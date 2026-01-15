Brüsszel Magyar Péter győzelméért imádkozik

A Politico hangsúlyozza, hogy az elmúlt években több uniós döntés kapcsán alakult ki vita Magyarország és Brüsszel között.

A lap szerint Orbán Viktor több alkalommal élt vétóval, például szankciók és Ukrajnával kapcsolatos támogatások ügyében. Emiatt uniós szinten sokan kiemelten követik, mi történik majd a magyar politikában.

Brüsszel Magyar Péter előretörésében reménykedik

A Politico arról is ír, hogy bizonyos brüsszeli szereplők reménykednek Magyar Péter előretörésében, mert szerintük javíthatná az EU-val való együttműködést. A lap szerint