Mérő Verának elgurult a gyógyszere, habzó szájjal ugrott Orbánéknak

Ahogy közelednek a választások, egyre erőszakosabb, minősíthetetlen durva hangnemmel találkozhatunk majd a magát mértékadónak és módfelett PC-nek tartó balos megmondóemberektől. Látják és érzik a vesztüket, ezért csak szélsőséges, fenyegető hangnemet tudnak megütni.
További Poszt-trauma híreink
Most éppen a szélsőbaloldali Mérő Veránál szakad el a cérna, a következőt posztolta:
„Én a hátralevő nyolcvanakárhány napban már csak ennyit mondok ezekre: Csináljátok csak! Minél több, minél aljasabb mocskot húzzatok magatokra. És fulladjatok bele.”
Mérőnek nem ez az első agymenése.
Korábban a Mandiner számolt be róla, hogy Mérő utcai erőszakot helyezett kilátásba, ha a 2026-os választásokon a Fidesz nyer.
További Poszt-trauma híreink
A balliberális megmondóember, aki Magyar Péter mellett is elsőként állt ki, a Válasz Online adásában úgy fogalmazott:
„Most már azért is félek attól, hogy valami úton-módon a Fidesz nyer, mert az vezet el ahhoz a legveszélyesebb szcenárióhoz, amit nagyon nem szeretnék látni, hogy Budapest utcáin történnek olyan dolgok, amit egyikünk sem szeretne látni.”
A műsorvezető Ablonczy Bálint pedig láthatóan helyeselt, amikor hozzátette:
Mint 2006 például…
További Poszt-trauma híreink
A felvetésre Mérő azonnal lecsapott:
„Hát… vagy csúnyább.”
Belegondolni is szörnyű, hogy mi történne, ha ezek az emberek hatalomra kerülnének.
Soha nem volt még ekkora tétje a választásnak!
Borítókép: Mérő Vera (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ennyi volt, Magyar Péter elengedte az idei választást
Mi időben szóltunk, hogy óriási koppanás lesz a vége a tiszás ámokfutásnak.
Magyar Péter úgy beégette magát, hogy egy hétig veszekszik majd magával a tükörben
A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor fizikáról kellett tanulni az iskolában.
Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák
Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.
A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)
Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Vége a törvények felettiségnek
Nagy Ervin orbitális kettős mércéje
A venezuelai helyzet (1. rész)
A nemzetellenesség ötven árnyalata
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb agymenése, Magyar Pétertől puszi jár érte
Ezek tényleg hülyének néznek mindenkit.
Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – 1492 – A Paradicsom meghódítása + videó
Egy nagyszabású történelmi eposz egy utazásról, amely örökre megváltoztatta a világot.
Fény derült Magyar Péter súlyos titkára, ez mindent megmagyaráz
Lelepleződött a Tisza Párt elnöke.
Vona Gábor belökte a szakadékba a Tisza Pártot, Magyar Péter foghatja a fejét
Kemény szavak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ennyi volt, Magyar Péter elengedte az idei választást
Mi időben szóltunk, hogy óriási koppanás lesz a vége a tiszás ámokfutásnak.
Magyar Péter úgy beégette magát, hogy egy hétig veszekszik majd magával a tükörben
A hangfelvételek királya éppen nem tartotta magánál a diktafont, amikor fizikáról kellett tanulni az iskolában.
Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák
Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.
A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)
Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!