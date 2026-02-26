idezojelek
Poszt-trauma

Orbán Viktor nem kegyelmezett, zseniálisan mattolta Hann Endrét

Endre bácsi elszabadult.

Eddig is merész eredményeket hoztak ki a manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatói, de a tegnapi Medián-kutatás túlment minden határon. A valóságtól teljesen elrugaszkodott, vágyvezérelt adatok láttak napvilágot. 

Orbán Viktor, Hann Endre
Hann Endre. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Beliczay László

A Medián kutatása szerint ugyanis már húsz százalékra nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben. Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy reagált a felmérésre, hogy Hann Endrét, a Medián vezetőjét átsorolta a humorista kategóriába. A balos humoristák közül viszont ő a legjobb a miniszterelnök szerint.

Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!

– tette hozzá. 

Nem volt alaptalan a miniszterelnök vitriolos posztja, mert kijött közben a Nézőpont mérése is.

– A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista negyven százalékot kapna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, nyolcszázalékos eredménnyel.

Nem kell már sokat várnunk és lehull a lepel, kiderül az igazság. Kíváncsi leszek majd arra, hogy például a most lelkesen tapsikoló, az ellenzéki sajtót végighaknizó Török Gábor miként fogja majd  elítélni Hann Endrét és a Mediánt, ha történetesen a Fidesz nyeri meg a választást.

Van egy olyan érzésem, hogy valahogy meg fogják magyarázni, mint mindig.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

 

 


 

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Nyista áram, lehet náci tempóban őrjöngeni

HETI AGYRÉMEK – Az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába.

