Vona Gábor belökte a szakadékba a Tisza Pártot, Magyar Péter foghatja a fejét

Sokszor megírtuk, hogy az utóbbi hónapokban már az ellenzéki térfélről is egyre többen kritizálják Magyar Pétert. Az látszik, hogy a Tisza Párt elnöke kezd elfogyni. Nincsenek válaszai komoly kérdésekre, illetve nem meri elmondani, mert akkor, ahogy az alelnöke fogalmazott, megbuknának. Azt, hogy nem mennek jól a dolgok, az is jelzi, hogy már nagyon régóta a Fidesz és Orbán Viktor tematizálja a közéletet.
Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját. Innentől kezdve minden politikai szereplő véleményét érdemes meghallgatni. A kormánypártisággal nem vádolható Vona Gábor nagyon kemény szavakkal illette Magyar Pétert:
„Aki nem tud zablát kötni a saját egójára, és nem tudja a hiúságát, a benne lévő önmegvalósítási vágyakat kezelni – szerintem minden emberben van valamiféle egoizmus –, de aki egy országot akar vezetni, ráadásul egy lelki sérült országot, az nem lehet lelki sérült. Olyan ember, aki a saját lelkét nem rakta rendbe, az egy lelki sérült országot még jobban tönkretesz. Magyar Péteren azt látom, hogy a lelkét még nem tette rendbe, így nem lehet egy országot vezetni.”
Magyar Péter foghatja a fejét, hiszen Vona gyakorlatilag kimondta, hogy nem alkalmas az ország vezetésére. A Második Reformkor elnöke ezzel gyakorlatilag belökte a szakadékba a Tisza Pártot, nincs ezen mit szépíteni.
Zajlik az élet, de még csak most kezdődik a tánc.
Borítókép: Vona Gábor (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)
