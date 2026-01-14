A Fidesz erődemonstrációjával indult az év

Sikeresen kezdte az új évet a Fidesz, így magabiztosan fordulhatnak rá a választási kampányra. Orbán Viktor miniszterelnök az utóbbi egy hétben több nyilvános rendezvényen részletesen beszélt a kormány munkájáról, az elért eredményekről és a Fidesz–KDNP kampányterveiről. Múlt hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóval indította az évet, amelyen két és fél órán át válaszolt a hazai és a nemzetközi sajtó kérdéseire.

Sikeresen kezdte az évet a Fidesz (Fotó: Ladóczki Balázs)

De szót ejtett az ellenzékről is, aminek kapcsán megjegyezte:

a Tisza Párt egyértelműen a brüsszeli álláspontot követi, különösen a háború kérdésében.

De ezután sem állt meg a kormányfő, mivel másnap bemutatták a Fidesz–KDNP budapesti jelöltjeit az áprilisi választásokra. A fővárosi jelöltállító gyűlésen a miniszterelnök leszögezte, hogy a kormánypártok Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatnak erősek, ha erősek tudnak maradni Budapesten.

Erősen kezdte az évet a Fidesz

A fővárosi jelöltek bemutatását követte múlt szombaton a Fidesz kongresszusa, ahol együtt álltak színpadra a kormánypártok indulói a 106 választókörzetben. A miniszterelnök a beszédében kitért a Tisza Pártban uralkodó állapotokra.

Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos puccs, kamu honlapok és védjegyek. Politikai abszurd. Az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tisza párttól

– fogalmazott Magyar Péter kapcsán a kormányfő. Majd megjegyezte, nem csodálja, hogy Magyar Péteréktől csak ennyi telik.

Orbán Viktor szót ejtett a háborús helyzetről is, aminek kapcsán megjegyezte: „Európa az ukrajnai háborútól hangos, 800 milliárd dollárt, európai katonákat és fegyverszállításokat követelnek Európától. Minden a brüsszeli háborús terv szerint halad. Mindenki látja, hogy a háború a legfontosabb sorskérdés, ami Magyarország előtt áll. És erre a Tisza nem mond semmit. Nem mondanak semmit, mert belebuknának. Brüsszelnek nem tudnak, Kijevnek pedig nem akarnak nemet mondani.” A miniszterelnök szerint így a Tiszának nem marad más, csak a politikai bűvészkedés, ezért állnak elő napról napra egyre nagyobb képtelenségekkel.