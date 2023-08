Az öt legjobb Leonardo DiCaprio-film – Kapj el, ha tudsz! + videó

Ez a film azért érdekes, mert a két 19. századi költő, Paul Verlaine és Arthur Rimbaud közötti homoszexuális kapcsolatot vitte vászonra. DiCaprio alakította Rimbaud-t, Verlaine-t pedig David Thewlis játszotta. A filmben DiCaprio River Phoenix helyét vette át, aki sajnálatosan a film forgatása előtt hunyt el. Sikeresen szerepelt a Shakespeare Rómeó és Júlia című dámájából készült moziban, de említést érdemel ebből a korszakból az Egy kosaras naplója (The Basketball Diaries, 1995) című mozi is. Ezt követően pedig beindult a karrierje, egy csapásra ünnepelt sztár lett. Mindezt a hatalmas sikert annak köszönhette, hogy eljátszotta Jack Dawson szerepét minden idők legnagyobb bevételt hozó filmjében, a Titanicban. Természetesen megkapta a nem túl tehetséges szépfiú bélyeget. Fiatal lányok milliói rajongtak érte, a People magazin számos alkalommal a világ legszebb emberei közé választotta. Ezt a nem túl hízelgő bélyeget nagyon nehéz volt lemosnia magáról, de olyan nagyszerű filmekben vállalt szerepeivel, mint A vasálarcos (The Man in the Iron Mask, 1998), a Martin Scorsese által rendezett New York bandái (Gangs of New York, 2002), A tégla (The Departed, 2006), A Véres gyémánt (Blood Diamond, 2006) vagy éppen a Ridley Scott által jegyzett film, a Hazugságok hálója (Body of Lies, 2008) sikerült neki. DiCaprio belekóstolt a politikába is, 2014-től az ENSZ békekövete, neves környezetvédelmi aktivista, az egyik legkiemelkedőbb élharcosa a klímaváltozás elleni küzdelemnek. 2016-ban mutatták be első dokumentumfilmjét Özönvíz előtt címmel, amely nagy sikert aratott. Sorozatunkban az ötödik pozíciót a Kapj el, ha tudsz (Catch Me If You Can) című mozi nyerte el, így ezzel a nagyszerű filmmel kezdődik a sorozatunk.

5. Kapj el, ha tudsz! (2002)

A filmet a zseniális Steven Spielberg rendezte, aki olyan szuperprodukciókat készített a teljesség igénye nélkül, mint a Sugarlandi hajtóvadászat (The Sugarland Express, 1974), A cápa (Jaws, 1975), Harmadik típusú találkozások (Close Encounters of the Third Kind, 1977), Meztelenek és bolondok (1941, 1979), Az elveszett frigyláda fosztogatói (Raiders of the Lost Ark, 1981), E. T., a földönkívüli (E.T. the Extra-Terrestria, 1982), Jurassic Park (1993), Schindler listája (Schindler's List, 1993), Ryan közlegény megmentése (Saving Private Ryan, 1998), Terminál (2004), München (2005), Kémek hídja ( Bridge of Spies, 2015) vagy éppen a A Fabelman család (The Fabelmans, 2023).

Fotó: UIP-Duna Film

A történet

A Kapj el, ha tudsz egy életrajzi film. Ifjabb Frank William Abagnale története. Az ifjú Frank (Leonardo DiCaprio) 16 évesen elszökött otthonról, majd dolgozott a Pan American Airlines másodpilótájaként, gyermekorvosként praktizált Georgiában és ügyvédként Louisianában. Vérében volt a csekkek, igazolványok tűpontos hamisításának képessége. Profi csekkhamisító és szélhámos volt, de szerethető figura. Több millió dollárt szedett össze már 19 éves koráig. Annyira profi volt a szakmában, hogy elfogása után az FBI csekkhamisítási részlege alkalmazta. Napjainkban is vezető pénzintézetek biztonsági szakértőjeként dolgozik. A film tulajdonképpen egy macska-egér játék, hiszen Frank nyomában liheg, mindig egy lépéssel lemaradva tőle Carl Hanratty (Tom Hanks), az FBI banki csalásokra szakosodott ügynöke. Kettőjük élményszámba menő párharcát követhetjük nyomon. Nagyszerű ötlet, remek megvalósítás, ami remek színészi játékkal párosul. A fogócska során Carl megszereti Franket, neki is köszönhető, hogy a film végén az FBI kötelékébe kerül elfogása után. Tulajdonképpen ők ketten a főszereplők, de például a Frank apját alakító Christopher Walken is nagyszerűen hozza a figurát. Spielberg zseniális, mint mindig, a jellemábrázolásokat nála profibban senki sem tudja megvalósítani egy-egy mozin belül.

Háttér

A film valós eseményekre épít, de természetesen nem minden felel meg a valóságban történteknek. Az eredeti Frank Abagnale úgy nyilatkozott, hogy Steven Spielberg az egyetlen rendező, aki valósághűen tudja ábrázolni a történteket. Egyedül azt kifogásolta, hogy jobb fényben tüntették fel a filmben az édesapját, mint amilyen volt a valóságban. Frank Abagnale, miután megszökött otthonról, soha többet nem találkozott édesapjával. Spielberg ötlete volt, hogy a filmbeli Frank folyamatosan tartja a kapcsolatot apjával, akit szeretne büszkének és elégedettnek látni.

Érdekességek

A Kapj el, hat tudsz a nyitó hétvégén 30 millió dolláros bevételt könyvelhetett el. A film világszerte nagy sikert aratott a közönségnél és anyagilag is. A Kapj el, ha tudsz volt a tizenegyedik, legnagyobb bevételt hozó film 2002-ben. Leonardo DiCaprio a filmben nyújtott alakításáért jelölve volt az MTV Movie Award legjobb férfi főszereplőnek járó díjára. Steven Spielberg eredetileg Johnny Deppet választotta a fiatal Frank Abagnal szerepére, de végül DiCaprio lett a befutó. A filmet már a 80-as években el szerették volna készíteni, csak addig nem tudták megszerezni a szükséges jogokat hozzá, amit végül a DreamWorks vásárolt fel, így születhetett meg a film jóval később – olvasható a Mafab összeállításában.

Összegzés

A Kapj el, ha tudsz, egy remek film. Pompás, igényes szórakozás. Annak ellenére, hogy komoly témát, megtörtént esetet dolgoz fel, mégis könnyed, laza tud lenni. Ilyen, amikor három profi találkozik. Spielberg, Hanks és természetesen Leonardo DiCaprio maradandó filmet hozott létre. Ajánlom minden filmrajongónak és természetesen a Tom Hanks- és DiCaprio-fanoknak kihagyhatatlan alkotás.

Leonardo DiCaprio filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezett mozival érkezünk.

Borítókép: Ifjabb Frank William Abagnale (Leonardo DiCaprio) PAN-AM hölgykoszorúban (Fotó: Dreamwors/UIP-DUNA)