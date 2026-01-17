Újabb kétharmad: a magyarok nem kérnek Ukrajna EU-tagságából és katonai támogatásából

Kétharmad áll az uniós ukrán tervvel szemben Magyarországon, erre mutat rá egy friss kutatás eredménye. – A magyarok nagy többsége van rossz véleménnyel mind Ukrajna európai uniós csatlakozásáról (67 százalék), mind katonai támogatásáról (69 százalék) – derül ki a Nézőpont Intézet és az MTVA együttműködésében közölt közvélemény-kutatás eredményeiből.

Kétharmad áll az ukrán uniós tervekkel szemben. Fotó: AFP

– A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményei egyértelmű elutasító álláspontot tükröznek hazánkban Ukrajna Brüsszel által szorgalmazott uniós felvétele és katonai támogatásával szemben – írta az intézet közleményében.

A magyarok 67 százaléka van rossz véleménnyel keleti szomszédunk lehetséges tagságáról az Európai Unióban, és mindössze egy ötöd (21 százalék) támogatná azt

– részletezik.

Nyílt az olló: kétharmad áll Orbán Viktor mögött

A tavalyi évvel összehasonlításban lényeges változás, hogy tovább nyílt az olló a kérdésben, hiszen 2025 áprilisához képest nőtt az elutasítók (62 százalékról 67-re) és egyben jelentősen csökkent a tagságot helyeslők aránya (29 százalékról 21-re). Még ennél is többen ellenzik Ukrajna katonai támogatását, hiszen 21 százaléknyi pozitív vélemény mellett 69 százaléknyian vélekednek negatívan róla.

– Mindez a választásokhoz közeledve azért különösen érdekes, mert a teljes magyar társadalom kétharmados többségének álláspontjával szemben a Magyar Péter által kezdeményezett tavalyi Tisza-pártszavazáson a párt híveinek egyértelmű többsége, 58 százaléka voksolt arra, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen – jegyezte meg a Nézőpont Intézet.

Borítókép: A magyarok kétharmada Orbán Viktorral ért egyet a háború kérdésében. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos