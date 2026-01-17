Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

Újabb kétharmad: a magyarok nem kérnek Ukrajna EU-tagságából és katonai támogatásából

Friss kutatás jelent meg, a magyarok továbbra is elutasítják az uniós ukrán tervet. A korábbiakhoz képest még nőtt is Orbán Viktor álláspontjának támogatottsága, immáron kétharmad áll az ukrán EU-csatlakozás és katonai támogatás ellenében.

Kreft-Horváth Márk
2026. 01. 17. 8:51
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Kétharmad áll az uniós ukrán tervvel szemben Magyarországon, erre mutat rá egy friss kutatás eredménye. – A magyarok nagy többsége van rossz véleménnyel mind Ukrajna európai uniós csatlakozásáról (67 százalék), mind katonai támogatásáról (69 százalék) – derül ki a Nézőpont Intézet és az MTVA együttműködésében közölt közvélemény-kutatás eredményeiből. 

Kétharmad áll az ukrán uniós tervekkel szemben.
Kétharmad áll az ukrán uniós tervekkel szemben. Fotó: AFP

– A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményei egyértelmű elutasító álláspontot tükröznek hazánkban Ukrajna Brüsszel által szorgalmazott uniós felvétele és katonai támogatásával szemben – írta az intézet közleményében. 

A magyarok 67 százaléka van rossz véleménnyel keleti szomszédunk lehetséges tagságáról az Európai Unióban, és mindössze egy ötöd (21 százalék) támogatná azt

– részletezik. 

Nyílt az olló: kétharmad áll Orbán Viktor mögött

A tavalyi évvel összehasonlításban lényeges változás, hogy tovább nyílt az olló a kérdésben, hiszen 2025 áprilisához képest nőtt az elutasítók (62 százalékról 67-re) és egyben jelentősen csökkent a tagságot helyeslők aránya (29 százalékról 21-re). Még ennél is többen ellenzik Ukrajna katonai támogatását, hiszen 21 százaléknyi pozitív vélemény mellett 69 százaléknyian vélekednek negatívan róla. 

– Mindez a választásokhoz közeledve azért különösen érdekes, mert a teljes magyar társadalom kétharmados többségének álláspontjával szemben a Magyar Péter által kezdeményezett tavalyi Tisza-pártszavazáson a párt híveinek egyértelmű többsége, 58 százaléka voksolt arra, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen – jegyezte meg a Nézőpont Intézet. 

Borítókép: A magyarok kétharmada Orbán Viktorral ért egyet a háború kérdésében. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos 

