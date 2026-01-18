Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix mindig csodálkozott azon, hogy mennyire elvakultak a Tisza Párt hívői. Sorra derültek ki Magyar Péter legkülönfélébb húzásai, és mindig az volt rá a reakció, hogy a Fidesz csinálta az egészet, a Fidesz akarja lejáratni Magyar Pétert satöbbi, satöbbi.
Természetesen nem a kormánypárt kényszerítette Magyart arra, hogy lehallgassa a saját feleségét, nem Orbánék parancsoltak rá a Tisza elnökére, hogy részegen kislányok lába között bujkáljon át egy diszkóban, majd elvegye és bedobja a Dunába egy férfi telefonját. Mint ahogy nem Rogánék veszik rá folyton Magyart arra sem, hogy arrogánsan, erőszakosan beszéljen még a sajátjaival is. És bármilyen meglepő ez a tiszásoknak, Tarr Zoltán, a pártjuk alelnöke sem fideszes utasításra mondta ki egy fórumon, hogy nem mondhat semmi konkrétumot a terveiről, mert akkor megbuknának. De ezek az események, úgy látszik, eddig nem voltak elegendőek ahhoz, hogy felébredjenek az elvakult követők. Azt sem fogadják el, hogy a Tisza Párt egy háborúpárti alakulat, amely kizárólag Brüsszel érdekeit képviseli, mert Magyar Péter ennek az ellenkezőjét állítja.
Most azonban történt valami, ami végérvényesen felnyithatja még a legelvakultabb szektások szemét is.
Kéri László egy szép nagy Tisza-logó előtt ülve bevallotta: ha jön a Tisza, Magyarország megy a háborúba! És hosszú háborúra készülnek – írta a Facebookon Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy videórészletet mellékelt, amelyen Kéri László a XIII. kerületi egyik Tisza-sziget előadásán beszél.
– Nem fogja megúszni Magyar Péter se, meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben. Ez lehet, hogy potenciális szavazatveszteséggel jár. Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát – magyarázza a felvételen Kéri László.
A baloldali politológus már több kérdésben lebuktatta Magyar Pétert és pártját. Emlékezetes, korábban arról beszélt, hogy a Tisza Párt az utolsó pillanatban felveszi majd a bukott baloldali politikusokat is a listájára, de azt is megerősítette már, hogy a Tisza Párt minden európai elvárást teljesítene, ha kormányra kerül.
Ez a mostani videó azonban fehéren-feketén bizonyítja, hogy Magyar Péter Brüsszel bábja.
Ez a Kéri-videó lesz az utolsó szög Magyar Péter közéleti koporsójába. Erre már a legelvakultabb Magyar Péter-hívő sem találhat kifogást. Lebukott a Tisza Párt, kiderültek a szándékai. Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi? – gondolta magában Felhévizy, és egy csésze jázminteával a kezében kiment az erkélyre és szívott egyet a friss levegőből.
Borítókép: Kéri László (Forrás: Képernyőkép)
…
