Gálvölgyi János aljas támadást indított Orbán Viktor ellen

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját . A jelen állás szerint a baloldal nem áll túl fényesen, ezért szokásukhoz híven mindent bevetnek, minden hadra fogható emberüket csatasorba állítják, ezúttal az éppen ügyeletes kihívó, Magyar Péter mellett, de mindig Orbán Viktor ellen. A választások közeledtével sorra jelennek meg a megszokott figurák mellett azok a közéleti szereplők is, akik mindig bevethetők, mindig kaphatók egy kis kormánygyalázásra, miniszterelnök elleni aljas hergelésre.
Ezek közé a megmondóemberek közé tartozik Gálvölgyi János is. A művész úr ilyenkor rendre feltűnik különféle baloldalhoz köthető platformokon, ahol elmondja a szokásos világmegváltó észrevételeit, de azért rendszerint odaszúr a kormánynak is.
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ezúttal a Magyar Hangnak adott egy interjút, ahol többek közt a következőket mondta:
„hatalmas arány- és szereptévesztéseknek lehetünk tanúi. A miniszterelnöknek például attól lesz tüdőlövése és szívinfarktusa, hogy kiesünk egy pótselejtezőből. Történelmi tragédia, ehhez képest a mohácsi vész smafu volt.”
Természetesen Gálvölgyi rendszeresen elmondja, szinte valamennyi interjújában, ártatlan tekintettel, hogy ő soha nem politizált.
Persze, persze.
Ez az interjú is politikamentes volt természetesen, amelyben aljas mondón megtámadta Orbán Viktort, hogy hatalmas arány- és szereptévesztésben van, mert el merte mondani, hogy szomorú a magyar válogatott kiesése után, hiszen ez csak egy focimeccs, ez nem lehet ilyen fontos egy miniszterelnöknek.
Ezzel szemben nem emlékszem arra, hogy felemelte volna a szavát a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész akkor, amikor a jelenlegi ellenzék legnagyobb pártjának elnöke még a nyáron egy csónak tetején vigyorogva táncolt, mint egy szánalmas pojáca. Úgy látszik, az nem volt sem arány-, sem pedig szereptévesztés, mint ahogy tinilányok lába között csúszni-mászni alkoholos állapotban sem az.
A művész úr ezzel bizony nagyon csúnyán beárazta magát, ha hallgatott, volna bölcs maradt volna.
Borítókép: Gálvölgyi János (Fotó: MTVA/Keleti Éva)
