Így sanyargatja és alázza porig a sajátjait Magyar Péter

A legkisebb, a nyilvánosság előtt elkövetett hibáért is szégyenpadra kerülhetnek a balliberális lapok, újságírók. A Tisza Párt elnöke semmilyen kritikát, vagy az övétől különböző gondolatot nem fogad el a balliberális újságíróktól.

2026. 01. 15. 5:23
Az elmúlt időszakban Magyar Péter ismét sorozatosan támadni kezdte a vele teljesen egy követ fújó sajtó munkatársait. A Tisza Párt elnöke minden, az agendájával teljesen egyet nem értő cikket hangos kritikával illet. Így járt a Telex is, amely két, Magyar Pétert ajnározó cikk között lehozta a Nézőpont Intézet felmérését, amely szerint a kormánypártok stabilan vezetnek a Tisza Párt előtt.

A kutatáson nyilvánvalóan feldühödött a Tisza Párt elnöke, ugyanis a cikkről szóló bejegyzés alatt azt írta, 

Ilyen nyilvánvaló kamut minek kell lehozni? Vagy ez a humor rovat?

Korábban a Tisza Párt elnöke véletlenül nyilvánosan is megosztotta azt a levelet, amelyben a Telexnek megüzente, hogy a portál mit kérdezzen a Tiszától a józsefvárosi időközi kapcsán. 

A hozzászólás ugyanis gyakorlatilag egy levél amelyet a Tisza sajtóosztályának címeztek, s az iránt érdeklődött, hogy a Tisza Párt álláspontja azonos-e az egyik józsefvárosi Tisza-szigetével, amely Pikó András polgármester drogbotrányba keveredett jelöltjét támogatja a november 9-i (vagyis vasárnapi) időközi önkormányzati választáson. 

Az írást nehéz másként értelmezni, mint hogy Magyar el akarta küldeni a Telexnek, hogy mit kérdezzenek Horváth Alexander kapcsán, s feltételezhető, hogy így akart lehetőséget teremteni pártjának a nyilvános elhatárolódásra a kompromittálódott jelölttől.

Korábban a Telex számára adott szerkesztési tanácsokat is a Tisza elnöke, akkor azt kifogásolta, hogy szerinte a lap egy óra alatt több cikket írt meg Lázár János építési és közlekedési miniszterről, mint az országjárásáról tíz nap alatt.

Harcban a 444-el

A Tisza elnökének az sem tetszett, hogy egy cikk nem domborította ki a választási esélyeit. Magyar Péter szerint a 444 nem csak járatlan a kutatások terén, de még el is akarják bizonytalanítani a változást akarókat.

Aki ezt az összeállítást készítette, az semmit sem tud az erőviszonyokról, nem látott egy kutatást sem, nem járt vidéken

kommentelte Magyar Péter a 444.hu egyik cikke alá, ahol a Fidesz és a Tisza esélyeit latolgatták.

Magyar Péter
Magyar Péter megsértődött a 444.hu cikke miatt (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt elnöke nem fogadta túl jól a cikket, a portál szerint ugyanis azokban a választókerületekben, ahol az ellenzéknek jó esélyei lehetnek, nem csak tiszás jelölt győzelméről lehet szó, befuthat olyan jelenlegi ellenzéki országgyűlési képviselő is, aki függetlenként vagy más párt színeiben indul.

Magyar Péter szerint a cikkel „el akarják bizonytalanítani a változást akarókat”.

Vajon mennyire alkalmas az ország önálló vezetésére egy olyan ember, aki egyetlen cikket sem bír ki anélkül, hogy elveszítené a fejét? Aki egyetlen percet sem bír ki anélkül, hogy dühben sisteregve kommenteljen? – tette fel a kérdést a közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Weber úrék pont ilyen bábról álmodtak

– jegyezte meg a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Elvesző támogatások

Még februárban, a szánalmasan sikerülő Partizán interjú után Magyar Péter teljes pályás letámadást indított a balliberális lapok ellen és azt állította, 

Köszönjük nektek, hogy mellénk és a hazátok mellé álltatok! Köszönjük, hogy napról napra egyre több TISZA Szigetet alapítotok és egyre többen támogatjátok a rendszerváltást. Azoknak különösen, akik az eddig függetlennek gondolt média támogatására szánt adományaikat irányítják mostantól a TISZA felé

Veszélyben az újságírók

Szabályos dührohamot kapott a közösségi oldalán közzétett posztjában Magyar Péter, miután kiderült, sikeres utcafórumot tartott Orbán Viktor miniszterelnök a pesterzsébeti piacon. A Tisza Párt elnökének ezzel ugyanis megdőlt a narratívája, miszerint a miniszterelnök fél kimenni az emberek közé. Magyar Péter a posztjában a teljes magyar sajtót fenyegetve, helyesírási hibákkal tűzdelve azt írta, 

már kezdjük megszokni, hogy a sajtó elhallgatja a többezres vidéki rendezvényeinket és inkább élőben tudósít egy harmadrendű NER janicsár agymenéseiről, de ahhoz nem fogunk asszisztálni, hogy kritika nélkül félóránkként átveszitek az orosz propagandát.

Vagyis a Tisza Párt elnöke, amennyiben hatalmában állna, azt is megmondaná az újságíróknak, hogy melyek azok az általa kívánatosnak tartott témák, amelyekben szabadon közölhetnek tartalmakat. 

Emlékezetes, legutóbb Puzsér Róbert tüntetésén Varga Ádám próbált kérdéseket feltenni a Tisza Pártot támogató Aranyosi Péternek, aki azonban agresszívan reagált és vicsorogva lökdösni kezdte a riportert.

Varga Ádám éppen arról a Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte Aranyosi Pétert, aki legutóbb hasonlóképp járt el a Mandiner újságírójával. Móna Márk Kötcsén Ruszin-Szendit a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás is indult.

Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat

Amióta Magyar Péter megjelent a politikai porondon, több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényeiről tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele.

Egy másik helyszínen az ellenzéki politikus ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni. A pártelnök egy zalaegerszegi fórumán egy megafonos hölgyet propagandistázott le, a mikrofonba azt ordibálva, hogy a nő ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát!

– üvöltötte, majd drónnal követték a nőt. A baloldali politikus egy korábban kiszivárgott hangfelvételen ráadásul arról beszélt, a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet. És közben százezer követőm van a YouTube-on, háromszáz-valahányezer a Facebookon, direktbe fogok kommunikálni az emberekkel, és pont lesz…rom a médiát. A sok köcsögöt

– mondta egy másik hangfelvételen.

Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter kivonult az ATV stúdiójából, amikor kemény kérdéseket kapott.

Borítókép: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


