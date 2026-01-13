Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

sulyok tamásmagyar péterdeák dánielválasztásorbán viktor

Deák Dániel: Magyar Péter érezhetően kapkod és pánikban van

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kijelentette: Magyar Péter továbbra is csak reagál, aminek a következményei a felmérésekben is látszanak, ugyanis a Fidesz stabilan tartja az előnyét, így a kormányoldal fut neki esélyesebbként a kampányidőszaknak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 13:08
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
– Most már hivatalos, április 12-én, tehát 89 nap múlva lesz a parlamenti választás Magyarországon. A hivatalos kampányidőszak 50 nappal a választás előtt kezdődik el, azonban a pártok már elkezdték a mozgósítást, erről szólt a Fidesz szombati kongresszusa is – mondta a legújabb videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kijelentette: Magyar Péter továbbra is csak reagál, aminek a következményei a felmérésekben is látszanak, ugyanis a Fidesz stabilan tartja az előnyét, így a kormányoldal fut neki esélyesebbként a kampányidőszaknak.

Deák Dániel (Forrás: Facebook)
Deák Dániel (Forrás: XXI. Század Intézet)

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is bejelentette, hogy április 12-én, tehát 89 nap múlva lesz a parlamenti választás Magyarországon

 – kezdte legújabb videóelemzését Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, előzetesen a baloldali sajtóban olyan értelmezések is megjelentek, miszerint a Fidesznek az lenne az érdeke, hogy májusban legyen a választás, ha pedig a lehető legkorábbra tűzik ki a voksolás időpontját, akkor az azt üzeni, hogy a Fidesz magabiztos és a belső felméréseik is az előnyüket mutatják. Ha elfogadjuk ezt az értelmezést, akkor az április 12-i dátum azt jelzi, hogy a kormányoldal valóban magabiztos és győzelemre készül. Kiemelte:

erre minden alapja meg is van a kormányoldalnak, ugyanis a 2022-ben a legpontosabbnak minősülő Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, de a Nézőpont Intézet januári felmérése alapján is befagytak az erőviszonyok, a Fidesz stabilan tartja az előnyét.

Az elemző hangsúlyozta: a választáson ugyanakkor nem a szimpátia meg a kutatások számítanak, hanem a leadott szavazatok, így a mozgósításnak kiemelt szerepe van az elkövetkezendő hetekben. Ennek megfelelően a kormányoldal lényegében már berúgta a politikai szezont és elkezdte a mozgósítást, erről szólt a szombati Fidesz-kongresszus is. 

Az új szlogen a biztonságra és kiszámíthatóságra utal, amit az emberek többsége egyértelműen Orbán Viktorral társít, és kifejezetten erős üzenetnek számít ebben a kiszámíthatatlan, bizonytalan és konfliktusokkal teli világban, ráadásul azon túl, hogy a nemzetközi dimenzióban pozícionálja a miniszterelnököt, belpolitikai szempontból is jól bemutatja a különbséget, ugyanis Magyar Péter ezzel szemben egy kiszámíthatatlan karakter, aki sokkal inkább képviseli a brüsszeli álláspontot a magyar nemzeti érdekek helyett

 – fogalmazott az elemző. Deák Dániel stratégiai hibának tartja, hogy Magyar Péter már napok óta a Fidesz kongresszusával és kampányszlogenjével van elfoglalva.

Mint mondta, a negatív reklám is reklám, ez ebben az esetben pedig kifejezetten igaz, az ellenzék vezetője lényegében ingyen reklámozza a Fidesz fő üzenetét. Magyar Péter kampányának köszönhetően jóval több emberhez ért el a Fidesz szlogenje, továbbá a Tisza így még mindig reagáló pozícióban van, miközben a Fidesz kezdeményező szerepben maradt. Azt is kiemelte: a közösségi média időszakában semmi értelme külön honlapot készíteni egy kampányszlogennek, nem véletlenül nem is tervezett ilyet a Fidesz.

Borítókép: A Tisza Párt rendezvénye (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

