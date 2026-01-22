Para-Kovács Imre vérgőzös, aljas támadása borzolja a kedélyeket

Nagy a baj a baloldalon, ezt most már végérvényesen kijelenthetjük. Már a végső tartalékaikat is bevetik. Előkerült a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is.
További Poszt-trauma híreink
A szélsőséges megmondóembernek a HVG360-ra írt véleménycikke tűpontosan megmutatja, hogy ezek milyen emberek. Lenéznek mindenkit, úgy gondolják, hogy ők, a liberálisok mindenki fölött állnak. Olvassák el ezt a kis idézetet a cikkéből:
„… fontosnak tartom leszögezni, hogy Menczer Tamás minden megszólalása élményszámba megy a hozzám hasonló filoszoknak, lenyűgöző a bátorsága és a határozottsága, amit legfőképp tudatlansága és tájékozatlansága táplál, de egészen biztos vagyok benne, ha az lenne a feladat, hogy páros lábbal törjük szilánkosra valakinek a sípcsontját, labdába se rúgnék mellette.”
További Poszt-trauma híreink
Ő egy igazi filosz. Nincs mese. Mi csak bugris bunkók lehetünk mellette.
Korábban is volt már számos megnyilvánulása, amivel a magyarokat sértegette, megalázta. A következőképpen fogalmazott például a Klubrádióban:
„Mindig azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogy normális ország legyen. De sosem lesz normális. Szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy voltak országok itt a földön, és voltak üres helyek. Mert az nem kellett senkinek, nem volt jó hely. És akkor bementek ide emberek, és azt mondták, hogy mi is ország vagyunk. És akkor a valódi országok mondták, hogy jól van persze.”
További Poszt-trauma híreink
Szégyen ez az ember.
Még szerencse, hogy ilyen az öntelt, önimádó, magyargyűlölő figurákat a társadalom nagyobbik fele kiveti magából, ezért került a történelem szemétdombjára Para-Kovács egykori kedvenc pártja, az SZDSZ is, mert pont így vélekedett a magyar emberekről.
További Poszt-trauma híreink
Lehet egy belvárosi romkocsmában keresztbe tett lábbal osztani az észt és lenézni mindenkit, de nincs értelme, mert újabb és újabb választási vereség lesz a vége.
Ennyi.
Borítókép: Para-Kovács Imre (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter politikai öngyilkossága elkerülhetetlen
A Tisza Pártnak most színt kell vallania: tovább hazudnak, vagy igazat mondanak?
Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó
A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.
Ebből balhé lesz – Brüsszel után Kijev is leleplezte, mit akarnak Magyar Pétertől
A Tisza Párt heteken keresztül fenntartott narratíváját most egy másik szövetséges gáncsolta el.
Ennyi volt, Magyar Péter elengedte az idei választást
Mi időben szóltunk, hogy óriási koppanás lesz a vége a tiszás ámokfutásnak.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A magyar Jockey máris pimaszkodik
Fleck elvtárs hadüzenete
Vége a törvények felettiségnek
Nagy Ervin orbitális kettős mércéje
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert
Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.
Így vágja a fát Magyar Péter alatt a nagyeszű Tompos Márton
Álomvilágban élnek a srácok.
Mérő Verának elgurult a gyógyszere, habzó szájjal ugrott Orbánéknak
Lejáratta magát a szélsőséges blogger.
Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb agymenése, Magyar Pétertől puszi jár érte
Ezek tényleg hülyének néznek mindenkit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter politikai öngyilkossága elkerülhetetlen
A Tisza Pártnak most színt kell vallania: tovább hazudnak, vagy igazat mondanak?
Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó
A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.
Ebből balhé lesz – Brüsszel után Kijev is leleplezte, mit akarnak Magyar Pétertől
A Tisza Párt heteken keresztül fenntartott narratíváját most egy másik szövetséges gáncsolta el.
Ennyi volt, Magyar Péter elengedte az idei választást
Mi időben szóltunk, hogy óriási koppanás lesz a vége a tiszás ámokfutásnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!