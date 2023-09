Vérgőzös magyargyalázás a Klubrádióban, Para-Kovácsnak elgurult a gyógyszere

Mert ugyebár egy működő demokráciában olyan okos és intelligens emberek élnek, hogy kizárólag baloldali, liberális elnököt választanak, nem holmi jobboldali elhajlót.

Ezt követően érkeztek a vérgőzös, hungarofób mondatok. Érdemes felidézni, hogy Para-Kovács miket fröcsögött bele az éterbe:

„Mindig azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogy normális ország legyen. De sosem lesz normális. Szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy voltak országok itt a földön, és voltak üres helyek. Mert az nem kellett senkinek, nem volt jó hely. És akkor bementek ide emberek, és azt mondták, hogy mi is ország vagyunk. És akkor a valódi országok mondták, hogy jól van persze.”

Erre a kijelentésre nevetgélve a műsorvezető azt kérdezte, hogy így lett Magyarország? Mire Para-Kovács a következőt válaszolta:

„Igen, többek közt, meg Románia, meg ezek.”

Joggal merül fel a kérdés, hogy ezek az emberek nem magyarok? Mit képzelnek ezek? Hogy veszik a bátorságot arra, hogy így beszéljenek Magyarországról? Természetesen ezek kötői kérdések, nem várunk rá választ, hiszen pontosan tudjuk a magyargyűlölet okait, ismerjük a gyökereit.

Érdemes összehasonlítani Para-Kovács Imre vérgőzös fröcsögését Orbán Viktornak a tihanyi Tranziton elhangzott mondataival:

„Hogy magyarok vagyunk, ez nem egy véletlen, hanem egy feladat. Sőt, én azt mondanám, hogy egy küldetés. Valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése. Mert végül is arról beszélünk, hogy van egy olyan kultúra, aminek az alapja egy olyan nyelv, amit azokon kívül, akik magyarnak születtek, mások nem értenek. Nem is tudják fönntartani. Tőlük aztán ez el is tűnhet. Egyetlen esetben nem tűnik el az, amibe születtünk, a magyar nyelv, a magyar kultúra és vele a legalább ezeregyszáz éves magyar államiság története, valamint az a lehetőség, hogy magyarrá váljanak a gyermekeink előrefele, sok ezer évre, remélhetőleg, ez egyetlen esetben nem tűnik el, hogyha mi fönntartjuk.”