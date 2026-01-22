idezojelek
Poszt-trauma

Para-Kovács Imre vérgőzös, aljas támadása borzolja a kedélyeket

Robognak az újabb vereség felé.

Nagy a baj a baloldalon, ezt most már végérvényesen kijelenthetjük. Már a végső tartalékaikat is bevetik. Előkerült a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is. 

Para-Kovács Imre
Para-Kovács Imre, a filosz  Fotó: Képernyőkép

A szélsőséges megmondóembernek a HVG360-ra írt véleménycikke tűpontosan megmutatja, hogy ezek milyen emberek. Lenéznek mindenkit, úgy gondolják, hogy ők, a liberálisok mindenki fölött állnak. Olvassák el ezt a kis idézetet a cikkéből:

„… fontosnak tartom leszögezni, hogy Menczer Tamás minden megszólalása élményszámba megy a hozzám hasonló filoszoknak, lenyűgöző a bátorsága és a határozottsága, amit legfőképp tudatlansága és tájékozatlansága táplál, de egészen biztos vagyok benne, ha az lenne a feladat, hogy páros lábbal törjük szilánkosra valakinek a sípcsontját, labdába se rúgnék mellette.”

Ő egy igazi filosz. Nincs mese. Mi csak bugris bunkók lehetünk mellette. 

Korábban is volt már számos megnyilvánulása, amivel a magyarokat sértegette, megalázta. A következőképpen fogalmazott például a Klubrádióban:

„Mindig azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogy normális ország legyen. De sosem lesz normális. Szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy voltak országok itt a földön, és voltak üres helyek. Mert az nem kellett senkinek, nem volt jó hely. És akkor bementek ide emberek, és azt mondták, hogy mi is ország vagyunk. És akkor a valódi országok mondták, hogy jól van persze.”

Szégyen ez az ember.

Még szerencse, hogy ilyen az öntelt, önimádó, magyargyűlölő figurákat a társadalom nagyobbik fele kiveti magából, ezért került a történelem szemétdombjára Para-Kovács egykori kedvenc pártja, az SZDSZ is, mert pont így vélekedett a magyar emberekről.

Lehet egy belvárosi romkocsmában keresztbe tett lábbal osztani az észt és lenézni mindenkit, de nincs értelme, mert újabb és újabb választási vereség lesz a vége.

Ennyi.

Borítókép: Para-Kovács Imre (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

