Így sanyargatja és alázza porig a sajátjait Magyar Péter

Az elmúlt időszakban Magyar Péter ismét sorozatosan támadni kezdte a vele teljesen egy követ fújó sajtó munkatársait. A Tisza Párt elnöke minden, az agendájával teljesen egyet nem értő cikket hangos kritikával illet. Így járt a Telex is, amely két, Magyar Pétert ajnározó cikk között lehozta a Nézőpont Intézet felmérését, amely szerint a kormánypártok stabilan vezetnek a Tisza Párt előtt.

Forrás: Facebook

A kutatáson nyilvánvalóan feldühödött a Tisza Párt elnöke, ugyanis a cikkről szóló bejegyzés alatt azt írta,

Ilyen nyilvánvaló kamut minek kell lehozni? Vagy ez a humor rovat?

Korábban a Tisza Párt elnöke véletlenül nyilvánosan is megosztotta azt a levelet, amelyben a Telexnek megüzente, hogy a portál mit kérdezzen a Tiszától a józsefvárosi időközi kapcsán.

A hozzászólás ugyanis gyakorlatilag egy levél amelyet a Tisza sajtóosztályának címeztek, s az iránt érdeklődött, hogy a Tisza Párt álláspontja azonos-e az egyik józsefvárosi Tisza-szigetével, amely Pikó András polgármester drogbotrányba keveredett jelöltjét támogatja a november 9-i (vagyis vasárnapi) időközi önkormányzati választáson.

Az írást nehéz másként értelmezni, mint hogy Magyar el akarta küldeni a Telexnek, hogy mit kérdezzenek Horváth Alexander kapcsán, s feltételezhető, hogy így akart lehetőséget teremteni pártjának a nyilvános elhatárolódásra a kompromittálódott jelölttől.

Korábban a Telex számára adott szerkesztési tanácsokat is a Tisza elnöke, akkor azt kifogásolta, hogy szerinte a lap egy óra alatt több cikket írt meg Lázár János építési és közlekedési miniszterről, mint az országjárásáról tíz nap alatt.