A lendületes kezdés után a hajrát nem bírta a Veszprém a BL-ben

A hazaiak keretéből Dejan Milosavljev, Nils Lichtlein, Fabian Wiede, Leo Prantner és Lukas Herburger, a vendégektől viszont csak Bjarki Már Elísson hiányzott.

Ivan Martinovic, a Veszprém HC (középen) és Max Darj, a Füchse Berlin játékosa Fotó: Hannibal Hanschke / MTI/EPA

Jól kezdett és 4-2-re ellépett a lendületesen játszó Veszprém, a 13. percben egyenlített a német bajnoki címvédő, majd mindkét oldalon kapust cseréltek az edzők. Az MTI beszámolója szerint Füchse nyitottabb védekezésre váltott, erre a vendégcsapat létszámfölényes támadásokkal reagált. A bakonyiak 3-0-s sorozatára a fővárosiak egy 4-1-es szériával feleltek, mert a cserék után visszaesett a vendégek játéka. Az első félidőben a Füchsének néggyel több kapura lövése volt, de csak egy góllal vezetett a szünetben.

A végén elmaradtak a veszprémi gólok

Egy 4-1-es sorozat végén a magyar bajnoki címvédő 27-25-ös előnyben volt a 44. percben, utána viszont romlott a támadásainak hatékonysága, ezt a pontosabban játszó hazaiak kihasználták és öt perccel a vége előtt már 34-30 volt a javukra. A hátralévő időben a berliniek magabiztosan őrizték előnyüket, és hiányzóik ellenére megérdemelt győzelmet arattak, taktikus játékkal.

A vendégeknél Hugo Descat nyolc, Nedim Remili hat góllal, Mikael Appelgren három, Rodrigo Corrales nyolc védéssel zárt. A túloldalon Lasse Anderson tíz, Tim Freihofer nyolc, Tobias Grondahl hét, Mathias Gidsel hat alkalommal talált be, Lasse Ludwignak hét védése volt.

A két csapat hetedik egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és két veszprémi siker mellett negyedszer nyert a Füchse.

Az egyaránt öt győzelemmel és négy vereséggel álló magyar csapatok közül a bakonyiak egy hét múlva a portugál Sporting CP-t fogadják, a Szeged pedig ugyanazon a napon a BL-címvédő német SC Magdeburg vendége lesz.