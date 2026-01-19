idezojelek
Poszt-trauma

Mérő Verának elgurult a gyógyszere, habzó szájjal ugrott Orbánéknak

Lejáratta magát a szélsőséges blogger.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
mérő veramagyar péterválasztásfidesz 2026. 01. 19. 5:18
0

Ahogy közelednek a választások, egyre erőszakosabb, minősíthetetlen durva hangnemmel találkozhatunk majd a magát mértékadónak és módfelett PC-nek tartó balos megmondóemberektől. Látják és érzik a vesztüket, ezért csak szélsőséges, fenyegető hangnemet tudnak megütni.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Mérő Vera
Mérő Vera. Fotó: Képernyőkép

Most éppen a szélsőbaloldali Mérő Veránál szakad el a cérna, a következőt posztolta:

„Én a hátralevő nyolcvanakárhány napban már csak ennyit mondok ezekre: Csináljátok csak! Minél több, minél aljasabb mocskot húzzatok magatokra. És fulladjatok bele.”

Mérőnek nem ez az első agymenése.

Korábban a Mandiner számolt be róla, hogy Mérő  utcai erőszakot helyezett kilátásba, ha a 2026-os választásokon a Fidesz nyer.

A balliberális megmondóember, aki Magyar Péter mellett is elsőként állt ki, a Válasz Online adásában úgy fogalmazott:

„Most már azért is félek attól, hogy valami úton-módon a Fidesz nyer, mert az vezet el ahhoz a legveszélyesebb szcenárióhoz, amit nagyon nem szeretnék látni, hogy Budapest utcáin történnek olyan dolgok, amit egyikünk sem szeretne látni.”

A műsorvezető Ablonczy Bálint pedig láthatóan helyeselt, amikor hozzátette:

Mint 2006 például…

A felvetésre Mérő azonnal lecsapott:

„Hát… vagy csúnyább.”

Belegondolni is szörnyű, hogy mi történne, ha ezek az emberek hatalomra kerülnének. 

Soha nem volt még ekkora tétje a választásnak!

Borítókép: Mérő Vera (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekfelmondás

Vége a törvények felettiségnek

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekpolitika

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekAmerika

A venezuelai helyzet (1. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekbaloldal

A nemzetellenesség ötven árnyalata

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu