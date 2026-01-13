Deák Dániel: Magyar Péter érezhetően kapkod és pánikban van

– Most már hivatalos, április 12-én, tehát 89 nap múlva lesz a parlamenti választás Magyarországon. A hivatalos kampányidőszak 50 nappal a választás előtt kezdődik el, azonban a pártok már elkezdték a mozgósítást, erről szólt a Fidesz szombati kongresszusa is – mondta a legújabb videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kijelentette: Magyar Péter továbbra is csak reagál, aminek a következményei a felmérésekben is látszanak, ugyanis a Fidesz stabilan tartja az előnyét, így a kormányoldal fut neki esélyesebbként a kampányidőszaknak.

Deák Dániel (Forrás: XXI. Század Intézet)

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is bejelentette, hogy április 12-én, tehát 89 nap múlva lesz a parlamenti választás Magyarországon

– kezdte legújabb videóelemzését Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, előzetesen a baloldali sajtóban olyan értelmezések is megjelentek, miszerint a Fidesznek az lenne az érdeke, hogy májusban legyen a választás, ha pedig a lehető legkorábbra tűzik ki a voksolás időpontját, akkor az azt üzeni, hogy a Fidesz magabiztos és a belső felméréseik is az előnyüket mutatják. Ha elfogadjuk ezt az értelmezést, akkor az április 12-i dátum azt jelzi, hogy a kormányoldal valóban magabiztos és győzelemre készül. Kiemelte:

erre minden alapja meg is van a kormányoldalnak, ugyanis a 2022-ben a legpontosabbnak minősülő Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, de a Nézőpont Intézet januári felmérése alapján is befagytak az erőviszonyok, a Fidesz stabilan tartja az előnyét.

Az elemző hangsúlyozta: a választáson ugyanakkor nem a szimpátia meg a kutatások számítanak, hanem a leadott szavazatok, így a mozgósításnak kiemelt szerepe van az elkövetkezendő hetekben. Ennek megfelelően a kormányoldal lényegében már berúgta a politikai szezont és elkezdte a mozgósítást, erről szólt a szombati Fidesz-kongresszus is.

Az új szlogen a biztonságra és kiszámíthatóságra utal, amit az emberek többsége egyértelműen Orbán Viktorral társít, és kifejezetten erős üzenetnek számít ebben a kiszámíthatatlan, bizonytalan és konfliktusokkal teli világban, ráadásul azon túl, hogy a nemzetközi dimenzióban pozícionálja a miniszterelnököt, belpolitikai szempontból is jól bemutatja a különbséget, ugyanis Magyar Péter ezzel szemben egy kiszámíthatatlan karakter, aki sokkal inkább képviseli a brüsszeli álláspontot a magyar nemzeti érdekek helyett

– fogalmazott az elemző. Deák Dániel stratégiai hibának tartja, hogy Magyar Péter már napok óta a Fidesz kongresszusával és kampányszlogenjével van elfoglalva.