Az öt legjobb Leonardo DiCaprio-film – A Wall Street farkasa + videó

A Leonardo DiCaprio filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk a győztes mozihoz. Idézzük fel, hogy milyen alkotások kerültek fel a mini toplistánkra: az ötödik helyet a Steven Spielerg által készített Kapj el, ha tudsz (Catch Me If You Can) című film szerezte meg, a negyedik pozícióban Martin Scorsese mozija, a Viharsziget (Shutter Island) végzett, a képzeletbeli dobogónk harmadik fokára egy igazi klasszikus, minden idők egyik leglátványosabb mozija, a Titanic lépett fel, az ezüstérmet pedig Quentin Tarantino nosztalgiafilmje, a Volt egyszer egy… Hollywood (Once Upon a Time in… Hollywood) szerezte meg. Minden bizonnyal helyet érdemelt volna a listánkon az Ez a fiúk sorsa (This Boy’s Life, 1993), az Egy kosaras naplója (The Basketball Diaries, 1995), a Rómeó + Júlia (Romeo + Juliet, 1996), a Marvin szobája (Marvin’s Room, 1996), az Alexandre Dumas regényéből készül A vasálarcos (The Man in the Iron Mask, 1998), a 2002-es New York bandái (Gangs of New York), az Aviátor (2004), a Véres gyémánt (Blood Diamond, 2006), a Hazugságok hálója (Body of Lies, 2008), A szabadság útjai (Revolutionary Road, 2008), a zseniális Eredet (Inception, 2010), a Clint Eastwood által rendezett J. Edgar – Az FBI embere (J. Edgar, 2011), a 2012-es Tarantino-film, a Django elszabadul (Django Unchained), A nagy Gatsby (The Great Gatsby, 2013) vagy éppen a A visszatérő 2015-ből, ami elhozta DiCapriónak az Oscar-díjat. Azonban mini toplistánk győztese a Wall Street farkasa (The Wolf of Wall Street) című mozi lett.

1. A Wall Street farkasa (2013)

A filmet Martin Scorsese rendezte, aki mára már hét (!) alkalommal is együtt dolgozott Leonardo DiCaprióval. A világhírű rendező olyan legendás mozikat adott a filmtörténetnek a teljesség igénye nélkül, mint az Aljas utcák (Mean Streets, 1973), az Alice már nem lakik itt (Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974), a Taxisofőr (Taxi Driver, 1976), a New York, New York (1977), Az utolsó valcer (The Last Waltz, 1978), a Dühöngő bika (Raging Bull, 1980), A komédia királya (The King of Comedy, 1982), A pénz színe (The Color of Money, 1986), a Krisztus utolsó megkísértése (The Last Temptation of Christ, 1988), a Nagymenők (GoodFellas, 1990), Az ártatlanság kora (The Age of Innocence, 1993),a Casino (1995), A rettegés foka (Cape Fear, 1991), a New York bandái (Gangs of New York, 2002), A tégla (The Departed, 2006), a Viharsziget (Shutter Island, 2010), A Wall Street farkasa (The Wolf of Wall Street, 2013) vagy éppen Az ír (The Irishman) 2019-ből.

A Wall Street farkasa megtörtént eseményeken alapul. Jordan Belfort tőzsdespekuláns, szélhámos visszaemlékezései nyomán a forgatókönyvet Terence Winter írta.

Leonardo DiCaprio mint Jordan Belfort Forrás: Pro Video Film & Distribution Kft.

Történet

A Wall Street farkasa Jordan Belfort emlékiratait követi nyomon, aki a tőzsdepiac gátlástalan szélhámosaként a Wall Street farkasa becenevet kapta. A film tulajdonképpen egy fejlődéstörténet. A szegény kis bróker (Leonardo DiCaprio) felkapaszkodását mutatja be. Ez az út bizony gátlástalanságokkal, csalásokkal és sok-ok droggal volt kikövezve. A film a pénzügyi világ ördögi körét, a pénz hajszolásának végtelen abszurdját állítja középpontba, de elképesztő humorral átitatva. A mentor, Mark Hanna (Matthew McConaughey) bevezeti az üzleti élet rejtelmeibe a mindenre nyitott Jordant, aki nagyon hamar lepipálja a tanárát is, mind pénzben, mind gátlástalanságban. A történet lineárisan halad előre, nagyon jó ötlet volt az, hogy a főszereplő narrátorként mondja el, fűzi hozzá a gondolatait. A film látványvilága elképesztő, tulajdonképpen egy dübörgő karnevál, amit a szereplők izgalmas, sokszor intellektuális párbeszédei szakítanak meg. Ez nagyon jellemző Scorsesére, ezeket a motívumokat láthattuk a klasszikus gengszterfilmjeiben is. A felemelkedést itt is a szükségszerű zuhanás követi, de mégsem a totális bukás a végkifejlet. Tipikus amerikai a történet vége. Jordan megússza három év fogházzal, amiért együttműködött a hatósággal és ebből is csak 22 hónapot kellett letöltenie. Ami slusszpoén: szabadulása után előadásokat tartott a módszereiről. Ez Hollywood és ez Amerika.