Mérő Verának elgurult a gyógyszere, habzó szájjal ugrott Orbánéknak

Most éppen a szélsőbaloldali Mérő Veránál szakad el a cérna, a következőt posztolta:

„Én a hátralevő nyolcvanakárhány napban már csak ennyit mondok ezekre: Csináljátok csak! Minél több, minél aljasabb mocskot húzzatok magatokra. És fulladjatok bele.”

Mérőnek nem ez az első agymenése.

Korábban a Mandiner számolt be róla, hogy Mérő utcai erőszakot helyezett kilátásba, ha a 2026-os választásokon a Fidesz nyer.