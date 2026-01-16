Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

Az év első interjúját adta péntek reggel Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök beszélt az Ukrajnának szánt óriási uniós támogatásról és az erről szóló nemzeti petícióról, mellyel a kormány a magyarok véleményét kéri ki az újabb brüsszeli segélyről, Magyarország lehetőségeiről a változó világrendben, az április 12-i országgyűlési választás tétjéről. Az adásban szó volt az elmúlt napok intenzív havazásáról is, valamint az operatív törzs munkájának eredményéről is.

Minden ilyen időjárás próbátétel mindenkinek, de összességében kiálltuk a hópóbát. Az ország békeidőben is jól működik, de a rendkívüli körülmények között is képesek vagyunk erre – mondta a miniszterelnök a hóhelyzet kapcsán a kossuth Rádiónak adott interjúban, Orbán Viktor arra is kitért, mindenkinek hálás, aki segített ezekben a hetekben.

 

Vörös kód van érvényben


A miniszterelnök szerint a lakosság is türelmes és fegyelmezett volt. Ami az elhárítási munkákat illeti, sokat segített a korábbi tapasztalat. – Ezek a dossziék megvannak, és az operatív törzs megalakulása is jó ütemben kezdődött, a belügyminiszter pedig garantálni tudta a folyamatot. Jelezte, nincs vége, ónos eső bármikor jöhet – hívta fel a figyelmet.

A fűtéssel kapcsolatban elmondta, a hazai tározók, a gáz- és energiatartalék szempontjából az éves fogyasztás 40 százaléknál magasabb tartalékkal kezdték meg a telet, nem akadt el az ország gázellátása, így nem vagyunk bajban. Jelezte, a tűzifa-programban a támogatást megduplázták, és hatékonyabb rendszerben jut el a fa a rászorulókhoz. Az operaív törzs kormányzati felhatalmazás kapott, hogy a kellő faanyagot állítsa elő, és erre a pénz is félre van téve.

Jelezte, vörös kód van érvényben, ami az jelenti, hogy az összes szociális intézmény befogad fedél nélkül élőket. A kapacitás adott, az év folyamán végig be tudnak fogadni rászorulókat.

 

Fedezet nélküli pénz Ukrajnának

 

– Ember legyen a talpán, aki a tíz, meg százmilliárdok között kiigazodik, eddig Brüsszel saját nyilvántartása szerint 193 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására. Az amerikaiak viszont időben kiszálltak, elkezdték időben visszaszedni a pénzeket. A brüsszeli vezetők pedig szinte feltétel nélkül nyújtanak pénzügyi támogatást, az ukránok pedig miért ne fogadnák ezt el? Sőt, szinte már nem kérnek, hanem követelnek – mondta a miniszterelnök az Ukrajnának feltételek nélküli, uniós hitelből biztosítandó támogatásról. Hozzátette, mindenki tudja hogy nincs pénzügyi fedezete az EU-nak. – A 90 milliárd eurót nem az oroszok pénzéből fedeznék, hanem az unió a tagállamaiból akarja ezt megkapni. Végülis Magyarország, Csehország és Szlovákia ebben nem vesz részt. Világossá tettük azt is, hogy később sem fogunk ebben részt venni – szögezte le a brüsszeli sarc kapcsán.

Arról, hogy mi lesz ezután, a miniszterelnök elmondta, összeállítottak már az ukránok egy számlát, egy tíz évre vonatkozó pénzügyi igényt 800 milliárd euró összegben. Emlékeztetett, ez az összeg 40 évig fedezné a magyar nyugdíjakat, vagy családtámogatásokat. 
– A bizottság elnöke azt állítja, hogy a fronton megnyerik ezt a háborút, vagyis arra teszik fel a lapjaikat, hogy Ukrajna nyer. Ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást, és azt remélik, hogy az oroszok jóvátételéből visszakapják majd a pénzüket – mondta. Megjegyezte, egy olyan gazdasági helyzetben teszik mindezt Brüsszelben, amikor erre a pénzre szüksége lenne az európaiaknak is. 

