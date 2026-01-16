operatív törzsidőjáráskossuth rádió

Orbán Viktor: Kiálltuk a hópróbát!

A miniszterelnök értékelte az elmúlt hetek, napok intézkedéseit, a hóhelyzet kezelését.

Munkatársunktól
2026. 01. 16. 8:53
– Minden ilyen rendkívüli időjárás próbatétel mindenkinek, de összességében kiálltuk a hópróbát – mondta a miniszterelnök a hóhelyzet kapcsán a Kossuth rádiónak adott interjúban. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az ország békeidőben is jól működik, de most kiderült, hogy ez a tízmillió ember a rendkívüli körülmények között is képes erre.

A kormányfő egyben megköszönte az operatív törzs munkáját és a lakosság együttműködését is. 

– Nagyon hálás vagyok mindenkinek, elsősorban azoknak, akiknek el kellett hárítaniuk a veszélyt ezekben a hetekben, így a vasutasoknak, rendőröknek, tűzoltóknak, közutasoknak és persze a hadseregnek, de a lakosságnak is, akik türelemmel, megértéssel kezelték a kialakult helyzetet – fogalmazott.

Az elhárítási munkálatokkal kapcsolatban elmondta, sokat segített a korábbi, rendkívüli helyzetben szerzett tapasztalat. – Utoljára 2013-ban voltak ilyen nehéz pillanataink, amikor az M1-esen rengeteg ember szorult be a saját autójába. Ezt a dosszié most sokat segített, ahogyan az operatív törzs megalakulása is időben történt, az első időjárás-figyelmeztetés után, míg a belügyminiszter pedig garantálni tudta, hogy minden rendben történjen  –  sorolta.

A miniszterelnök ugyanakkor figyelmeztetett is, a télnek még nincs vége, nagy hó és komoly hideg is érkezhet, az ónos eső is veszélyt jelent, ezért fontos, hogy továbbra is figyeljünk egymásra és magunkra is.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

