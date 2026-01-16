kossuth rádióukrajnatiszaháborúorbán viktor

Ha brüsszelpárti kormány lesz, a fiatalok az ukrán frontra kerülhetnek

Amíg a Fidesz–KDNP egy magyarbarát, nemzeti érdekeket szem előtt tartó politikai erő, addig a Tisza és a DK brüsszepárti és ukránpárti politikai erő – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint így reális esélye van annak, hogy ha brüsszepárti kormánya lesz hazánknak, a fiataljaink az ukrán frontvonalra kerülnek.

2026. 01. 16. 9:18
Ha brüsszelpárti kormány lesz Magyarországon, akkor reaális veszély van arra, hogy elküldhetik a magyar fiatalokat az ukrán frontra – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: Ha brüsszelpárti kormány lesz, a fiatalok az ukrán frontra kerülhetnek (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

A kormányfő szerint a magyar politikai élet bal oldalán, ahol a Tisza és a DK van, egy brüsszelpárti és ukránpárti politikai erő helyezkedik el, ezzel szemben a másik oldalon, a Fidesz és a KDNP egy magyarbarát, nemzeti érdekeket szem előtt tartó, lázadó politikai erő, amely ellentart Brüsszel követeléseinek.

– Ez a magyar valóság. Ebből lehet választani – tette hozzá, majd rámutatott, egyre jobban belesodródik a háborúba Európa, a legutóbbi hetekben már arról írtak alá megállapodást jelentős európai uniós országok, hogy katonákat fognak küldeni és állomásoztatni a jövőben Ukrajna területén.

– Ezért az nyilvánvaló, hogy az uniós tagállamokon, így Magyarországon is nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok is katonaként menjenek Ukrajnába – mondta, kiemelve, hogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni. – A kormányoldal nem akar se magyar fiatalt, se fegyvert, se pénzt küldeni Ukrajnába, nem akar belebonyolódni ebbe a háborúba, és nem akarja engedni, hogy ez a háború beszippantson bennünket – közölte.

Orbán Viktor egyben rámutatott, ebben a kérdésben nincs nemzeti egyetértés, a magyarság jövője szempontjából a legélesebb vitakérdés a háborúhoz való viszony.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

