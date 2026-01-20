Így vágja a fát Magyar Péter alatt a nagyeszű Tompos Márton

A kormányoldal viszont valós magyar emberek biztonságáról beszél és valós magyar családoknak nyújtja a világ egyedülálló támogatások egész sorát. Magyar Péter hozta be ezt a virtuális a politikába ilyen szinten, és ez fogja a vesztét is okozni. Magyar és az őt követők mára már teljesen elrugaszkodtak a valóságtól.

Tompos Márton a választáson nem induló, ilyenformán pályán kívülre került Momentum exelnöke megszólalt. Magyar Péter feltétlen híveként ügybuzgó módon igyekezett tartani a lelket a támogatóikban.