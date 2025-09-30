Merz: Vissza kell venni a hatalmat Brüsszeltől

Von der Leyen az elmúlt években igyekezett minden fontos válságkezelést Brüsszelbe vonni, s ezzel egy föderális Európa felé tolta a közösséget. Merz ezzel szemben a nemzeti kormányok döntési jogait hangsúlyozza, legyen szó kereskedelemről, költségvetésről, zöldpolitikáról vagy éppen a védelemről.

A kancellár már a hivatalba lépése utáni hetekben szembement Von der Leyen terveivel: határozottan elutasította a 2000 milliárd eurós költségvetési bővítést és a közös adók bevezetését. Kereskedelmi ügyekben gyors, kétoldalú megállapodásokat sürgetett, nem pedig a brüsszeli bürokrácia lassú, végeláthatatlan tárgyalásait.

Merz: Berlin vezető szerepre tör

Merz szerint Németországnak meg kell akadályoznia, hogy Brüsszel határozza meg a katonai kiadásokat vagy a külpolitikai irányokat. Amikor Von der Leyen ukrajnai csapatokat vizionált, Merz azonnal jelezte: „Az Európai Uniónak ehhez nincs felhatalmazása.”

Berlin világossá tette, hogy a fegyverbeszerzésekről végső soron a nemzeti kormányoknak kell dönteniük, nem a bizottságnak. A német javaslat szerint a közös védelmi projekteket a tagállamok irányítsák – Brüsszel beavatkozása nélkül.