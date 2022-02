Könyves Kálmán, a művelt egyházfiból lett király

Többet ésszel, mint erővel

Kálmán király nem csak őszintén vallotta a kereszténységet, hanem példát is mutatott személyes erényekből, amellett, hogy egyházi kapcsolatait az ország szolgálatába is állította. Az Európa-szerte csodált műveltségét Kálmán, több területen is kamatoztatta. A Német-római Császárság és a pápaság között egyre komolyabb hatalmi versengés bontakozott ki, amit invesztitúra-harcként ismer az utókor. Kálmán e viszályban nyíltan a pápa oldalára állt, és lemondott az egyháziak beiktatási jogáról az egyház és rajta keresztül a pápa javára. Ezen felül elfogadta a papi nőtlenség elvét. Engedményei életbeléptetésért viszont kikötötte, hogy a papok a királynak tegyék le a hűségesküt a pápa helyett. Ennek az engedménynek köszönhette azt is, hogy horvát-dalmát foglalásait a pápa is elismerte.

Könyves Kálmán királlyá koronázása Székesfehérvárott (Képes Krónika) (Fotó: Wikipédia)

Nehéz döntések, vállalható örökség

Kálmán királyunk őszintén vallásos volt, de az uralkodói feladatoknak is maradéktalanul meg kívánt felelni. Építeni igyekezett és nem rombolni. Sorozatosan lázadó öccsével szemben, – aki még a német hűbéri viszonyba való süllyedést is vállalta volna az uralomért – határozottan lépett fel. Megszilárdította a Magyar Királyság nemzetközi helyzetét.

Gazdagította és növelte az országot, amelynek nemzetközi megbecsülést szerzett, miközben támogatta a tudományokat.

A korabeli uralkodók között is kiemelkedő műveltséggel rendelkező magyar király méltán nyerte el a Könyves melléknevet.

A szerző Kovács Attila, a Magyarságkutató Intézet tudományos segédmunkatársa

Borítókép: Könyves Kálmán (Fotó: Wikipedia)