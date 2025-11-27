Jordan Bardella: Tisztelem Orbán Viktort a migráció elleni kiállásáért

A francia politikus elmondta, tiszteli Orbán Viktort, amiért képes volt nemet mondani a tömeges migrációra, valamint élesen kritizálta a naiv és identitásukat vesztett európai politikusokat, akiket szerinte könyörtelenül felfalnak az erősek.

Az Európa Cenzúrázatlanul beszélgetéssorozatot 2020-ban indította a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA), a Fidesz pártalapítványa, hogy Európa jövőjéről beszélgessen szuverenista politikai vezetőkkel. Alekszandar Vucsics, Janez Jansa, Santiago Abascal és Marine Le Pen után Jordan Bardellával tért vissza az eseménysorozat, a Patrióták Európáért Alapítvány társszervezésében.

Jordan Bardella elmondta, hogy Brüsszel a szabályozás megszállottjává vált, „az Európai Unió mindenhol jelen van, ahol nincs rá szükség, viszont sehol sincs ott, ahol igazán fontos lenne”. Elmondta, hogy erős politikusokra van szükség, akik tudnak nemet mondani, mint Orbán Viktor és meg tudják állítani a nemzetek hanyatlását. Szerinte a „népek visszaveszik a politikát”, frakciója pedig az Európai Parlament első számú ellenzéki erejeként a szuverenitás és az identitás védelmét tekinti fő feladatának.

Borítókép: Jordan Bardella és László András (Forrás: Facebook)