 

Megszorításokat akar Brüsszel

 

Annak kapcsán, hogy a brüsszeli sarc mekkora terhet róna Magyarországra, elmondta, Brüsszel komoly megszorításokat vár el hazánktól. Közölte, az uniós terv szerint a tagállamok elsőként több pénzt juttatnak Brüsszelbe, és ha kell, hitelt vesznek fel. Jelezte, az uniós országokban többszörös pénzt fizetnek a gázért, kitapossák a pénzt az emberekből. – Mi erre nem vagyunk hajlandó, ezért leírták, mi várnak el tőlünk. Ilyen a családi adókedvezmény, szja-mentesség, rezsicsökkentés, nyugdíjak, otthontámogatási program eltörlése. Én ebben mindig ellenálltam, nem engedjük, hogy minket pumpoljon Brüsszel. Mi ebben nem veszünk rész – hangsúlyozta. Hozzátette, a dokumentumokat nyilvánosságra hozták, így ma bárki megnézheti, milyen pénzügyi követelései vannak Brüsszelnek hazánkkal szemben.

 

Megkérdezi a kormány a magyar embereket Brüsszel és a Tisza Párt terveiről

 

Úgy folytatta, ideje annak is, hogy megkérdezzék az embereket ebben a kérdésben is, mint a fontos kérdésekben. Ezt nemzeti petícióként juttatjuk el az emberekhez. Mert mindez a választás egyik tétje.

– Az ukránokat a Tisza és a DK is teljes mellszélességgel támogatják, Brüsszelben is ezt képviselik, az európai szocialisták és európai néppárt folyamatosan támogatják az ukránokat, a Tisza még egy nyilvános szavazást is készített arra vonatkozóan, hogy csatlakozzon-e Ukrajna az unióhoz. A magyar politikai élet baloldalán tehát egy Brüsszel és ukránpárti politika valósul meg, míg a Fidesz-KDNP egy magyar érdekeket szem előtt tartó párt – húzta alá Orbán Viktor, aki szerint egyre inkább belesodródunk a háborúba – Látjuk, miképp nyilatkoznak az európai országok: katonákat akarnak küldeni a frontra, bevezetik a sorkötelezettséget – emlékeztetett. Szerinte jogos az a félelem, hogy a baloldalon engedni fog annak, hogy a fiatalokat a frontra küldjék. 

 

A legfontosabb sorskérdés, kimaradni a háborúból

 

– A magyarság jövője szempontjából a legélesebb kérdés, hogy kimaradunk-e a háborúból, és oda adjuk-e a magyarok pénzét az ukránoknak. Ukrajna pénzelésével valójában 800 ezer ember halálát és hadirokkanttá válását finanszírozzuk. Pedig volna lehetőség arra, hogy áttérjünk a béke útjára, és lezárjuk béketárgyalások nyomán a háborút. Kulcskérdés, hogy sikerül-e beletolnia az európai vezetőket háborúba. Azt az ismert dilemmát kell megválaszolni, hogy ha Európa háborúba megy, sikerül-e kimaradnia hazánknak a háborúból, lesz-e egy olyan nemzeti egysége, ami segít a háborútól távol maradnunk – fogalmazott.

 

Új világrend formálódik

 

Orbán Viktor emlékeztett, nem hirtelen változó világról beszél, 2012 óta hirdeti, hogy új világ jön, és olyan jelek vannak, hogy a liberális világrendnek vége, és a nemzetek korszaka jön. – Recseg-ropog az egész, ez éreztük, ezért elkezdtünk olyan nagyhatalmakkal is kétoldalú megállapodásokat kötni a nemzetközi egyezményeken kívül, mint Törökország, Kína, Oroszország – mondta.

 

A veszélyek és lehetőségek éve lesz 2026

 

A hazai támogatási programok kapcsán azt mondta, a 2026-os év egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve, előbbit el kell kerülni, a másodikra esélyt kell adni. A választás tétje, hogy a veszélyt elhárítsuk. Ha a brüsszeli útra lépünk, az hadigazdaságot jelent. A magyar úton lehetőségek lesznek, minimálbér emelés, szja-mentesség, 14. havi nyugdíj, KKV-k támogatása, sőt, 900 ezer felett lesz a pedagógusok átlagkeresete az év végére, és korábbi béremelési programok is futnak.

– Van egy út, amin haladunk, és ennek az útnak a folytatása a kormány ajánlata. Ha ezen a döntésen túl vagyunk áprilisban, és jó döntés születik, akkor 2026-ban ki tudjuk használni a lehetőségeket – zárt a miniszterelnök az interjút.

 

 

 

