Ha brüsszelpárti kormány lesz Magyarországon, akkor reaális veszély van arra, hogy elküldhetik a magyar fiatalokat az ukrán frontra – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor: Ha brüsszelpárti kormány lesz, a fiatalok az ukrán frontra kerülhetnek (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály)

A kormányfő szerint a magyar politikai élet bal oldalán, ahol a Tisza és a DK van, egy brüsszelpárti és ukránpárti politikai erő helyezkedik el, ezzel szemben a másik oldalon, a Fidesz és a KDNP egy magyarbarát, nemzeti érdekeket szem előtt tartó, lázadó politikai erő, amely ellentart Brüsszel követeléseinek.

– Ez a magyar valóság. Ebből lehet választani – tette hozzá, majd rámutatott, egyre jobban belesodródik a háborúba Európa, a legutóbbi hetekben már arról írtak alá megállapodást jelentős európai uniós országok, hogy katonákat fognak küldeni és állomásoztatni a jövőben Ukrajna területén.

– Ezért az nyilvánvaló, hogy az uniós tagállamokon, így Magyarországon is nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok is katonaként menjenek Ukrajnába – mondta, kiemelve, hogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni. – A kormányoldal nem akar se magyar fiatalt, se fegyvert, se pénzt küldeni Ukrajnába, nem akar belebonyolódni ebbe a háborúba, és nem akarja engedni, hogy ez a háború beszippantson bennünket – közölte.

Orbán Viktor egyben rámutatott, ebben a kérdésben nincs nemzeti egyetértés, a magyarság jövője szempontjából a legélesebb vitakérdés a háborúhoz való viszony.