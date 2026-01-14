orbán viktorminiszterelnöktisza pártmagyar péterországgyűlési választás 2026

A Fidesz erődemonstrációjával indult az év

Erőteljes kampányba kezdtek a kormánypártok, az idei év első hetei egyértelműen róluk szóltak. A tendencia már hosszabb időre nyúlik vissza, hiszen a múlt év végén is dominált Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP. Ezzel szemben a Tisza ott folytatta 2026-ban, ahol tavaly abbahagyta, hiszen az utóbbi hónapok gyengélkedése az új évben tovább folytatódik.

Máté Patrik
2026. 01. 14. 5:45
Fidesz kongresszus Orbán Viktor Ladóczki Balázs
Sikeresen kezdte az új évet a Fidesz, így magabiztosan fordulhatnak rá a választási kampányra. Orbán Viktor miniszterelnök az utóbbi egy hétben több nyilvános rendezvényen részletesen beszélt a kormány munkájáról, az elért eredményekről és a Fidesz–KDNP kampányterveiről. Múlt hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóval indította az évet, amelyen két és fél órán át válaszolt a hazai és a nemzetközi sajtó kérdéseire.

fidesz
Sikeresen kezdte az évet a Fidesz (Fotó: Ladóczki Balázs)

De szót ejtett az ellenzékről is, aminek kapcsán megjegyezte:

a Tisza Párt egyértelműen a brüsszeli álláspontot követi, különösen a háború kérdésében.

De ezután sem állt meg a kormányfő, mivel másnap bemutatták a Fidesz–KDNP budapesti jelöltjeit az áprilisi választásokra. A fővárosi jelöltállító gyűlésen a miniszterelnök leszögezte, hogy a kormánypártok Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatnak erősek, ha erősek tudnak maradni Budapesten.

 

Erősen kezdte az évet a Fidesz

A fővárosi jelöltek bemutatását követte múlt szombaton a Fidesz kongresszusa, ahol együtt álltak színpadra a kormánypártok indulói a 106 választókörzetben. A miniszterelnök a beszédében kitért a Tisza Pártban uralkodó állapotokra.

Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza párttól

– fogalmazott Magyar Péter kapcsán a kormányfő. Majd megjegyezte, nem csodálja, hogy Magyar Péteréktől csak ennyi telik.

Orbán Viktor szót ejtett a háborús helyzetről is, aminek kapcsán megjegyezte: „Európa az ukrajnai háborútól hangos, 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától. Minden a brüsszeli háborús terv szerint halad. Mindenki látja, hogy a háború a legfontosabb sorskérdés, ami Magyarország előtt áll. És erre a Tisza nem mond semmit. Nem mondanak semmit, mert belebuknának. Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani.” A miniszterelnök szerint így a Tiszának nem marad más, csak a politikai bűvészkedés, ezért állnak elő napról napra egyre nagyobb képtelenségekkel.

A Fidesz–KDNP sikeres évkezdését a számok is igazolják, hiszen a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint

egy most vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt 40 százalékát szerezné meg.

Azonban megjegyzendő, hogy már a tavalyi év második felében lendületet vettek a kormánypártok. Ezt bizonyította az október 23-i békemenet és a DPK országjárásának a sikere is.

 

Kudarcot kudarcra halmoz a Tisza Párt

Ezzel szemben Magyar Péter folyamatos lejtmenetben van, és csak a kormánypártok lépéseire adott válasszal próbálja felhívni magára a figyelmet. A tavalyi év vége kudarcai után pedig idén még nem tartott semmilyen nagy rendezvényt. Emlékezetes, hogy még az október 23-i nemzeti ünnepen tartották meg saját menetüket, ami csúfos kudarcot hozott számukra.

A mobiltelefonokkal kapcsolatos cellainformációk alapján a Békemenet végén, a Kossuth téren több mint nyolcvanezren, míg a tiszás esemény végállomásán, a Hősök terén tartott rendezvényen csak 45 ezren voltak jelen. Később a DPK országjárás rendezvényeire rászervezett tiszás demonstrációk is gyenge érdeklődés mellett zajlottak.

A folyamatos kudarcok után aligha véletlen, hogy jelenleg se híre, se hamva, hogy a közeljövőben bármilyen nagy rendezvényt tartana a Tisza Párt.

A pártvezér az utóbbi hetekben már csak Facebook-posztokban és irányított interjúkban kommunikált a híveivel. Mint megírtuk, Magyar Péter egy karácsonyi interjúban álszenteskedett, amelyet Szily Nóra készített vele. Később kiderült az is, hogy lényegében PR-interjú volt, maga Szily Nóra vallotta be a közösségi médiában, hogy Magyar Péterék kérték fel a beszélgetésre.

Borítókép: Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

