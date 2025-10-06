migránsNagy-BritanniatervBrit Konzervatív Pártmigrációs politika

Az illegális migránsok tömeges kiutasítására készülnek a brit konzervatívok

A brit Konzervatív Párt új egységet hozna létre „Removals Force” néven, amely az illegálisan érkező migránsok tömeges kiutasítását végezné. Az amerikai mintára szervezett csapat a rendőrséggel együttműködve dolgozna.

2025. 10. 06.
Amerikai mintára toloncolná ki az illegális migránsokat Anglia Forrás: AFP
A brit Konzervatív Párt a bevándorláspolitika szigorítását célzó új tervet jelentett be: egy külön deportáló egység, a „Removals Force” létrehozását, amely az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatala (ICE) mintájára működne. Az egység feladata az illegálisan érkezett migránsok fogva tartása és kiutasítása lenne – írja a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.

Amerikai mintára toloncolná ki az illegális migránsokat Anglia
Amerikai mintára toloncolnák ki az illegális migránsokat. Fotó: AFP

A konzervatívok átfogó tervet dolgoznak ki a migránsválság kezelésére

Kemi Badenoch, a párt vezetője az ITV-nek nyilatkozva hangsúlyozta: 

Nagy-Britanniának meg kell küzdenie az illegális bevándorlással és meg kell erősítenie határainak védelmét. Ezért a konzervatívok komoly és átfogó tervet dolgoznak ki a válság megoldására.

A tervek szerint a „Removals Force” a belügyminisztérium meglévő bevándorlási hatóságának átalakításával jönne létre, és szorosan együttműködne a rendőrséggel a rendszeres bevándorlási ellenőrzések során. Az új szervezet költségvetését 1,6 milliárd fontra (716 milliárd forint) növelnék, 

célkitűzésük pedig, hogy öt év alatt 750 ezer illegális bevándorlót távolítsanak el az Egyesült Királyságból – amennyiben megnyerik a következő választásokat.

Britain's main opposition Conservative Party leader Kemi Badenoch delivers a welcome speech on the first day of the annual Conservative Party conference in Manchester, north-west England, on October 5, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Kemi Badenoch: A konzervatívok átfogó tervet dolgoznak ki a migránsválság kezelésére. Fotó: AFP

A kezdeményezés a Konzervatív Párt keményebb hangvételű politikáját tükrözi a biztonság és migráció kérdéseiben.

Ezzel a stratégiával a párt elsősorban a jobboldali Reform UK támogatóit szeretné visszacsábítani. A konzervatívok az utóbbi országos választásokon súlyos vereséget szenvedtek, jelenleg pedig a közvélemény-kutatások szerint csak a harmadik helyen állnak, jócskán lemaradva Nigel Farage pártjától és a kormányzó Munkáspárttól.

Borítókép: Amerikai mintára toloncolná ki az illegális migránsokat Anglia (Fotó: AFP)

