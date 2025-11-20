Könyves Kálmán testvérének tragikus sorsa

Kálmán nem véletlen kapta a Könyves melléknevet, mert papi pályára szánták. Álmos 1075 körül született, Szent László már kamaszként magával vitte hadjárataira.

Álmos és Kálmán – a konfliktus kitörése előtt

Álmos volt a rátermettebb?

Kálmán és Álmos közül Álmos volt a fiatalabb. Lehetséges, hogy Kálmánnak tényleg volt testi hibája a– hogy a krónikák írják róla, púpos volt –, ezért választotta László a délcegebb Álmost, akit 1091-ben megtett Horvátország kormányzójának. Nem teljesen egyértelmű a forrásokból, hogy 1095-ben bekövetkezett halála előtt László megváltoztatta-e akaratát és Kálmánt jelölte utódjául, vagy pedig Kálmán maga érte el László halála után, hogy őt koronázza meg az esztergomi érsek Székesfehérváron a magyarok uralkodójává. Ugyanis három feltételnek kellett teljesülnie ahhoz, hogy a koronázás érvényes legyen, a megválasztott király csak akkor vált törvényes uralkodóvá, ha a Szent Koronával, a székesfehérvári koronázóbazilikában és az esztergomi érsek által lett megkoronázva.

Kálmán a trónra lépve Álmosnak hercegséget adományozott. A magyar főurak egy része azonban még ekkor is Álmost pártolta, mert magabiztosabb, katonásabb fellépésű volt a testvérénél.

Kálmán – akárcsak I. András – már idejekorán igyekezett biztosítani fiának, Istvánnak a trónt, ezért négyéves korában, 1105-ben megkoronáztatta.

Ez azonban olaj volt a tűzre. Álmos a német császár pártfogását kérte, vele szemben Kálmán a pápa oldalán állt.

Álmos III. Boleszlávhoz fordult, hogy támogassa őt. A lengyel uralkodó be is tört hazánkba, azonban később Álmos ellen fordult. Álmosnak – mivel a testvére ellen tört – zarándokútra kellett mennie a Szentföldre. Ám miután visszatért, akkor sem tudtak tartósan kibékülni. Álmos felépíttette a dömösi apátságot, majd merényletet kísérlet meg Kálmán ellen a dömösi apátság felszentelésekor. Azonban lehetséges , hogy ez csak a főurak ármánykodása volt. Mindkét oldalon a békétlenséget szították, és nem arra törekedtek, hogy a testvérek kibéküljenek. Erről írt a bécsi Képes krónika is.

A bécsi Képes Krónika a testvérviszályról: „Megkérte a királyt, jőjjön el a monostor beszentelésére, és Kálmán meg is tette. De az udvari emberek bevádolták Álmost, hogy cselt vet a királynak és meg akarja őt ez alkalommal öletni. És ez talán meg is történt volna, ha Kálmánt barátai nem őrzik. Ezen haragra lobbant a király és el akarta fogatni öccsét. De a tisztelendő püspökök és más derék urak, meg lévén győződve arról, hogy ez a vád hamis, és csak a herczeg ellenségei koholták, közbenjártak a királynál és nem nyugodtak, mig mindketten meg nem esküdtek a békére.”

Tehát nehéz a fennmaradt források alapján egyértelműen megállapítani, a két testvér közül melyikük tehetett inkább a békétlenségről.