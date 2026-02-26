Orbán Viktor nem kegyelmezett, zseniálisan mattolta Hann Endrét

A Medián kutatása szerint ugyanis már húsz százalékra nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben. Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy reagált a felmérésre, hogy Hann Endrét, a Medián vezetőjét átsorolta a humorista kategóriába. A balos humoristák közül viszont ő a legjobb a miniszterelnök szerint.

Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!

– tette hozzá.

Nem volt alaptalan a miniszterelnök vitriolos posztja, mert kijött közben a Nézőpont mérése is.