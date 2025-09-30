Rendkívüli

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

MerzNémetországBrüsszelhatalomUrsula von der Leyen

Merz: Vissza kell venni a hatalmat Brüsszeltől

Friedrich Merz német kancellár egyre határozottabban lép fel az Európai Bizottság központosító törekvései ellen, és világossá tette: Németország ismét vezető szerepet kíván játszani a kontinens legfontosabb döntéseiben.

Magyar Nemzet
Forrás: Világgazdaság2025. 09. 30. 17:42
Friedrich Merz ismét Németország vezető szerepét szeretné Fotó: Florian Gaertner Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Merz a napokban üzletemberek előtt úgy fogalmazott: „Botot kell tennünk a brüsszeli gépezet küllői közé.” A mondat egyértelmű üzenet: Berlin nem hajlandó tétlenül nézni, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök folyamatosan bővítse hatáskörét a tagállamok rovására, írja a Világgazdaság.

Merz
Friedrich Merz német kancellár a Bundestagban (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Thomas Trutschel)

Von der Leyen az elmúlt években igyekezett minden fontos válságkezelést Brüsszelbe vonni, s ezzel egy föderális Európa felé tolta a közösséget. Merz ezzel szemben a nemzeti kormányok döntési jogait hangsúlyozza, legyen szó kereskedelemről, költségvetésről, zöldpolitikáról vagy éppen a védelemről.

A kancellár már a hivatalba lépése utáni hetekben szembement Von der Leyen terveivel: határozottan elutasította a 2000 milliárd eurós költségvetési bővítést és a közös adók bevezetését. Kereskedelmi ügyekben gyors, kétoldalú megállapodásokat sürgetett, nem pedig a brüsszeli bürokrácia lassú, végeláthatatlan tárgyalásait.

Merz: Berlin vezető szerepre tör

Merz szerint Németországnak meg kell akadályoznia, hogy Brüsszel határozza meg a katonai kiadásokat vagy a külpolitikai irányokat. Amikor Von der Leyen ukrajnai csapatokat vizionált, Merz azonnal jelezte: „Az Európai Uniónak ehhez nincs felhatalmazása.”

Berlin világossá tette, hogy a fegyverbeszerzésekről végső soron a nemzeti kormányoknak kell dönteniük, nem a bizottságnak. A német javaslat szerint a közös védelmi projekteket a tagállamok irányítsák – Brüsszel beavatkozása nélkül.

Belső politikai üzenet

Merz fellépése a hazai közönségnek is szól: a német gazdaság gyengélkedik, miközben a jobboldali AfD már a CDU-t is megelőzi a közvélemény-kutatásokban. 

A kancellár így egyszerre akarja megerősíteni Berlin vezető szerepét Európában, és visszaszerezni politikai súlyát Németországban.

A CDU politikusai szerint Merznek sikerülnie kell gátat vetni Brüsszel hatalomépítésének, ha Németország versenyképességét meg akarja őrizni. Bár brüsszeli tisztviselők szerint Merz ambíciói erősíthetik az EU-t, a kancellár álláspontja világos: az uniós túlhatalom megállításra vár.

German Chancellor Friedrich Merz and European Union President Ursula von der Leyen arrive for a family photo during the Group of Seven (G7) Summit at the Kananaskis Country Golf Course in Kananaskis, Alberta, Canada on June 16, 2025. (Photo by Michael Kappeler / POOL / AFP)
Friedrich Merz német kancellár Brüsszel elé helyezné Németországot (Fotó: AFP/Michael Kappeler)

Régi riválisok, új összecsapás

Bár Merz és Von der Leyen ugyanazon pártcsaládhoz tartoznak, politikai irányvonaluk gyökeresen eltér. Von der Leyen a föderális Európát építi, míg Merz a nemzeti szuverenitás talaján áll, és meg akarja állítani Brüsszel túlkapásait.

Ahogy a német kancellár fogalmazott: 

Az emberek úgy érzik, hogy Brüsszel egyre inkább beleszól a mindennapjaikba olyan hatáskörökkel, amelyekkel ez az EU egyszerűen nem rendelkezik.

Borítókép: Friedrich Merz Németországnak ismét vezető szerepet szán (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Florian Gaertner)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

