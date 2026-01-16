Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

Minden ilyen időjárás próbátétel mindenkinek, de összességében kiálltuk a hópóbát. Az ország békeidőben is jól működik, de a rendkívüli körülmények között is képesek vagyunk erre – mondta a miniszterelnök a hóhelyzet kapcsán a kossuth Rádiónak adott interjúban, Orbán Viktor arra is kitért, mindenkinek hálás, aki segített ezekben a hetekben.

Vörös kód van érvényben



A miniszterelnök szerint a lakosság is türelmes és fegyelmezett volt. Ami az elhárítási munkákat illeti, sokat segített a korábbi tapasztalat. – Ezek a dossziék megvannak, és az operatív törzs megalakulása is jó ütemben kezdődött, a belügyminiszter pedig garantálni tudta a folyamatot. Jelezte, nincs vége, ónos eső bármikor jöhet – hívta fel a figyelmet.

A fűtéssel kapcsolatban elmondta, a hazai tározók, a gáz- és energiatartalék szempontjából az éves fogyasztás 40 százaléknál magasabb tartalékkal kezdték meg a telet, nem akadt el az ország gázellátása, így nem vagyunk bajban. Jelezte, a tűzifa-programban a támogatást megduplázták, és hatékonyabb rendszerben jut el a fa a rászorulókhoz. Az operaív törzs kormányzati felhatalmazás kapott, hogy a kellő faanyagot állítsa elő, és erre a pénz is félre van téve.

Jelezte, vörös kód van érvényben, ami az jelenti, hogy az összes szociális intézmény befogad fedél nélkül élőket. A kapacitás adott, az év folyamán végig be tudnak fogadni rászorulókat.

Fedezet nélküli pénz Ukrajnának

– Ember legyen a talpán, aki a tíz, meg százmilliárdok között kiigazodik, eddig Brüsszel saját nyilvántartása szerint 193 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására. Az amerikaiak viszont időben kiszálltak, elkezdték időben visszaszedni a pénzeket. A brüsszeli vezetők pedig szinte feltétel nélkül nyújtanak pénzügyi támogatást, az ukránok pedig miért ne fogadnák ezt el? Sőt, szinte már nem kérnek, hanem követelnek – mondta a miniszterelnök az Ukrajnának feltételek nélküli, uniós hitelből biztosítandó támogatásról. Hozzátette, mindenki tudja hogy nincs pénzügyi fedezete az EU-nak. – A 90 milliárd eurót nem az oroszok pénzéből fedeznék, hanem az unió a tagállamaiból akarja ezt megkapni. Végülis Magyarország, Csehország és Szlovákia ebben nem vesz részt. Világossá tettük azt is, hogy később sem fogunk ebben részt venni – szögezte le a brüsszeli sarc kapcsán.



Arról, hogy mi lesz ezután, a miniszterelnök elmondta, összeállítottak már az ukránok egy számlát, egy tíz évre vonatkozó pénzügyi igényt 800 milliárd euró összegben. Emlékeztetett, ez az összeg 40 évig fedezné a magyar nyugdíjakat, vagy családtámogatásokat.

– A bizottság elnöke azt állítja, hogy a fronton megnyerik ezt a háborút, vagyis arra teszik fel a lapjaikat, hogy Ukrajna nyer. Ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást, és azt remélik, hogy az oroszok jóvátételéből visszakapják majd a pénzüket – mondta. Megjegyezte, egy olyan gazdasági helyzetben teszik mindezt Brüsszelben, amikor erre a pénzre szüksége lenne az európaiaknak is.