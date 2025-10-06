Az illegális migránsok tömeges kiutasítására készülnek a brit konzervatívok

A brit Konzervatív Párt a bevándorláspolitika szigorítását célzó új tervet jelentett be: egy külön deportáló egység, a „Removals Force” létrehozását, amely az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatala (ICE) mintájára működne. Az egység feladata az illegálisan érkezett migránsok fogva tartása és kiutasítása lenne – írja a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.

Amerikai mintára toloncolnák ki az illegális migránsokat. Fotó: AFP

A konzervatívok átfogó tervet dolgoznak ki a migránsválság kezelésére

Kemi Badenoch, a párt vezetője az ITV-nek nyilatkozva hangsúlyozta: