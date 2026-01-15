Rohamosan csökken a Tisza Párt népszerűsége, itt az oka a zuhanórepülésnek

Nem véletlen, hogy Magyar Péter az utóbbi hetekben egyre hangosabban beszél választási csalásról és manipulációról. A Magyar Nemzet informá­ciói szerint egy, a nyilvánosság számára nem hozzáférhető tiszás belső kutatás azt mutatja: a párt korábbi előnye jelentősen csökkent, és több olyan egyéni választókerület is kicsúszott a kezükből, amelyet korábban biztosnak tartottak.

Fotó: Máté Krisztián

Lapunk egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrása szerint a párt támogatottságát már nem képesek növelni, végképp kifulladt a kezdeti lendület, sőt.

A tavaszi időszakban volt egy erős felfutás, ezt senki nem vitatja. De ez azóta megállt, egyes térségekben pedig komoly visszaesés is látható. A belső elemzések szerint csökken a biztos egyéni körzetek száma, több helyen már csak billegő körzetekkel számolnak

– mondta lapunknak a kutatást ismerő informátor. Hozzátette, Magyar Péter mindezért az egyéni jelölteket, illetve a helyi Tisza-szigeteket és a koordinátorokat hibáztatja, annak ellenére, hogy ezek az emberek semmiről sem dönthetnek a kampánnyal kapcsolatban.

Az informátorunk szerint a Tisza Párt elnökségének bemutatott kutatás szerint már csak alig harminc biztos egyéni körzetet tudhat magáénak a párt, miközben folyamatosan nő a billegő körzetek száma. Ennek eredményeként pedig a Tisza Párt több Pest vármegyei és vidéki körzetet is elvesztett a kutatások szerint.

Korábban Magyar Péter arra számított, hogy teljes Pest vármegyét, Budapestet és több vidéki nagyvárosi körzetet is gond nélkül megszereznek az áprilisi választásokon. Ehhez képest most úgy tűnik, Pest vármegye déli részén és Nyugat-Magyarországon is több egyéni körzet vált bizonytalanná vagy egyértelműen kormánypártivá

– jelentette ki. A forrásunk által ismert kutatás külön is vizsgálta az egyes egyéni választókerületek helyzetét. Eszerint több vidéki körzetben a Tisza Párt jelöltjeinek ismertsége és elfogadottsága elmarad a várakozásoktól. Olyan körzetekről is szó van, amelyeket korábban a párton belül még biztos vagy erősen esélyes kategóriába soroltak, mára azonban ezek többsége átkerült a billegő, illetve kifejezetten esélytelen kategóriába.

Informátorunk szerint a problémát súlyosbítja, hogy több körzetben még mindig nem sikerült stabil helyi szervezeti hátteret kialakítani, amely egy éles kampányban nélkülözhetetlen.

Papíron jól néznek ki az országos számok, de a terepen egészen más a kép. A százhat egyéni körzetben dől el minden, és ott most sokkal gyengébb a Tisza Párt, mint ahogy kifelé mutatja

– fogalmazott forrásunk.

A Magyar Nemzet forrása szerint éppen ezért tudatos stratégia, hogy miközben a Tisza Párt vezetője korábban elsősorban rendszerváltást, elszámoltatást és „új politikai kultúrát” ígért, az utóbbi időszakban azonban egyre gyakrabban beszél előre elcsalt választásról, torzított eredményekről és „meghekkelt” körzetekről, mindezen állításokat pedig konkrét bizonyítékok bemutatása nélkül teszi Magyar Péter.

A belső kutatás szerint nemcsak a párt országos támogatottságában, hanem a terepmunkában is komoly változások következtek be. Kevesebb az új aktivista, egyre nagyobb a lemorzsolódás a Tisza-sziget-tagok és az aktivisták körében is, ezzel párhuzamosan pedig a bizonytalan szavazók körében csökken az érdeklődés

– jelentette ki az informátor. Elmondta, Magyar Péter mindezt azzal magyarázza, hogy csak a párt újdonságérzete múlt el, valójában azonban már az alelnökök számára is nyilvánvaló, hogy strukturális problémákkal került szembe a Tisza Párt. Ennek a problémának az egyik eleme, hogy a Tisza-szigetek gyakorlatilag bármikor, előzetes jelek vagy bejelentés nélkül felszívódhatnak, vagy pedig egy-egy koordinátor sértettsége okán felszámolásra kerülhetnek. Így pedig azok az aktivisták is egy csapásra kikerülhetnek a rendszerből, akik korábban elkötelezettek voltak.