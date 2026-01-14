Meloni kormánya szigorít: kiutasítás jöhet a migráns bűnbandák tagjainak

A miniszterelnök azokra a bandákra utalt, amelyeket angol kifejezéssel babygangnak neveznek, vagy olaszul maranzaként emlegetnek. A maranza elnevezést az ország északi részén már a nyolcvanas években a külvárosban élőkre használták, akik márkás ruhák utánzataival hívták fel magukra a figyelmet. Délen az észak-afrikai bevándorlókat nevezték így. Tizenöt és tizennyolc év közötti tinédzserekről van szó, jelentős többségükben másodgenerációs migránsokról, akiket csoportokban látni a nagyvárosok utcáin.

Meloni kormánya szigorít: kiutasítás is jöhet a migráns bűnbandák tagjainak. Fotó: AFP

Milánóban az utóbbi hetekben több, szintén tizenéves olasz fiatalt vettek körbe és raboltak ki. Szilveszter éjszakáján észak-afrikai fiatalok két nagyobb csoportja versenyzett egymással a római Colosseumnál abban, hogy melyikük tud több személyt és járművet petárdával megdobálni. Firenze központjában közel negyven marokkói és tunéziai fiatal verekedett össze.

A fiatalok alkotta bandák tagjai kést hordanak maguknál, elég egy szó vagy egy szerintük sértő arckifejezés, és rátámadnak olasz kortársaikra

– nyilatkozta Federico Ranieri, a Firenze a firenzeieké nevű csoport vezetője az egyik olasz kereskedelmi televíziónak. A belügyminisztérium adatai szerint a pandémia óta a kiskorúakkal szembeni feljelentések száma harminc százalékkal emelkedett. A lopást elkövetők egynegyede 18 évesnél fiatalabb. „Alulbecsültük a jelenséget, és most már nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani” – nyilatkozta még tavaly a RAI közmédiának Ilario Castelli, az NSC csendőrszakszervezet titkára.