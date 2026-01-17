orbán balázsukrajnamagyarországháború

Orbán Balázs: Tapasztalat kell, nem kalandorok, a Fidesz a biztos választás

„A háború Európa ajtaján kopogtat” – fogalmazott Orbán Balázs, aki szerint Brüsszel katonákat küldene Ukrajnába, miközben Magyarország továbbra is a béke pártján áll.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 16:54
Európa vezetői már nem békéről, hanem háborúról tanácskoznak – fogalmazott Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója Miskolcon, a háborúellenes gyűlésen elhangzott kormányfői beszéd kapcsán hangsúlyozta: Magyarország nem küld katonát és pénzt Ukrajnába.

 Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook)

Orbán Balázs úgy fogalmazott: a nagy európai államok vezetői olyan megállapodásokat kötöttek, amelyek katonák Ukrajnába küldéséről és ottani állomásoztatásáról szólnak. Hangsúlyozta, hogy 

ezek nem békefenntartó erők lennének, hanem „háborúfenntartók”.

A  miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy az európai vezetők találkozói az utóbbi időben haditanácsokká alakultak át, és valós háborús készülődés zajlik. Elmondása szerint döntés született arról is, hogy fiatalokat küldenének katonának Ukrajnába.

Mi azonban, amíg nemzeti kormány van, sem katonát, sem pénzt nem küldünk Ukrajnába

– jelentette ki Orbán Balázs.

Bejegyzésében az európai gazdasági helyzetet is bírálta. Úgy véli, Európa lejtmenetben van, nincs pénz, ezért hitelt vesznek fel a bankoktól, amelyet Ukrajnának adnak tovább. Mint írta, 

ez a pénz nem fog visszafolyni, miközben évente több százezer ember hal meg vagy válik hadirokkanttá.

Orbán Balázs szerint az új terv az, hogy Oroszországot jóvátétel fizetésére köteleznék. Úgy fogalmazott: eddig a hadiipar tolta Európát a háború irányába, most már a bankárok is csatlakoztak ehhez.

A politikus hangsúlyozta: Magyarország a béke pártján áll, és nem szabad belesodródnia a háborúba. Kijelentette: 

a Tisza „az európai háborús párt magyar lerakata”, valamint bírálta Manfred Webert, akit a legnagyobb európai háborús uszítónak nevezett.

Orbán Balázs szerint ha Brüsszel-párti kormány alakulna Magyarországon, akkor az országot belesodornák a háborúba.

Csak nekünk sikerülhet kívül tartani Magyarországot a háborúból. Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, tapasztalatra van szükség, biztosra kell menni. A Fidesz a biztos választás

– zárta gondolatait a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: A miskolci háborúellenes gyűlés közönsége (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

