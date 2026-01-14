Gálvölgyi János aljas támadást indított Orbán Viktor ellen

Ezek közé a megmondóemberek közé tartozik Gálvölgyi János is. A művész úr ilyenkor rendre feltűnik különféle baloldalhoz köthető platformokon, ahol elmondja a szokásos világmegváltó észrevételeit, de azért rendszerint odaszúr a kormánynak is.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ezúttal a Magyar Hangnak adott egy interjút, ahol többek közt a következőket mondta:

„hatalmas arány- és szereptévesztéseknek lehetünk tanúi. A miniszterelnöknek például attól lesz tüdőlövése és szívinfarktusa, hogy kiesünk egy pótselejtezőből. Történelmi tragédia, ehhez képest a mohácsi vész smafu volt.”