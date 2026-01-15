idezojelek
Poszt-trauma

Vona Gábor belökte a szakadékba a Tisza Pártot, Magyar Péter foghatja a fejét

Kemény szavak.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
orbán viktortisza pártmagyar pétervona gáborfidesz 2026. 01. 15. 5:20
0

Sokszor megírtuk, hogy az utóbbi hónapokban már az ellenzéki térfélről is egyre többen kritizálják Magyar Pétert. Az látszik, hogy a Tisza Párt elnöke kezd elfogyni. Nincsenek válaszai komoly kérdésekre, illetve nem meri elmondani, mert akkor, ahogy az alelnöke fogalmazott, megbuknának. Azt, hogy nem mennek jól a dolgok, az is jelzi, hogy már nagyon régóta a Fidesz és Orbán Viktor tematizálja a közéletet. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter
Magyar Péter - Fotó: Markovics Gábor

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját. Innentől kezdve minden politikai szereplő véleményét érdemes meghallgatni. A kormánypártisággal nem vádolható Vona Gábor nagyon kemény szavakkal illette Magyar Pétert:

„Aki nem tud zablát kötni a saját egójára, és nem tudja a hiúságát, a benne lévő önmegvalósítási vágyakat kezelni – szerintem minden emberben van valamiféle egoizmus –, de aki egy országot akar vezetni, ráadásul egy lelki sérült országot, az nem lehet lelki sérült. Olyan ember, aki a saját lelkét nem rakta rendbe, az egy lelki sérült országot még jobban tönkretesz. Magyar Péteren azt látom, hogy a lelkét még nem tette rendbe, így nem lehet egy országot vezetni.”

Magyar Péter foghatja a fejét, hiszen Vona gyakorlatilag kimondta, hogy nem alkalmas az ország vezetésére. A Második Reformkor elnöke ezzel gyakorlatilag belökte a szakadékba a Tisza Pártot, nincs ezen mit szépíteni.

Zajlik az élet, de még csak most kezdődik a tánc.

Borítókép: Vona Gábor (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbrüsszel

Széles szövetség a magyar úton

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekgravitáció

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Nem lóverseny az euróbevezetés

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekamerika

A világtörténelem nagy bunkósbotja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekdon

A Dontól az inuitokig

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Grönland hovatartozását illetően, erkölcsi alapon Dániának sincs miért ugrálnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu