terveivel: határozottan elutasította a 2000 milliárd eurós költségvetési bővítést és a közös adók bevezetését. Kereskedelmi ügyekben gyors, kétoldalú megállapodásokat sürgetett, nem pedig a brüsszeli bürokrácia lassú, végeláthatatlan tárgyalásait.
Merz: Berlin vezető szerepre tör
Merz szerint Németországnak meg kell akadályoznia, hogy Brüsszel határozza meg a katonai kiadásokat vagy a külpolitikai irányokat. Amikor Von der Leyen ukrajnai csapatokat vizionált, Merz azonnal jelezte: „Az Európai Uniónak ehhez nincs felhatalmazása.”
Berlin világossá tette, hogy a fegyverbeszerzésekről végső soron a nemzeti kormányoknak kell dönteniük, nem a bizottságnak. A német javaslat szerint a közös védelmi projekteket a tagállamok irányítsák – Brüsszel beavatkozása nélkül.
Belső politikai üzenet
Merz fellépése a hazai közönségnek is szól: a német gazdaság gyengélkedik, miközben a jobboldali AfD már a CDU-t is megelőzi a közvélemény-kutatásokban.
A kancellár így egyszerre akarja megerősíteni Berlin vezető szerepét Európában, és visszaszerezni politikai súlyát Németországban.
A CDU politikusai szerint Merznek sikerülnie kell gátat vetni Brüsszel hatalomépítésének, ha Németország versenyképességét meg akarja őrizni. Bár brüsszeli tisztviselők szerint Merz ambíciói erősíthetik az EU-t, a kancellár álláspontja világos: az uniós túlhatalom megállításra vár.
Régi riválisok, új összecsapás
Bár Merz és Von der Leyen ugyanazon pártcsaládhoz tartoznak, politikai irányvonaluk gyökeresen eltér. Von der Leyen a föderális Európát építi, míg Merz a nemzeti szuverenitás talaján áll, és meg akarja állítani Brüsszel túlkapásait.
Ahogy a német kancellár fogalmazott:
Az emberek úgy érzik, hogy Brüsszel egyre inkább beleszól a mindennapjaikba olyan hatáskörökkel, amelyekkel ez az EU egyszerűen nem rendelkezik.
Borítókép: Friedrich Merz Németországnak ismét vezető szerepet szán (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Florian Gaertner)
Brutálisan megvertek egy férfit a kényszersorozók + videó
Nem szűnik a civilek elleni erőszak Ukrajnában.
Orbán Viktor: Szuverén országok szuverén vezetői közt így megy ez
– Az amerikai elnök időnként meg szokott engem kérdezni mindenfajta ügyekről, és én is meg szoktam őt kérdezni mindenfajta ügyekről – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
Trump ultimátumot adott a Hamásznak
Három vagy négy napjuk van.
Nem először merült fel Soros György neve a terrorizmus kapcsán
Az Open Society Foundations ellen felmerült vádak között szerepel a gyújtogatás, a terrorizmus finanszírozása és a bűnszervezetben való részvétel.
