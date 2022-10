Az öt legjobb Tom Hanks-film – Ryan közlegény megmentése

A valósághű képi világot nagyszerűen egészíti ki a filmben a színészek játéka. Hanks remekel Miller százados személyében, Horvath őrmesterként Tom Sizemore is nagyot alakít, de sokat tesz a filmhez Vin Diesel is, aki a kissé pokróc Adrian Caparzo közlegényt alakítja. Egy kis hiányérzetünk talán pont a Ryan közlegényt alakító Matt Damonnal kapcsolatban lehet, de mindent összevetve nagyon jó volt a karakterek kiválasztása. Míg az eddig háborús témájú filmek – a teljesség igénye nélkül – a maga nemében szintén zseniális Piszkos tizenkettő (The Dirty Dozen, 1967), Kelly hősei (Kelly’s Heroes, 1970), Kémek a sasfészekben (Where Eagles Dare, 1968), vagy éppen a Navarone ágyúi (The Guns of Navarone, 1961) idézőjelbe téve „csak” izgalmas háborús filmek voltak, nem akartak többek lenni, addig a Ryan közlegény megmentése sokkal több mint egy háborús, történelmi film. Hiszen egyszerre vet fel morális kérdéseket és foglal állást markánsan a háború ellen. A közönség és kritikusok is kedvelték a filmet, öt Oscar-szobrot gyűjtött be az alkotás. A legjobb rendező, legjobb operatőr, legjobb hangeffektusok, legjobb hang és a legjobb vágás kategóriájában is első tudott lenni.

Néhány érdekesség a filmmel kapcsolatban. A történet forgatókönyvéhez az ötletet Robert Rodat állítólag onnan merítette, hogy látott egy olyan emlékművet New Hampshire egyik városában, amely nyolc – az amerikai polgárháborúban elesett – fivérnek állított emléket. A filmben feltűnő Omaha Beach helyszínét Írországban építették fel, a díszlet mintegy 11 millió dollárba került. A Wikipédián olvasható információk szerint a stáb 40 hordó „hamis” vért használt fel arra a részre, ahol a katonákat a víz alatt éri találat. Azonban legnagyobb gondot a film készítőinek az okozta, hogy kevés második világháborús, működő német páncélozott jármű maradt fenn a történelem során, így a filmben feltűnő Tigris tankok mindegyike másolat.

A Ryan közlegény megmentése egy rendkívül jó film, igazi klasszikus. Az a 24 perces tömény háborús akció pedig a film elején, még a mai számítógépes trükkök világában edződött szemmel nézve is lenyűgöző, káprázatos filmes teljesítmény. Sorozatunkban méltán foglalhatja el az előkelő harmadik helyet.

Idővonal: A Ryan közlegény megmentése című filmet 1998-ban mutatták be, abban az évben amikor megalakult az első Orbán Viktor vezette kormány; a dél-tiroli Cavalesében az amerikai légierő túl alacsonyan szálló Grumman EA–6B Prowler vadászgépe letépte a Monte Cermisre vivő függővasút kábelét. (A lezuhanó kabinban húsz utasa az életét vesztette.) Magyarország nevében Martonyi János átvette Strasbourgban Görögországtól az ET Miniszteri Tanácsának soros elnöki tisztét; a májusi népszavazáson Észak-Írországban elfogadott megállapodást ellenző, a katolikus Ír Köztársasági Hadseregből (IRA) kivált Valódi IRA 29 áldozatot követelő bombamerényletet hajtott végre Omagh városában; Bill Clinton beleegyezett abba, hogy 850 ezer dollárt fizet Paula Jonesnak azért, hogy ejtse a szexuális zaklatás vádját; a brazil gazdaság összeomlását nemzetközi összefogással sikerül megakadályozni egy, összesen 41 milliárd dolláros hitelcsomag segítségével és Franciaország nyerte meg az 1998-as labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben 3:0 arányban legyőzte Brazíliát. (Wikipédia)



A Tom Hanks filmjeit bemutató toplistánkon a jövő héten már az ezüstérmes mozival jelentkezünk.

Borítókép: Miller százados (Tom Hanks), Ryan közlegény (Matt Damon) és Robert Reiben közlegény (Edward Burns) fedezékben (Fotó: UIP–Duna Film)