idezojelek
Poszt-trauma

Gálvölgyi János aljas támadást indított Orbán Viktor ellen

Nagyon csúnyán lebukott a baloldali színész.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
sulyok tamásgálvölgyi jánosmagyar hangorbán viktorinterjú 2026. 01. 14. 5:30
0

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját . A jelen állás szerint a baloldal nem áll túl fényesen, ezért szokásukhoz híven mindent bevetnek, minden hadra fogható emberüket csatasorba állítják, ezúttal az éppen ügyeletes kihívó, Magyar Péter mellett, de mindig Orbán Viktor ellen. A választások közeledtével sorra jelennek meg a megszokott figurák mellett azok a közéleti szereplők is, akik mindig bevethetők, mindig kaphatók egy kis kormánygyalázásra, miniszterelnök elleni aljas hergelésre.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezek közé a megmondóemberek közé tartozik Gálvölgyi János is. A művész úr ilyenkor rendre feltűnik különféle baloldalhoz köthető platformokon, ahol elmondja a szokásos világmegváltó észrevételeit, de azért rendszerint odaszúr a kormánynak is.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ezúttal a Magyar Hangnak adott egy interjút, ahol többek közt a következőket mondta:

„hatalmas arány- és szereptévesztéseknek lehetünk tanúi. A miniszterelnöknek például attól lesz tüdőlövése és szívinfarktusa, hogy kiesünk egy pótselejtezőből. Történelmi tragédia, ehhez képest a mohácsi vész smafu volt.”

Természetesen Gálvölgyi rendszeresen elmondja, szinte valamennyi interjújában, ártatlan tekintettel, hogy ő soha nem politizált.  

Persze, persze. 

Ez az interjú is politikamentes volt természetesen, amelyben aljas mondón megtámadta Orbán Viktort, hogy hatalmas arány- és szereptévesztésben van, mert el merte mondani, hogy szomorú a magyar válogatott kiesése után, hiszen ez csak egy focimeccs, ez nem lehet ilyen fontos egy miniszterelnöknek.

Ezzel szemben nem emlékszem arra, hogy felemelte volna a szavát a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész akkor, amikor a jelenlegi ellenzék legnagyobb pártjának elnöke még a nyáron egy csónak tetején vigyorogva táncolt, mint egy szánalmas pojáca. Úgy látszik, az nem volt sem arány-, sem pedig szereptévesztés, mint ahogy tinilányok lába között csúszni-mászni alkoholos állapotban sem az.

A művész úr ezzel bizony nagyon csúnyán beárazta magát, ha hallgatott, volna bölcs maradt volna.

Borítókép: Gálvölgyi János (Fotó: MTVA/Keleti Éva)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbrüsszel

Széles szövetség a magyar úton

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekgravitáció

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Nem lóverseny az euróbevezetés

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekamerika

A világtörténelem nagy bunkósbotja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmajmolják ördög

„Majmolják az ördögöt”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Magyar Péter személyében ölt testet a lumpenproletariátus emberideálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu