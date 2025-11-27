veszprémférfi kézilabdaFüchse Berlinférfi kézilabda Bajnokok Ligája

A lendületes kezdés után a hajrát nem bírta a Veszprém a BL-ben

A Veszprém 38-34-re kikapott a Füchse Berlin otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában, csütörtökön.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 23:05
Xavier Pascual, a Veszprém vezetőedzője láthatóan nem volt elégedett a látottakkal Fotó: Hannibal Hanschke Forrás: MTI/EPA
A hazaiak keretéből Dejan Milosavljev, Nils Lichtlein, Fabian Wiede, Leo Prantner és Lukas Herburger, a vendégektől viszont csak Bjarki Már Elísson hiányzott.

Ivan Martinovic, a Veszprém HC (középen) és Max Darj, a Füchse Berlin játékosa
Ivan Martinovic, a Veszprém HC (középen) és Max Darj, a Füchse Berlin játékosa Fotó: Hannibal Hanschke / MTI/EPA

Jól kezdett és 4-2-re ellépett a lendületesen játszó Veszprém, a 13. percben egyenlített a német bajnoki címvédő, majd mindkét oldalon kapust cseréltek az edzők. Az MTI beszámolója szerint Füchse nyitottabb védekezésre váltott, erre a vendégcsapat létszámfölényes támadásokkal reagált. A bakonyiak 3-0-s sorozatára a fővárosiak egy 4-1-es szériával feleltek, mert a cserék után visszaesett a vendégek játéka. Az első félidőben a Füchsének néggyel több kapura lövése volt, de csak egy góllal vezetett a szünetben.

A végén elmaradtak a veszprémi gólok

Egy 4-1-es sorozat végén a magyar bajnoki címvédő 27-25-ös előnyben volt a 44. percben, utána viszont romlott a támadásainak hatékonysága, ezt a pontosabban játszó hazaiak kihasználták és öt perccel a vége előtt már 34-30 volt a javukra. A hátralévő időben a berliniek magabiztosan őrizték előnyüket, és hiányzóik ellenére megérdemelt győzelmet arattak, taktikus játékkal.

A vendégeknél Hugo Descat nyolc, Nedim Remili hat góllal, Mikael Appelgren három, Rodrigo Corrales nyolc védéssel zárt. A túloldalon Lasse Anderson tíz, Tim Freihofer nyolc, Tobias Grondahl hét, Mathias Gidsel hat alkalommal talált be, Lasse Ludwignak hét védése volt.

A két csapat hetedik egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és két veszprémi siker mellett negyedszer nyert a Füchse.

Az egyaránt öt győzelemmel és négy vereséggel álló magyar csapatok közül a bakonyiak egy hét múlva a portugál Sporting CP-t fogadják, a Szeged pedig ugyanazon a napon a BL-címvédő német SC Magdeburg vendége lesz.

 

