Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Most azonban történt valami, ami végérvényesen felnyithatja még a legelvakultabb szektások szemét is.

Kéri László egy szép nagy Tisza-logó előtt ülve bevallotta: ha jön a Tisza, Magyarország megy a háborúba! És hosszú háborúra készülnek – írta a Facebookon Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy videórészletet mellékelt, amelyen Kéri László a XIII. kerületi egyik Tisza-sziget előadásán beszél.

– Nem fogja megúszni Magyar Péter se, meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben. Ez lehet, hogy potenciális szavazatveszteséggel jár. Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát – magyarázza a felvételen Kéri László.