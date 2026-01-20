Így vágja a fát Magyar Péter alatt a nagyeszű Tompos Márton

Magyarországon két valóság áll egymással szemben. A baloldal által valóságnak tartott valóság azonban csak a virtuális térben létezik, nélkülöz minden kézzelfogható tényt. Az ő számukra Magyarország nem hús-vér emberekből, hanem arctalan Facebook-, X- és TikTok-felhasználókból áll.
További Poszt-trauma híreink
A kormányoldal viszont valós magyar emberek biztonságáról beszél és valós magyar családoknak nyújtja a világ egyedülálló támogatások egész sorát. Magyar Péter hozta be ezt a virtuális a politikába ilyen szinten, és ez fogja a vesztét is okozni. Magyar és az őt követők mára már teljesen elrugaszkodtak a valóságtól.
Tompos Márton a választáson nem induló, ilyenformán pályán kívülre került Momentum exelnöke megszólalt. Magyar Péter feltétlen híveként ügybuzgó módon igyekezett tartani a lelket a támogatóikban.
További Poszt-trauma híreink
„Kubatov Gábor jobbnál jobb posztokkal szórakoztatja a nagyérdeműt. Nyilván a nagy része ezeknek szimpla hergelés, kamukeménykedés és még több hazugság. A Fidesznél ez a cukor, a só és a minden, mi jó. Az X vegyszer pedig maga az algoritmus. Így lett az, hogy a nagyon meggyőzőnek szánt Nézőpont »kutatásról« szóló posztjára nagyjából négyszer annyi nevetős reakció érkezett, mint támogató lájk. Nem röhög, a digitális honfoglalás így száll le a bicikliről!”
További Poszt-trauma híreink
Ez komoly, nem vicc.
Ezek az emberek nevető fejekben, emojikban, szivecskékben és lájkokban mérik a népszerűséget. Máshogy nem is igen tudják, mert legutóbb, amikor a Momentum hazaárulói valós körülmények között megmérettek, akkor a magyar emberek elzavarták az egész csapatot melegebb éghajlatra. Megbuktak, lefőtt nekik a kávé.
Tompos Márton ezzel a bejegyzésével, még ha nem is tud róla, Magyar Péter alatt vágja a fát. Álomvilágban tartja a baloldali embereket, amely álomból nagyon csúnya lesz az ébredés.
Az idő közeleg.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Tompos Márton (Fotó: MTI/Soós Lajos)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ebből balhé lesz – Brüsszel után Kijev is leleplezte, mit akarnak Magyar Pétertől
A Tisza Párt heteken keresztül fenntartott narratíváját most egy másik szövetséges gáncsolta el.
Ennyi volt, Magyar Péter elengedte az idei választást
Mi időben szóltunk, hogy óriási koppanás lesz a vége a tiszás ámokfutásnak.
Magyar Péter úgy beégette magát, hogy egy hétig veszekszik majd magával a tükörben
A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor fizikáról kellett tanulni az iskolában.
Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák
Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Fleck elvtárs hadüzenete
Vége a törvények felettiségnek
Nagy Ervin orbitális kettős mércéje
A venezuelai helyzet (1. rész)
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Mérő Verának elgurult a gyógyszere, habzó szájjal ugrott Orbánéknak
Lejáratta magát a szélsőséges blogger.
Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb agymenése, Magyar Pétertől puszi jár érte
Ezek tényleg hülyének néznek mindenkit.
Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – 1492 – A Paradicsom meghódítása + videó
Egy nagyszabású történelmi eposz egy utazásról, amely örökre megváltoztatta a világot.
Fény derült Magyar Péter súlyos titkára, ez mindent megmagyaráz
Lelepleződött a Tisza Párt elnöke.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ebből balhé lesz – Brüsszel után Kijev is leleplezte, mit akarnak Magyar Pétertől
A Tisza Párt heteken keresztül fenntartott narratíváját most egy másik szövetséges gáncsolta el.
Ennyi volt, Magyar Péter elengedte az idei választást
Mi időben szóltunk, hogy óriási koppanás lesz a vége a tiszás ámokfutásnak.
Magyar Péter úgy beégette magát, hogy egy hétig veszekszik majd magával a tükörben
A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor fizikáról kellett tanulni az iskolában.
Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák
Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!