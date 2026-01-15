A Politico arról ír, több európai intézményben is úgy látják, hogy Magyar Péter előretörése hatással lehet az EU és Magyarország kapcsolatára.
Brüsszel Magyar Péter győzelméért imádkozik
A Politico friss elemzése szerint az európai intézményekben komoly figyelem kíséri a magyar választási folyamatot, és Brüsszel kifejezetten reménykedik Magyar Péter sikerében; a lap szerint ez azért is fontos, mert Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párttal kialakított kapcsolatán keresztül növelné befolyását Budapesten.
A Politico hangsúlyozza, hogy az elmúlt években több uniós döntés kapcsán alakult ki vita Magyarország és Brüsszel között.
A lap szerint Orbán Viktor több alkalommal élt vétóval, például szankciók és Ukrajnával kapcsolatos támogatások ügyében. Emiatt uniós szinten sokan kiemelten követik, mi történik majd a magyar politikában.
Brüsszel Magyar Péter előretörésében reménykedik
A Politico arról is ír, hogy bizonyos brüsszeli szereplők reménykednek Magyar Péter előretörésében, mert szerintük javíthatná az EU-val való együttműködést. A lap szerint
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párttal való kapcsolatban lehetőséget lát arra, hogy erősítse befolyását Budapesten.
A cikk bemutatja a kampány két fő üzenetét: Magyar Péter szerint a kormány több fontos kérdésben konfliktusba került az EU-val, ami hatással lehetett az országra nézve; Orbán Viktor szerint ezzel szemben a Tisza Párt külső érdekeket képvisel. A Politico szerint ez a vita erősen meghatározza a kampány hangulatát.
Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott: A Tisza és a DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani Brüsszel követeléseit. Az a fiatal, aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét és egész életében nyögni fogja az Ukrajnának nyújtott hadikölcsön rá eső részét – tette hozzá. Emlékeztetett, az ukránok beadták a következő tíz évre szóló, nyolcszázmilliárd dolláros igényüket. A kormányfő kiemelte, az Európai Unió azt követeli, hogy Magyarország súlyos, az állampolgárokat érintő megszorítások révén segítsen kifizetni az Ukrajnának nyújtandó támogatást.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
