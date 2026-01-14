migránsOlaszországmigrációillegális bevándorlásGeorgia Meloni

Meloni kormánya szigorít: kiutasítás jöhet a migráns bűnbandák tagjainak

Az olasz hatóságok szerint eredménytelennek bizonyultak az elsősorban másod- és harmadik generációs migráns fiatalok bűnbandáival szembeni eddigi intézkedések, ezért – mint Giorgia Meloni miniszterelnök bejelentette – a kormány szigorítani kívánja a bűncselekményt elkövető kis- és fiatalkorúakkal szembeni jogszabályokat, akár kiutasítást is elrendelhetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 14. 21:01
Meloni kormánya szigorít: kiutasítás is jöhet a migráns bűnbandák tagjainak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök azokra a bandákra utalt, amelyeket angol kifejezéssel babygangnak neveznek, vagy olaszul maranzaként emlegetnek. A maranza elnevezést az ország északi részén már a nyolcvanas években a külvárosban élőkre használták, akik márkás ruhák utánzataival hívták fel magukra a figyelmet. Délen az észak-afrikai bevándorlókat nevezték így. Tizenöt és tizennyolc év közötti tinédzserekről van szó, jelentős többségükben másodgenerációs migránsokról, akiket csoportokban látni a nagyvárosok utcáin.

Meloni kormánya szigorít: kiutasítás is jöhet a migráns bűnbandák tagjainak
Meloni kormánya szigorít: kiutasítás is jöhet a migráns bűnbandák tagjainak. Fotó: AFP

Milánóban az utóbbi hetekben több, szintén tizenéves olasz fiatalt vettek körbe és raboltak ki. Szilveszter éjszakáján észak-afrikai fiatalok két nagyobb csoportja versenyzett egymással a római Colosseumnál abban, hogy melyikük tud több személyt és járművet petárdával megdobálni. Firenze központjában közel negyven marokkói és tunéziai fiatal verekedett össze.

A fiatalok alkotta bandák tagjai kést hordanak maguknál, elég egy szó vagy egy szerintük sértő arckifejezés, és rátámadnak olasz kortársaikra

– nyilatkozta Federico Ranieri, a Firenze a firenzeieké nevű csoport vezetője az egyik olasz kereskedelmi televíziónak. A belügyminisztérium adatai szerint a pandémia óta a kiskorúakkal szembeni feljelentések száma harminc százalékkal emelkedett. A lopást elkövetők egynegyede 18 évesnél fiatalabb. „Alulbecsültük a jelenséget, és most már nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani” – nyilatkozta még tavaly a RAI közmédiának Ilario Castelli, az NSC csendőrszakszervezet titkára.

Elmondta, hogy az Olaszországban született másodgenerációs bevándorló fiatalok nem tudnak beilleszkedni, és nem érzik Olaszországot sajátjuknak. 

Hasonló hátterű kortársaikkal „falkaszellemben mozognak: legújabb típusú mobiltelefonjuk van, aranyékszereik és tömött pénztárcájuk. Először lopnak, azután következik a rablás és a kábítószer-kereskedelem”. Hangsúlyozta, hogy a bandák tagjainak nyolcvan százaléka migráns, de a fiatalkori bűnözés az olaszok között is erősödött.

A Meloni-kormány 2023-ban intézkedéscsomaggal igyekezett fellépni a fiatalok társadalmi lezüllése és az oktatási szegénység ellen, miután a Nápoly részét képző Caivanóban olasz kiskorúak csoportja megerőszakolt egy tíz- és egy tizenkét éves lányt.

Az úgynevezett Caivano-rendelet szigorúbban bünteti a kötelező oktatásból való kimaradást, amiért akár egy év börtönt is kiszabhatnak a szülőkre. Ezenkívül a hatóságok már 14 éves kortól elrendelhetik, hogy a bűncselekményt elkövető fiatalt kizárják a városok bizonyos részeiről, például a stadionokból, sétálóutcákról, szórakozóhelyekről. Szigorították a büntetést a fegyvert viselő vagy kábítószer-kereskedelemben részt vevő fiatalok esetében. Szankciókat vezettek be a gyerekek okostelefon-használatát nem kellően ellenőrző szülőkkel szemben.

A rendelkezések nem voltak elegendők. További szigorításra van szükség

– hangoztatta Giorgia Meloni január 9-i sajtótájékoztatóján, melyet a La Repubblica olasz portál is szemlézett. Közlése szerint fel kell számolni az arcukat elfedő, szúrófegyverekkel közlekedő fiatalok csoportjait, akik az utcákon, az iskolák környékén, a közlekedési eszközökön lófrálnak. A tervek között szerepel az érintett fiatalok személyi igazolványának, útlevelének, jogosítványának és tartózkodási engedélyének visszavonása. Büntetni kívánják nemcsak őket, hanem szüleiket is. Az Olaszországba felnőttkíséret nélkül érkezett tizenévesek a kiutasítást kockáztatják.

Afrikai migránsok félholtra vertek egy férfit Rómában

Az év elején lapunk arról is beszámolt, hogy brutális erőszak történt a Termini pályaudvar környékén. Egy férfit a késő esti órákban körbevettek és súlyosan bántalmaztak afrikai migránsok. Az áldozat életveszélyes állapotban került kórházba. Több személyt őrizetbe vettek a hatóságok. A lapunknak nyilatkozó helyiek szerint tarthatatlan a helyzet Olaszországban.

Borítókép: Egy migráns az SOS Méditerranée által üzemeltetett Ocean Viking mentőhajón, úton a Savona kikötője felé (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu