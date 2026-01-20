Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Poszt-trauma

Így vágja a fát Magyar Péter alatt a nagyeszű Tompos Márton

Álomvilágban élnek a srácok.

Csépányi Balázs
magyar péterkubatov gábortompos mártonfidesz 2026. 01. 20. 5:26
Magyarországon két valóság áll egymással szemben. A baloldal által valóságnak tartott valóság azonban csak a virtuális térben létezik, nélkülöz minden kézzelfogható tényt. Az ő számukra Magyarország nem hús-vér emberekből, hanem arctalan Facebook-, X- és TikTok-felhasználókból áll. 

Tompos Márton
Tompos Márton - Forrás: Tompos Márton/Facebook

A kormányoldal viszont valós magyar emberek biztonságáról beszél és valós magyar családoknak nyújtja a világ egyedülálló támogatások egész sorát. Magyar Péter hozta be ezt a virtuális a politikába ilyen szinten, és ez fogja a vesztét is okozni. Magyar és az őt követők mára már teljesen elrugaszkodtak a valóságtól. 

Tompos Márton a választáson nem induló, ilyenformán pályán kívülre került Momentum exelnöke megszólalt. Magyar Péter feltétlen híveként ügybuzgó módon igyekezett tartani a lelket a támogatóikban. 

„Kubatov Gábor jobbnál jobb posztokkal szórakoztatja a nagyérdeműt. Nyilván a nagy része ezeknek szimpla hergelés, kamukeménykedés és még több hazugság. A Fidesznél ez a cukor, a só és a minden, mi jó. Az X vegyszer pedig maga az algoritmus. Így lett az, hogy a nagyon meggyőzőnek szánt Nézőpont »kutatásról« szóló posztjára nagyjából négyszer annyi nevetős reakció érkezett, mint támogató lájk. Nem röhög, a digitális honfoglalás így száll le a bicikliről!”

Ez komoly, nem vicc.

Ezek az emberek nevető fejekben, emojikban, szivecskékben és lájkokban mérik a népszerűséget. Máshogy nem is igen tudják, mert legutóbb, amikor a Momentum hazaárulói valós körülmények között megmérettek, akkor a magyar emberek elzavarták az egész csapatot melegebb éghajlatra. Megbuktak, lefőtt nekik a kávé.

Tompos Márton ezzel a bejegyzésével, még ha nem is tud róla, Magyar Péter alatt vágja a fát. Álomvilágban tartja a baloldali embereket, amely álomból nagyon csúnya lesz az ébredés.

Az idő közeleg.

Borítókép: Tompos Márton (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Fleck elvtárs hadüzenete

Vége a törvények felettiségnek

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

A venezuelai helyzet (1. rész)

Mélyalom és mélyállam egy halmazban

HETI AGYRÉMEK – Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

