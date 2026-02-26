Orbán Viktor nem kegyelmezett, zseniálisan mattolta Hann Endrét

Eddig is merész eredményeket hoztak ki a manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatói, de a tegnapi Medián-kutatás túlment minden határon. A valóságtól teljesen elrugaszkodott, vágyvezérelt adatok láttak napvilágot.
További Poszt-trauma híreink
A Medián kutatása szerint ugyanis már húsz százalékra nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben. Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy reagált a felmérésre, hogy Hann Endrét, a Medián vezetőjét átsorolta a humorista kategóriába. A balos humoristák közül viszont ő a legjobb a miniszterelnök szerint.
Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!
– tette hozzá.
Nem volt alaptalan a miniszterelnök vitriolos posztja, mert kijött közben a Nézőpont mérése is.
További Poszt-trauma híreink
– A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista negyven százalékot kapna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, nyolcszázalékos eredménnyel.
Nem kell már sokat várnunk és lehull a lepel, kiderül az igazság. Kíváncsi leszek majd arra, hogy például a most lelkesen tapsikoló, az ellenzéki sajtót végighaknizó Török Gábor miként fogja majd elítélni Hann Endrét és a Mediánt, ha történetesen a Fidesz nyeri meg a választást.
További Poszt-trauma híreink
Van egy olyan érzésem, hogy valahogy meg fogják magyarázni, mint mindig.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
Akkor tehát igaz!
Csézy férje kuruzsló és adócsaló.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Dobrev Gyurcsány nyomdokain
Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget
Innen dicsőség, onnan hazaárulás
Nyugtalan idők nyugtalan tanúja
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Orbán egyik legnagyobb ellenfele páros lábbal szállt Magyar Péterékbe
Nem várt fordulat.
Újabb bizonyíték került elő, ez bele fog szólni a választási eredménybe
Milyen emberek ezek?
Itt a meglepetés: Török Gábor rejtélyes posztban koppintott Magyar Péter orrára
Váratlan bírálat.
Az önérzetes Fluor Tomi rátámadt a Fideszre, pedig jobban tenné, ha először magába nézne
Ezek tényleg háborút akarnak?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
Akkor tehát igaz!
Csézy férje kuruzsló és adócsaló.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!