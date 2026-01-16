Fény derült Magyar Péter súlyos titkára, ez mindent megmagyaráz

Ahogy közeledik a választás időpontja, egyre több közvélemény-kutatás fog napvilágot látni. Azonban a szokásosnál sokkal nagyobb az eltérés a cégek mérései között. Mint ismert, a balliberális kutatóintézetek hónapokon át olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében.
Ezek a cégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak. Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló, ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki.
Ezzel szemben fontos hangsúlyozni, hogy ugyanebben az időszakban több másik meghatározó közvélemény-kutató jóval kiegyensúlyozottabb adatokat közölt, ráadásul ezekben a mérésekben nem találhatók a szakma alapelveivel összeegyeztethetetlen anomáliák. Ráadásul ezeket a kiegyensúlyozottabb számokat erősíti meg a McLaughlin & Associates nevű amerikai közvélemény-kutató is, amely a 2025-ös év utolsó negyedében végzett méréseket. Az adatfelvételnél 44 százalékos támogatottságot rögzítettek a Fidesz, és 38 százalékosat a Tisza esetében.
További Poszt-trauma híreink
Tegnap jött ki az Alapjogokért Központ friss felmérése, amely szerint állandósult a kormánypártok vezetése. A januári adatfelvétel alapján a kormánypártokra 49 százalék, a Tiszára 41 százalék szavazna egy mostani választáson. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk jutna a parlamentbe, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt két százalékon rekedt.
További Poszt-trauma híreink
A kormánypártisággal nem vádolható Nagy Attila Tibor is aggodalmát fejezte ki a meglepően eltérő adatok miatt:
„Nagyok az eltérések az egyes közvélemény-kutató cégek számai között, attól függően, hogy kormánypárti vagy nem kormánypárti intézetek számairól van szó. Mivel nekem nincs hozzáférésem az intézetek belső anyagaihoz, nem tudom eldönteni, ki téved, ki manipulál, ki hazudik, de itt valami nagyon bűzlik.”
Ez az átlátszó baloldali befolyásolási kísérlet szemet szúrt már Puzsér Róbertnek is.
Kinevette és hihetetlennek minősítette a baloldali publicista azt a legutóbbi közvélemény-kutatást, amely szerint a Tisza 17 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. A kormányt sokszor szélsőséges módon kritizáló Puzsér manipulációt is emlegetett, vagyis azt, hogy szándékosan torzíthatták a kutatás adatait a Tisza javára, hátha így többen szavaznak majd Magyar Péterékre. A felmérést egyébként az a 21 Kutatóközpont készítette, amelyet a Tisza házi elemzőcégének is neveznek, s amelynek alapítványánál az utóbbi időben – hogy, hogy nem – Brüsszel is felbukkant.
További Poszt-trauma híreink
Mráz Ágoston Sámuel Facebook-oldalán leleplezte a Tisza Pártot:
„Érdemes külön figyelni, hogy a Tiszához közeli megmondóemberek hogyan készülnek április 13-ra. Itt egy nagyon nagy készülődés van a vereségre és a választási csalás kiáltásra. Ha nem sikerül a kormányváltás, ha nem sikerül egy baráti miniszterelnöknek a felépítése és az Európai Unió Tanácsába való beültetése, akkor legalább Orbán Viktort lehessen karanténba zárni, és lehessen azt mondani, hogy csalással győzött újra Orbán Viktor. Az egész Tisza Párt megértésénél mindig a brüsszeli logikát kell keresni.”
További Poszt-trauma híreink
Mráz szavait erősíti a Politico friss elemzése, mely szerint az európai intézményekben komoly figyelem kísérik a magyar választási folyamatot, és Brüsszel kifejezetten reménykedik Magyar Péter sikerében; a lap szerint ez azért is fontos, mert Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párttal kialakított kapcsolatán keresztül növelné befolyását Budapesten.
Magyar Péter hiába próbálja foggal-körömmel elhitetni az emberekkel, hogy ők teljesen függetlenek, most ismét kiderült a súlyos titok, pártja Brüsszel kottájából játszik, úgy táncol, ahogy Weberék fütyülnek.
Ismét lelepleződtek.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője figyel Brüsszelben (Forrás: AFP)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák
Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.
A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)
Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…
Ki is az a „mindenki”?
Jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni.
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A nemzetellenesség ötven árnyalata
Széles szövetség a magyar úton
Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana
Nem lóverseny az euróbevezetés
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Vona Gábor belökte a szakadékba a Tisza Pártot, Magyar Péter foghatja a fejét
Kemény szavak.
Gálvölgyi János aljas támadást indított Orbán Viktor ellen
Nagyon csúnyán lebukott a baloldali színész.
Tóth Gabi torkának ugrott Fekete-Győr András, leégette magát a bárgyú tekintetű rollermosó
Megvan a Megasztár új versenyzője.
Váratlan támogatás érkezett Orbán Viktornak, nem akárki állt mellé
Meglepő üzenet érkezett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák
Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.
A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)
Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…
Ki is az a „mindenki”?
Jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni.
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!